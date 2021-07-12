https://uz.sputniknews.ru/20210712/uzbekistan-otpravit-v-iran-tekstilya-na-pyat-mln-dollarov-19651344.html

Узбекистан отправит в Иран текстиля на пять млн долларов

Узбекистан отправит в Иран текстиля на пять млн долларов

Соглашение о поставке узбекской продукции подписано с иранской компании Payam Gostar Tejarat Farda. Сумма сделки — пять миллионов долларов. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T20:22+0500

2021-07-12T20:22+0500

2021-07-12T20:22+0500

экономика

текстиль

экспорт

бизнес

сотрудничество

кашкадарьинская область

иран

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекская делегация заключила договоренность с иранскими коллегами об экспорте текстиля, сообщает ИА “Дунё”.Поездка была организована посольством Узбекистана в Иране. Делегацию возглавил замхокима Китабского района Кашкадарьинской области Бахтиёр Каримов. Соглашение о поставке узбекской продукции подписано с иранской компании Payam Gostar Tejarat Farda. Сумма сделки — пять миллионов долларов.В ходе визита также прошел круглый стол, организованный Тегеранской ассоциацией экспортеров и производителей текстиля в целях расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Гости рассказали об инвестиционном и торгово-экономическом потенциале Кашкадарьинской области и Китабского района.Также, делегация провела встречу с представителями компании North Industrial Marine Coating Co., действующей в иранской провинции Мозандаран, и ознакомилась с производственной базой и лабораторной деятельностью компании на лакокрасочном заводе.Кроме того, на встрече с представителями иранского бизнеса шла речь о перспективах строительства предприятия по дроблению камня, производству песка и гравия в Китабском районе, а также по производству пластиковых бочек для воды в Кашкадарьинской области.

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текстиль, экспорт, бизнес, сотрудничество, кашкадарьинская область, иран