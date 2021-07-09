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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/gotovy-li-afgantsy-i-strany-tsa-k-prixodu-talibov-k-vlasti-v-ira-riski-i-opaseniya-19613090.html
Готовы ли афганцы и страны ЦА к приходу талибов к власти в ИРА: риски и опасения
Готовы ли афганцы и страны ЦА к приходу талибов к власти в ИРА: риски и опасения
Душанбе, Ташкент и Ашхабад в напряжении в связи с тем, что боевики перерезали стратегически важные транспортные магистрали — Хайратон, Шерхан-Бандар – и... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T18:07+0500
2021-07-09T18:07+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
центральная азия
афганистан
узбекистан
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Корреспондент Sputnik побеседовал с экспертами — очевидцами афганских событий, которые посвятили изучению Афганистана многие годы своей жизни. Это представитель Российского Союза ветеранов в ИРА, представитель "Россотрудничества" Вячеслав Некрасов и эксперт по Афганистану, доцент Ташкентского государственного института востоковедения Мухаммаджон Кодиров. Тревожный сводки из АфганистанаПо последним данным, боевики радикального движения "Талибан"* захватили города Ислам-Кала и Торгунди на границах с Ираном и Туркменистаном. Они взяли под контроль пропускные пункты в провинции Герат. Ранее боевики перерезали стратегически важные транспортные магистрали, в том числе приграничные города и порты Хайратон, Шерхан-Бандар, через которые проходят сотни-тысячи грузовиков в день с товарами первой необходимости, мукой и сахаром, одеждой и обувь. Что значит перерезать эти пути? Талибы получили сильный рычаг давления на афганское правительство, потому что могут в любой момент остановить этот жизненно важный поток, вызвав у населения недовольство и голод. С другой стороны, боевики получили контроль за таможенными сборами, перенаправив громадные финансовые потоки в свои карманы.Сами представители радикального движения заявляют о контроле большей части территории страны, но при этом заверяют, что не намерены разворачивать активность вовне. Помимо этого, талибы заявили, что после ухода западных военных население сдало им свыше 10 тысяч единиц оружия. Но даже если учесть официальную позицию "Талибана"*, не стоит забывать о разнородности этого движения, а также об активности иных террористических формирований. Кого поддерживает афганский народ?Вячеслав Некрасов рассказал, что часть афганцев, в том числе и подростки, и старики, продолжит покидать страну. Несколько попыток было, когда люди въезжали в РФ по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу. Вместе с тем эксперт упоминает молодых узбекистанцев, таджикистанцев, которые воюют боевиками в Сирии за радикальный ислам. Сами по себе афганцы — люди небогатые, нуждаются в деньгах, поэтому влияние талибов на молодежь может быть негативным. Афганскому правительству, уверен эксперт, нужно забыть все распри и объединить свои усилия против основного врага.Многие люди, видя такую ситуацию в стране, боятся, пытаются уехать за рубеж при любой возможности. Молодежь ориентирована на внешние ценности, многие знают английский язык хорошо. Миллионы граждан Афганистана проживают в Иране, Пакистане, на Бали, в Малайзии, Норвегии, Канаде – стремление покинуть свою родную страну, увы, широкомасштабно. Что же касается современных солдат афганских вооруженных сил, ветеран афганских событий Вячеслав Некрасов считает, что они слабо готовы к борьбе с боевиками:"Современные афганские солдаты воспитаны и обучены по западной системе, им стоит поучиться стойкости и отваге у защитников Брестской крепости. Фактически афганцы стали наемниками в собственной стране, а вследствие непоследовательной политики официального Кабула растеряны, не понимают за что воюют, не имеют боевого духа. Но есть и патриоты среди военных и простого населения, готовые отдать жизнь за независимость своей Родины. Как правило, это люди, которые воевали в афганской армии в 1980-е, которые обучались в СССР", — подчеркнул эксперт.Тем не менее если грамотно организовать и мобилизовать афганцев против талибов, то возможно противостоять агрессорам, полагает востоковед из Узбекистана Мухаммаджон Кодиров. В то же время спикер относится скептически к заявлениям "Талибана"*, что соседние с Афганистаном страны могут быть спокойны и безопасность около афганских границ будет сохранена."За время пребывания американских войск в Афганистане там сменилось три-четыре правительства. Сейчас правительство Кабула выбрано народом, но и это не останавливает боевиков группировки "Талибан"*, которые, по их же словам, исполняют волю народа. Талибы быстро подсуетились, использовав бегство США и заключенное соглашение в своих целях".Американское предательство – кто поможет афганцам?Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как первого мая Америка и страны-члены НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден объявил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность Кабула после ухода американских войск, по-видимому, планирует Турция, которая остается в ИРА со своими небольшими дивизионами.Вячеслав Некрасов расценивает уход западной коалиции из Афганистана как предательство афганского правительства и народа.В чем угроза странам ЦА и России от боевиковПо мнению Вячеслава Некрасова, в Афганистане ситуация развивается по тяжелому сценарию, но не катастрофичному."У меня складывается впечатление, что на данном этапе лидеры талибов не распространяют свои взгляды за границы ИРА. Но угроза состоит в том, что фактически на плечах у талибов, во взаимодействии с талибами "сидят" представители террористических структур типа ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и других, которые как раз устремлены вовне. Опасно духовное влияние радикального исламизма и то, что экстремистские группировки на подготовленном талибами плацдарме могут спокойно осуществлять террористические выпады и распространять оружие, экстремистскую литературу и наркотики в страны ЦА и в РФ", — предположил он.Также оба эксперта считают, что в данной ситуации явно видна ошибка американцев, которые заключили за спиной официального правительства ИРА лукавое и несолидное соглашение с "Талибаном"* о том, что последние не будут поддерживать связи с ИГИЛ* и другими организациями.Эксперт по Афганистану, проживший там более 15 лет и знакомый с менталитетом народа ИРА, Мухаммаджон Кодиров скептически смотрит на способность Центральной Азии противостоять "Талибану".*Кто сможет потушить афганский котел?Ветеран афганских событий Вячеслав Некрасов считает, что нужны конкретные меры."Кабулу важно заручиться поддержкой соседей и консолидироваться, а президент, правительство и руководители войск должны демонстрировать волю и твердую руку – тогда афганская армия и боеспособные части спецназа "Кандаг-оператив" смогут отразить массированное наступление, тем более что официальная численность сил национальной безопасности в 300 тысяч бойцов превосходит силы всех боевиков", — уверен эксперт.Спикер отметил также, что Ашраф Гани вернул опытных командиров, обратился к помощи пандшерцев, которых в свое время предпочел удалить подальше от себя. Президент заменил министра обороны – поставил на эту должность афганского полевого командира таджикского происхождения Ахмада Масуда. Также создаются очаги стихийного и регионального сопротивления из таджиков и узбеков – хазарейцы, пандшерцы, которые понимают, если "Талибан"* придет к власти, то он им не простит войны конца 1990-х годов. Например, создан Национальный мобилизационный военный совет, который возглавил афганский политик Атто Мухаммади Нур, в прошлом губернатор провинции Балх, которая выходит на границу Узбекистана. Проводятся совещания с участием лидеров хазарейцев, узбеков по теме предотвращения захвата окруженного Хайратона, перехвата транспортного пути "Мост дружбы" через Амударью, освобождению пограничного транспортного пути через Шерхан-Бандар. Вячеслав Некрасов надеется, что в этом отношении в ближайшее время будут приняты меры.* — организация запрещена в РФ и в ряде других стран.
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центральная азия, афганистан, узбекистан

Готовы ли афганцы и страны ЦА к приходу талибов к власти в ИРА: риски и опасения

18:07 09.07.2021
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© AFP 2018 / JEWEL SAMADБоевики, запрещенного в РФ, движения Талибан
Боевики, запрещенного в РФ, движения Талибан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© AFP 2018 / JEWEL SAMAD
Анна Черкасова
Все материалы
Душанбе, Ташкент и Ашхабад в напряжении в связи с тем, что боевики перерезали стратегически важные транспортные магистрали — Хайратон, Шерхан-Бандар – и двигаются дальше на север. Усиление талибов в Афганистане может привести к дестабилизации всего региона.
Корреспондент Sputnik побеседовал с экспертами — очевидцами афганских событий, которые посвятили изучению Афганистана многие годы своей жизни. Это представитель Российского Союза ветеранов в ИРА, представитель "Россотрудничества" Вячеслав Некрасов и эксперт по Афганистану, доцент Ташкентского государственного института востоковедения Мухаммаджон Кодиров.

Тревожный сводки из Афганистана

По последним данным, боевики радикального движения "Талибан"* захватили города Ислам-Кала и Торгунди на границах с Ираном и Туркменистаном. Они взяли под контроль пропускные пункты в провинции Герат. Ранее боевики перерезали стратегически важные транспортные магистрали, в том числе приграничные города и порты Хайратон, Шерхан-Бандар, через которые проходят сотни-тысячи грузовиков в день с товарами первой необходимости, мукой и сахаром, одеждой и обувь. Что значит перерезать эти пути? Талибы получили сильный рычаг давления на афганское правительство, потому что могут в любой момент остановить этот жизненно важный поток, вызвав у населения недовольство и голод. С другой стороны, боевики получили контроль за таможенными сборами, перенаправив громадные финансовые потоки в свои карманы.
Боевики, запрещенного в РФ, движения Талибан - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Знамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном
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Сами представители радикального движения заявляют о контроле большей части территории страны, но при этом заверяют, что не намерены разворачивать активность вовне. Помимо этого, талибы заявили, что после ухода западных военных население сдало им свыше 10 тысяч единиц оружия. Но даже если учесть официальную позицию "Талибана"*, не стоит забывать о разнородности этого движения, а также об активности иных террористических формирований.

Кого поддерживает афганский народ?

Вячеслав Некрасов рассказал, что часть афганцев, в том числе и подростки, и старики, продолжит покидать страну. Несколько попыток было, когда люди въезжали в РФ по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу.
Вместе с тем эксперт упоминает молодых узбекистанцев, таджикистанцев, которые воюют боевиками в Сирии за радикальный ислам. Сами по себе афганцы — люди небогатые, нуждаются в деньгах, поэтому влияние талибов на молодежь может быть негативным. Афганскому правительству, уверен эксперт, нужно забыть все распри и объединить свои усилия против основного врага.
"Афганский народ, в том числе молодые люди, не приемлет тотальных запретов на развлечения, которые проповедуют талибы. Передовая молодежь выступает за свободу выбора и внимательно наблюдает за действиями правительства. Нужны сильная и решительная воля, жесткие, нацеленные на победу действия президента и правительства, тогда население поддержит действующую власть, несмотря на все свои разочарования в ней и бедность", — отметил Некрасов.
Многие люди, видя такую ситуацию в стране, боятся, пытаются уехать за рубеж при любой возможности. Молодежь ориентирована на внешние ценности, многие знают английский язык хорошо. Миллионы граждан Афганистана проживают в Иране, Пакистане, на Бали, в Малайзии, Норвегии, Канаде – стремление покинуть свою родную страну, увы, широкомасштабно.
Боевики, запрещенного в РФ, движения Талибан - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Вчера, 10:53
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Что же касается современных солдат афганских вооруженных сил, ветеран афганских событий Вячеслав Некрасов считает, что они слабо готовы к борьбе с боевиками:

"Современные афганские солдаты воспитаны и обучены по западной системе, им стоит поучиться стойкости и отваге у защитников Брестской крепости. Фактически афганцы стали наемниками в собственной стране, а вследствие непоследовательной политики официального Кабула растеряны, не понимают за что воюют, не имеют боевого духа. Но есть и патриоты среди военных и простого населения, готовые отдать жизнь за независимость своей Родины. Как правило, это люди, которые воевали в афганской армии в 1980-е, которые обучались в СССР", — подчеркнул эксперт.
Тем не менее если грамотно организовать и мобилизовать афганцев против талибов, то возможно противостоять агрессорам, полагает востоковед из Узбекистана Мухаммаджон Кодиров. В то же время спикер относится скептически к заявлениям "Талибана"*, что соседние с Афганистаном страны могут быть спокойны и безопасность около афганских границ будет сохранена.
"За время пребывания американских войск в Афганистане там сменилось три-четыре правительства. Сейчас правительство Кабула выбрано народом, но и это не останавливает боевиков группировки "Талибан"*, которые, по их же словам, исполняют волю народа. Талибы быстро подсуетились, использовав бегство США и заключенное соглашение в своих целях".

Американское предательство – кто поможет афганцам?

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как первого мая Америка и страны-члены НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден объявил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность Кабула после ухода американских войск, по-видимому, планирует Турция, которая остается в ИРА со своими небольшими дивизионами.
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Вячеслав Некрасов расценивает уход западной коалиции из Афганистана как предательство афганского правительства и народа.
"США принесли в Афганистан ложные надежды и позорно убежали, потратив более 2 трлн долларов впустую. США обезопасили себя, но предали афганский народ, дали сигнал его убивать, развязав руки боевикам. Джентльмены так не поступают. Могут, видимо, так поступить англосаксы. Американцы стали у афганского народа лишь героями анекдотов про западные ценности. Вместо того чтобы помочь населению и поддержать экономику страны, американцы привезли в страну своих политиков и гуманитариев с афганскими корнями, но не знающих кровного родства. Вспомните, как выходила российская армия по дороге, усыпанной цветами: с массой провожающих людей со знаменами, люди выражали свои мнения, благодарили! Американцы же сбежали ночью, никого не предупредив, это стало неожиданностью для афганского правительства, армии и народа", — констатирует спикер.

В чем угроза странам ЦА и России от боевиков

По мнению Вячеслава Некрасова, в Афганистане ситуация развивается по тяжелому сценарию, но не катастрофичному.
"У меня складывается впечатление, что на данном этапе лидеры талибов не распространяют свои взгляды за границы ИРА. Но угроза состоит в том, что фактически на плечах у талибов, во взаимодействии с талибами "сидят" представители террористических структур типа ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и других, которые как раз устремлены вовне. Опасно духовное влияние радикального исламизма и то, что экстремистские группировки на подготовленном талибами плацдарме могут спокойно осуществлять террористические выпады и распространять оружие, экстремистскую литературу и наркотики в страны ЦА и в РФ", — предположил он.
Также оба эксперта считают, что в данной ситуации явно видна ошибка американцев, которые заключили за спиной официального правительства ИРА лукавое и несолидное соглашение с "Талибаном"* о том, что последние не будут поддерживать связи с ИГИЛ* и другими организациями.
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Эксперт по Афганистану, проживший там более 15 лет и знакомый с менталитетом народа ИРА, Мухаммаджон Кодиров скептически смотрит на способность Центральной Азии противостоять "Талибану".*
"Усилиями республик ЦА их не сдержать. Ни узбекская армия численностью в 20 тысяч человек, ни 201-я российская дивизия не смогут полноценно противостоять "Талибану"*. В первую очередь, думаю, радикалы двинутся на Туркменистан, в котором внутреннее положение нестабильное, а от границы до Ашхабада расстояние всего в 60 км. Следующим, возможно, будет Таджикистан, имеющий протяженную сухопутную границу с Афганистаном, что представляет удобный путь захвата территорий для талибов", — полагает Кодиров.

Кто сможет потушить афганский котел?

Ветеран афганских событий Вячеслав Некрасов считает, что нужны конкретные меры.
"Кабулу важно заручиться поддержкой соседей и консолидироваться, а президент, правительство и руководители войск должны демонстрировать волю и твердую руку – тогда афганская армия и боеспособные части спецназа "Кандаг-оператив" смогут отразить массированное наступление, тем более что официальная численность сил национальной безопасности в 300 тысяч бойцов превосходит силы всех боевиков", — уверен эксперт.
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Спикер отметил также, что Ашраф Гани вернул опытных командиров, обратился к помощи пандшерцев, которых в свое время предпочел удалить подальше от себя. Президент заменил министра обороны – поставил на эту должность афганского полевого командира таджикского происхождения Ахмада Масуда. Также создаются очаги стихийного и регионального сопротивления из таджиков и узбеков – хазарейцы, пандшерцы, которые понимают, если "Талибан"* придет к власти, то он им не простит войны конца 1990-х годов. Например, создан Национальный мобилизационный военный совет, который возглавил афганский политик Атто Мухаммади Нур, в прошлом губернатор провинции Балх, которая выходит на границу Узбекистана. Проводятся совещания с участием лидеров хазарейцев, узбеков по теме предотвращения захвата окруженного Хайратона, перехвата транспортного пути "Мост дружбы" через Амударью, освобождению пограничного транспортного пути через Шерхан-Бандар. Вячеслав Некрасов надеется, что в этом отношении в ближайшее время будут приняты меры.
* — организация запрещена в РФ и в ряде других стран.
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