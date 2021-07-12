https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-uzbekistane-net-afgantsev-nezakonno-pereshedshix-granitsu-zayavili-v-tashkente-19640871.html

В Узбекистане нет афганцев, незаконно перешедших границу, заявили в Ташкенте

В Узбекистане нет афганцев, незаконно перешедших границу, заявили в Ташкенте

Ранее Шерзод Асадов заявил, что Узбекистан не намерен вмешиваться в столкновения внутри Афганистана. Это внутреннее дело соседней страны. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T13:27+0500

2021-07-12T13:27+0500

2021-07-12T13:27+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

граница

военные

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сейчас на территории Узбекистана нет граждан Афганистана, которые находились бы в республике незаконно.Об этом проинформировал замглавы администрации узбекского лидера Шерзод Асадов.Асадов напомнил, что с конца июня 150 афганских военных и вооруженных лиц несколько раз пытались пересечь границу Узбекистана. По его словам, нельзя ставить под сомнение неприкосновенность границ Узбекистана — власти республики не допустят их незаконного пересечения. В Афганистане между тем сохраняется напряженность — идет активное противостояние правительственных сил с "Талибаном"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и, к настоящему моменту, уже овладели значительными территориями в сельских районах. Представители радикального движения в пятницу заявили о контроле над 85% афганской территории.Правительство Узбекистана ранее твердо заявило о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и сохранению нейтралитета.Асадов также заявил о невмешательстве Узбекистана в происходящие военные столкновения на афганской территории. Это, по словам пресс-секретаря, внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210711/jivuschie-u-granitsy-s-afganistanom-uzbekistantsy-dlya-nas-eto-uje-privychno-kak-polet-muxi-19634264.html

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радикальное движение "талибан", граница, военные, афганистан, узбекистан