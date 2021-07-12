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Никто в ЦА не хочет стать заложником политики США — Лавров
Никто в ЦА не хочет стать заложником политики США — Лавров
Сергей Лавров, комментируя возможность появления американских баз в ЦА, усомнился, что страны региона хотят стать заложниками США. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T16:55+0500
2021-07-12T17:03+0500
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военная база
афганистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы появления баз США в Центральной Азии, сообщает РИА Новости.Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана усомнился, что какие-то страны региона заинтересованы в том, чтобы стать заложниками политики Штатов.На территории Афганистана началась эскалация конфликта на фоне вывода американских войск, который должен завершиться до 11 сентября. В стране идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Правительство Узбекистана ранее твердо заявило о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и сохранению нейтралитета.На традиционном брифинге в Ташкенте пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, отвечая на вопрос о планах вступления страны в ОДКБ, отметил, что от организации не поступало предложений по членству. Он добавил, что национальным законодательством, ко всему прочему, запрещено создание военных баз иностранных государств на территории республики. * — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210707/lavrov-o-situatsii-v-afganistane-obyazatelstva-rossii-v-ramkax-odkb--v-sile-19572690.html
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страны ца, военная база, афганистан, сергей лавров, сша

Никто в ЦА не хочет стать заложником политики США — Лавров

16:55 12.07.2021 (обновлено: 17:03 12.07.2021)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
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Сергей Лавров, комментируя возможность появления американских баз в ЦА, усомнился, что страны региона хотят стать заложниками США.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы появления баз США в Центральной Азии, сообщает РИА Новости.
Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана усомнился, что какие-то страны региона заинтересованы в том, чтобы стать заложниками политики Штатов.

"Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений США, вызывая на себя ответный удар", — сказал министр.

На территории Афганистана началась эскалация конфликта на фоне вывода американских войск, который должен завершиться до 11 сентября. В стране идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
Правительство Узбекистана ранее твердо заявило о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и сохранению нейтралитета.
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На традиционном брифинге в Ташкенте пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, отвечая на вопрос о планах вступления страны в ОДКБ, отметил, что от организации не поступало предложений по членству.
Он добавил, что национальным законодательством, ко всему прочему, запрещено создание военных баз иностранных государств на территории республики.
* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
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