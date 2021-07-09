https://uz.sputniknews.ru/20210709/rjdstroy-nachal-otbor-trudovyx-migrantov-iz-uzbekistana-dlya-raboty-na-jeleznyx-dorogax-rf-19612482.html
"РЖДстрой" начал отбор трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на железных дорогах РФ
"РЖДстрой" начал отбор трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на железных дорогах РФ
На первом этапе подразделения и предприятия-партнеры российской железнодорожной компании планируют отобрать около 200 человек для работы в РФ. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T16:31+0500
2021-07-09T16:31+0500
2021-07-09T16:40+0500
общество
трудовые мигранты
железная дорога
ржд
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. АО "РЖДстрой" приступило к отбору узбекистанских трудовых мигрантов для работы на объектах железнодорожной инфраструктуры в России. Об этом сообщают в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции."В Бухарском архитектурно-строительном колледже на основе запроса предприятия "РЖДстрой" проводится конкурс для граждан, заинтересованных в работе поваром, водителем и по ряду направлений строительства", — информируется в релизе.По данным ведомства, на встрече сотрудники "РЖДстрой" представили подробную информацию о порядке работы и выплате зарплаты, условиях жизни, оформлении документов. Отмечается, что на первом этапе подразделения и компании-партнеры "РЖДстрой" планируют отобрать около 200 человек для работы в РФ.Среди российских предприятий, задействованных в железнодорожной отрасли, принять на работу трудовых мигрантов из Узбекистана планируют 14-й и 15-й строительно-монтажные тресты "РЖДстрой", "Некст", "Монолит", "Р-Восток", "Восточный портал".В мае этого года вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков и гендиректор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров обсудили возможности привлечения узбекистанских трудовых мигрантов к строительству железных дорог в РФ. По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.
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https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-rf-vstupili-v-silu-novye-trebovaniya-dlya-trudovyx-migrantov-19497951.html
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трудовые мигранты, железная дорога, ржд, узбекистанцы
"РЖДстрой" начал отбор трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на железных дорогах РФ
16:31 09.07.2021 (обновлено: 16:40 09.07.2021)
На первом этапе подразделения и предприятия-партнеры российской железнодорожной компании планируют отобрать около 200 человек для работы в РФ.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. АО "РЖДстрой" приступило к отбору узбекистанских трудовых мигрантов для работы на объектах железнодорожной инфраструктуры в России. Об этом сообщают в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции.
"В Бухарском архитектурно-строительном колледже на основе запроса предприятия "РЖДстрой" проводится конкурс для граждан, заинтересованных в работе поваром, водителем и по ряду направлений строительства", — информируется в релизе.
По данным ведомства, на встрече сотрудники "РЖДстрой" представили подробную информацию о порядке работы и выплате зарплаты, условиях жизни, оформлении документов. Отмечается, что на первом этапе подразделения и компании-партнеры "РЖДстрой" планируют отобрать около 200 человек для работы в РФ.
Среди российских предприятий, задействованных в железнодорожной отрасли, принять на работу трудовых мигрантов из Узбекистана планируют 14-й и 15-й строительно-монтажные тресты "РЖДстрой", "Некст", "Монолит", "Р-Восток", "Восточный портал".
В мае этого года вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков и гендиректор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров обсудили
возможности привлечения узбекистанских трудовых мигрантов к строительству железных дорог в РФ. По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.