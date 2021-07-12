https://uz.sputniknews.ru/20210712/uzbekskie-biznesmeny-uxodyat-v-torgovlyu-19645866.html

Узбекские бизнесмены уходят в торговлю

Узбекские бизнесмены уходят в торговлю

По данным Госкомстата, с января по июнь в стране количество вновь созданных предприятий, без учета фермерских и дехканских хозяйств, достигло почти 55 тысяч... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T16:07+0500

2021-07-12T16:07+0500

2021-07-12T16:21+0500

экономика

бизнес

торговля

госкомстат

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по статистике опубликовал данные по новым субъектам предпринимательства, открытым в первом полугодии 2021-го.Согласно данным Госкомстата, с января по июнь в стране количество вновь созданных предприятий, без учета фермерских и дехканских хозяйств, достигло почти 55 тысяч.Так, больше всего новых предприятий создано в сфере торговли — 18 726. Интересны бизнесу и такие направления, как промышленность — 11 120, сельское, лесное и рыбное хозяйства — 7 814.В строительной же сфере в этом году появилось 3 614 предприятий, в сфере услуг, проживания и питания — 3 345, информации и связи — 1 319. Столько же субъектов предпринимательства прибавилось в области транспортировки и хранения, а вот здравоохранении и предоставление социальных услуг всего 899.Ранее сообщалось, что в Узбекистане за первые пять месяцев текущего года на строительство объектов по всей стране потрачено свыше 37 трлн сумов. При этом госорганизации выполнили лишь четыре процента всех работ на сумму чуть более 1,5 трлн сумов. Остальные 96 процентов работ произвели негосударственных строительных организаций, которые потратили на это 35 трлн 765 млрд сумов.

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бизнес, торговля, госкомстат, узбекистан