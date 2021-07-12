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В пяти городах Узбекистана откроются центры по изучению корейского языка

В пяти городах Узбекистана откроются центры по изучению корейского языка

Центры корейской письменности откроются в Ташкенте, Фергане, Самарканде, Намангане и Денау. Южнокорейские специалисты будут отправлены в Узбекистан в период... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T19:03+0500

2021-07-12T19:03+0500

2021-07-12T19:03+0500

общество

сотрудничество

южная корея

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Южнокорейский фонд King Sejong Institute Foundation (KSIF) открывает центры по изучению корейского языка сразу в пяти городах Узбекистана, сообщает ИА “Дунё”.Договоренность об этом достигнута на переговорах представителей посольства РУз в Южной Корее с президентом фонда Кан Хён Хва. Отмечается, что центры корейской письменности откроются в Ташкенте, Фергане, Самарканде, Намангане и Денау. Южнокорейские специалисты будут отправлены в Узбекистан в период летнего обучения.Как отмечается, в настоящее время в 82 странах мира действует 234 центра KSIF, два из них — в Узбекистане. Они открываются там, где существует высокий спрос на корейский язык и культуру. Узбекские дипломаты в свою очередь заверили главу фонда, что в стране интерес населения к этому только растет.Отмечается, Фонд института короля Седжона является одним из основных учреждений в Республике Корея, который продвигает корейский язык и культуру для иностранцев и работает в партнерстве с зарубежными университетами и неправительственными организациями.Он полностью финансирует работу своих центров, обеспечивает всей необходимой литературой и техническим оборудованием. По словам президента фонда, вопрос открытия одновременно пяти языковых центров в одной стране ранее еще не рассматривался.В ходе переговоров стороны высоко оценили нынешнее состояние узбекско-южнокорейских культурно-гуманитарных связей, а также обменялись мнениями о возможных направлениях дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере.

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