https://uz.sputniknews.ru/20210709/lavrov-priedet-v-tashkent-dlya-uchastiya-v-mejdunarodnoy-konferentsii-19608994.html
Лавров приедет в Ташкент для участия в международной конференции
Лавров приедет в Ташкент для участия в международной конференции
В ходе предстоящего форума запланировано рассмотрение вопросов межрегионального сотрудничества. Шестнадцатого июля также планируется проведение четвертой... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T14:02+0500
2021-07-09T14:02+0500
2021-07-09T14:13+0500
политика
конференция
центральная азия
сергей лавров
шавкат мирзиёев
ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Ташкенте 15-16 июля глава МИД России Сергей Лавров примет участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", сообщает посольство РФ в Узбекистане со ссылкой на официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову. В ходе предстоящего форума запланировано рассмотрение вопросов межрегионального сотрудничества, пояснили в диппредставительстве. Ранее сообщалось, что на мероприятии, инициированном Шавкатом Мирзиёевым, помимо узбекского лидера, примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.Участники обменяются мнениями и выработают совместные предложения по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.По данным посольства РФ, 16 июля в Ташкенте также планируется проведение четвертой встречи глав МИД Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/lavrov-i-kamilov-obsudili-po-telefonu-regionalnuyu-bezopasnost-19362453.html
https://uz.sputniknews.ru/20210707/kak-moskva-podderjit-tsentralnuyu-aziyu-v-protivostoyanii-talibanu-19570849.html
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конференция, центральная азия, сергей лавров, шавкат мирзиёев, ташкент
Лавров приедет в Ташкент для участия в международной конференции
14:02 09.07.2021 (обновлено: 14:13 09.07.2021)
В ходе предстоящего форума запланировано рассмотрение вопросов межрегионального сотрудничества. Шестнадцатого июля также планируется проведение четвертой встречи глав МИД Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
В Ташкенте 15-16 июля глава МИД России Сергей Лавров примет участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", сообщает
посольство РФ в Узбекистане со ссылкой на официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.
В ходе предстоящего форума запланировано рассмотрение вопросов межрегионального сотрудничества, пояснили в диппредставительстве.
Ранее сообщалось
, что на мероприятии, инициированном Шавкатом Мирзиёевым, помимо узбекского лидера, примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.
Участники обменяются мнениями и выработают совместные предложения по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.
По данным посольства РФ, 16 июля в Ташкенте также планируется проведение четвертой встречи глав МИД Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.