https://uz.sputniknews.ru/20210712/nikto-v-tsa-ne-xochet-stat-zalojnikom-politiki-ssha--lavrov-19647402.html

Никто в ЦА не хочет стать заложником политики США — Лавров

Никто в ЦА не хочет стать заложником политики США — Лавров

Сергей Лавров, комментируя возможность появления американских баз в ЦА, усомнился, что страны региона хотят стать заложниками США. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T16:55+0500

2021-07-12T16:55+0500

2021-07-12T17:03+0500

в мире

страны ца

военная база

афганистан

сергей лавров

сша

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы появления баз США в Центральной Азии, сообщает РИА Новости.Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана усомнился, что какие-то страны региона заинтересованы в том, чтобы стать заложниками политики Штатов.На территории Афганистана началась эскалация конфликта на фоне вывода американских войск, который должен завершиться до 11 сентября. В стране идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Правительство Узбекистана ранее твердо заявило о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и сохранению нейтралитета.На традиционном брифинге в Ташкенте пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, отвечая на вопрос о планах вступления страны в ОДКБ, отметил, что от организации не поступало предложений по членству. Он добавил, что национальным законодательством, ко всему прочему, запрещено создание военных баз иностранных государств на территории республики. * — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210707/lavrov-o-situatsii-v-afganistane-obyazatelstva-rossii-v-ramkax-odkb--v-sile-19572690.html

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страны ца, военная база, афганистан, сергей лавров, сша