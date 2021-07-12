https://uz.sputniknews.ru/20210712/uzbekistan-otpravit-v-iran-tekstilya-na-pyat-mln-dollarov-19651344.html
Узбекистан отправит в Иран текстиля на пять млн долларов
Узбекистан отправит в Иран текстиля на пять млн долларов
Соглашение о поставке узбекской продукции подписано с иранской компании Payam Gostar Tejarat Farda. Сумма сделки — пять миллионов долларов. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T20:22+0500
2021-07-12T20:22+0500
2021-07-12T20:22+0500
экономика
текстиль
экспорт
бизнес
сотрудничество
кашкадарьинская область
иран
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекская делегация заключила договоренность с иранскими коллегами об экспорте текстиля, сообщает ИА “Дунё”.Поездка была организована посольством Узбекистана в Иране. Делегацию возглавил замхокима Китабского района Кашкадарьинской области Бахтиёр Каримов. Соглашение о поставке узбекской продукции подписано с иранской компании Payam Gostar Tejarat Farda. Сумма сделки — пять миллионов долларов.В ходе визита также прошел круглый стол, организованный Тегеранской ассоциацией экспортеров и производителей текстиля в целях расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Гости рассказали об инвестиционном и торгово-экономическом потенциале Кашкадарьинской области и Китабского района.Также, делегация провела встречу с представителями компании North Industrial Marine Coating Co., действующей в иранской провинции Мозандаран, и ознакомилась с производственной базой и лабораторной деятельностью компании на лакокрасочном заводе.Кроме того, на встрече с представителями иранского бизнеса шла речь о перспективах строительства предприятия по дроблению камня, производству песка и гравия в Китабском районе, а также по производству пластиковых бочек для воды в Кашкадарьинской области.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-zainteresovan-v-ispolzovanii-morskix-portov-irana--press-slujba-mirziyoeva-18172136.html
https://uz.sputniknews.ru/20210405/uzbekistan-i-iran-obsudili-sovmestnye-transportno-logisticheskie-proekty-18160240.html
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текстиль, экспорт, бизнес, сотрудничество, кашкадарьинская область, иран
Узбекистан отправит в Иран текстиля на пять млн долларов
Соглашение о поставке узбекской продукции подписано с иранской компании Payam Gostar Tejarat Farda. Сумма сделки — пять миллионов долларов.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Узбекская делегация заключила договоренность с иранскими коллегами об экспорте текстиля, сообщает
ИА “Дунё”.
Поездка была организована посольством Узбекистана в Иране. Делегацию возглавил замхокима Китабского района Кашкадарьинской области Бахтиёр Каримов. Соглашение о поставке узбекской продукции подписано с иранской компании Payam Gostar Tejarat Farda. Сумма сделки — пять миллионов долларов.
В ходе визита также прошел круглый стол, организованный Тегеранской ассоциацией экспортеров и производителей текстиля в целях расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Гости рассказали об инвестиционном и торгово-экономическом потенциале Кашкадарьинской области и Китабского района.
Также, делегация провела встречу с представителями компании North Industrial Marine Coating Co., действующей в иранской провинции Мозандаран, и ознакомилась с производственной базой и лабораторной деятельностью компании на лакокрасочном заводе.
“Состоялись переговоры с председателем правления предприятия Сухробом Пурмаддохом на предмет реализации инвестиционного проекта по производству лакокрасочной продукции в Китабском районе. По итогам встречи была достигнута договоренность об организации визита иранской делегации в Кашкадарьинскую область в августе этого года и осуществления данного совместного проекта”, — говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече с представителями иранского бизнеса шла речь о перспективах строительства предприятия по дроблению камня, производству песка и гравия в Китабском районе, а также по производству пластиковых бочек для воды в Кашкадарьинской области.