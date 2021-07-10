https://uz.sputniknews.ru/20210710/narbaeva-i-malginov-obsudili-sotrudnichestvo-mejdu-parlamentami-uzbekistana-i-rf-19622713.html
Нарбаева и Мальгинов обсудили сотрудничество между парламентами Узбекистана и РФ
Нарбаева и Мальгинов обсудили сотрудничество между парламентами Узбекистана и РФ
Парламенты обеих стран готовы поддерживать друг друга в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также... 10.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-10T11:48+0500
2021-07-10T11:48+0500
2021-07-10T11:48+0500
политика
олег мальгинов
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
посольство россии в узбекистане
встреча
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Накануне вечером председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Олегом Мальгиновым. О том, что обсудили стороны рассказали в пресс-службе верхней палаты парламента.Обсудили дальнейшие возможности развития двусторонних отношений, речь шла и об укреплении сотрудничества между парламентами Узбекистана и РФ. Отдельно остановились на вопросе взаимодействия в рамках международных парламентских структур.Говорили также о нацеленности на результат в совместной работе межпарламентской комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Узбекистана и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Парламенты обеих стран готовы поддерживать друг друга в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также активизации прямых межрегиональных связей.Также вчера созвонились министры иностранных дел Узбекистана и России.Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями относительно региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.Ранее мы писали о том, что глава внешнеполитического ведомства РФ прибудет в Узбекистан для участия в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Встреча пройдет в Ташкенте 15-16 июля по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/lavrov-o-situatsii-v-afganistane-obyazatelstva-rossii-v-ramkax-odkb--v-sile-19572690.html
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олег мальгинов, сенат олий мажлиса узбекистана, танзила нарбаева, посольство россии в узбекистане, встреча
Нарбаева и Мальгинов обсудили сотрудничество между парламентами Узбекистана и РФ
Парламенты обеих стран готовы поддерживать друг друга в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также активизации прямых межрегиональных связей.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Накануне вечером председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Олегом Мальгиновым. О том, что обсудили стороны рассказали
в пресс-службе верхней палаты парламента.
Обсудили дальнейшие возможности развития двусторонних отношений, речь шла и об укреплении сотрудничества между парламентами Узбекистана и РФ. Отдельно остановились на вопросе взаимодействия в рамках международных парламентских структур.
Говорили также о нацеленности на результат в совместной работе межпарламентской комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Узбекистана и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Парламенты обеих стран готовы поддерживать друг друга в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также активизации прямых межрегиональных связей.
Также вчера созвонились
министры иностранных дел Узбекистана и России.
Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями относительно региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.
Ранее мы писали о том, что глава внешнеполитического ведомства РФ прибудет
в Узбекистан для участия в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Встреча пройдет в Ташкенте 15-16 июля по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.