Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210709/rjdstroy-nachal-otbor-trudovyx-migrantov-iz-uzbekistana-dlya-raboty-na-jeleznyx-dorogax-rf-19612482.html
"РЖДстрой" начал отбор трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на железных дорогах РФ
"РЖДстрой" начал отбор трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на железных дорогах РФ
На первом этапе подразделения и предприятия-партнеры российской железнодорожной компании планируют отобрать около 200 человек для работы в РФ. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T16:31+0500
2021-07-09T16:40+0500
общество
трудовые мигранты
железная дорога
ржд
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/1a/16086157_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a84342bd6ee8a0e11584cce17c115d6b.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. АО "РЖДстрой" приступило к отбору узбекистанских трудовых мигрантов для работы на объектах железнодорожной инфраструктуры в России. Об этом сообщают в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции."В Бухарском архитектурно-строительном колледже на основе запроса предприятия "РЖДстрой" проводится конкурс для граждан, заинтересованных в работе поваром, водителем и по ряду направлений строительства", — информируется в релизе.По данным ведомства, на встрече сотрудники "РЖДстрой" представили подробную информацию о порядке работы и выплате зарплаты, условиях жизни, оформлении документов. Отмечается, что на первом этапе подразделения и компании-партнеры "РЖДстрой" планируют отобрать около 200 человек для работы в РФ.Среди российских предприятий, задействованных в железнодорожной отрасли, принять на работу трудовых мигрантов из Узбекистана планируют 14-й и 15-й строительно-монтажные тресты "РЖДстрой", "Некст", "Монолит", "Р-Восток", "Восточный портал".В мае этого года вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков и гендиректор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров обсудили возможности привлечения узбекистанских трудовых мигрантов к строительству железных дорог в РФ. По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/rf-xochet-privlech-na-vostochnyy-poligon-rabochix-iz-trex-stran-uzbekistan--v-spiske-19588296.html
https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-rf-vstupili-v-silu-novye-trebovaniya-dlya-trudovyx-migrantov-19497951.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/1a/16086157_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e58bb2ac59cc538ac313c6c7bc335d80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
трудовые мигранты, железная дорога, ржд, узбекистанцы

"РЖДстрой" начал отбор трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на железных дорогах РФ

16:31 09.07.2021 (обновлено: 16:40 09.07.2021)
1192
CC0 / Unsplash / Tian LiЖелезная дорога
Железная дорога - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
CC0 / Unsplash / Tian Li
На первом этапе подразделения и предприятия-партнеры российской железнодорожной компании планируют отобрать около 200 человек для работы в РФ.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. АО "РЖДстрой" приступило к отбору узбекистанских трудовых мигрантов для работы на объектах железнодорожной инфраструктуры в России. Об этом сообщают в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции.
"В Бухарском архитектурно-строительном колледже на основе запроса предприятия "РЖДстрой" проводится конкурс для граждан, заинтересованных в работе поваром, водителем и по ряду направлений строительства", — информируется в релизе.
Строительство и реконструкция моста через реку Кованта в Амурской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
Россия
РФ хочет привлечь на Восточный полигон рабочих из трех стран: Узбекистан — в списке
Вчера, 09:48
2793
По данным ведомства, на встрече сотрудники "РЖДстрой" представили подробную информацию о порядке работы и выплате зарплаты, условиях жизни, оформлении документов. Отмечается, что на первом этапе подразделения и компании-партнеры "РЖДстрой" планируют отобрать около 200 человек для работы в РФ.
Среди российских предприятий, задействованных в железнодорожной отрасли, принять на работу трудовых мигрантов из Узбекистана планируют 14-й и 15-й строительно-монтажные тресты "РЖДстрой", "Некст", "Монолит", "Р-Восток", "Восточный портал".
ГБУ «Миграционный центр» - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
Миграция
В РФ вступили в силу новые требования для трудовых мигрантов
1 июля, 15:23
6696
В мае этого года вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков и гендиректор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров обсудили возможности привлечения узбекистанских трудовых мигрантов к строительству железных дорог в РФ. По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.
201010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:54Прохлада с Кавказа остудит Узбекистан на выходных
19:20В Коканде пройдет II международный фестиваль прикладного искусства
19:14Шелководам Узбекистана предоставят льготы и субсидии
18:44За пять месяцев на строительство потратили 37 трлн сумов - Госкомстат
18:07Готовы ли афганцы и страны ЦА к приходу талибов к власти в ИРА: риски и опасения
17:58Онищенко о заявлении МИД Франции по "Спутник V": это чистая политика
17:40Россия и ОДКБ готовы к решительным мерам в случае приграничного конфликта
17:36В Узбекистане откроется Водная академия
17:08Назначен посол Узбекистана в Японии
17:07Выдворение, лояльность и отмена РВП: что предлагает миграционная реформа РФ
16:31"РЖДстрой" начал отбор трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на железных дорогах РФ
15:52ГУВД столицы прокомментировало скандал на "Куйлюке"
15:32Глава МИД КНР посетит страны ЦА: Ван И примет участие в заседании СМИД ШОС
15:23Как живет приграничный Термез на фоне обострения ситуации в Афганистане — спецрепортаж
14:48Взрыв на заправке в Самаркандской области — есть погибшие
14:22В Подмосковье и Уфе предотвратили теракты
14:02Лавров приедет в Ташкент для участия в международной конференции
13:46В России планируют отменить РВП для мигрантов и заменить его на ID-карты
13:11Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации
12:58В Токио стартовала церемония прибытия олимпийского огня