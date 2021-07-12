https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-uzbekistane-net-afgantsev-nezakonno-pereshedshix-granitsu-zayavili-v-tashkente-19640871.html
В Узбекистане нет афганцев, незаконно перешедших границу, заявили в Ташкенте
В Узбекистане нет афганцев, незаконно перешедших границу, заявили в Ташкенте
Ранее Шерзод Асадов заявил, что Узбекистан не намерен вмешиваться в столкновения внутри Афганистана. Это внутреннее дело соседней страны. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T13:27+0500
2021-07-12T13:27+0500
2021-07-12T13:27+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
граница
военные
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сейчас на территории Узбекистана нет граждан Афганистана, которые находились бы в республике незаконно.Об этом проинформировал замглавы администрации узбекского лидера Шерзод Асадов.Асадов напомнил, что с конца июня 150 афганских военных и вооруженных лиц несколько раз пытались пересечь границу Узбекистана. По его словам, нельзя ставить под сомнение неприкосновенность границ Узбекистана — власти республики не допустят их незаконного пересечения. В Афганистане между тем сохраняется напряженность — идет активное противостояние правительственных сил с "Талибаном"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и, к настоящему моменту, уже овладели значительными территориями в сельских районах. Представители радикального движения в пятницу заявили о контроле над 85% афганской территории.Правительство Узбекистана ранее твердо заявило о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и сохранению нейтралитета.Асадов также заявил о невмешательстве Узбекистана в происходящие военные столкновения на афганской территории. Это, по словам пресс-секретаря, внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210711/jivuschie-u-granitsy-s-afganistanom-uzbekistantsy-dlya-nas-eto-uje-privychno-kak-polet-muxi-19634264.html
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радикальное движение "талибан", граница, военные, афганистан, узбекистан
В Узбекистане нет афганцев, незаконно перешедших границу, заявили в Ташкенте
Ранее Шерзод Асадов заявил, что Узбекистан не намерен вмешиваться в столкновения внутри Афганистана. Это внутреннее дело соседней страны.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сейчас на территории Узбекистана нет граждан Афганистана, которые находились бы в республике незаконно.
Об этом проинформировал замглавы администрации узбекского лидера Шерзод Асадов.
"В настоящее время на территории Узбекистана нет ни одного гражданина Афганистана, который находился бы в стране незаконно", — сказал Асадов в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможных новых переходах афганцев через узбекскую границу.
Асадов напомнил, что с конца июня 150 афганских военных и вооруженных лиц несколько раз пытались
пересечь границу Узбекистана.
"До сегодняшнего дня после проведения всех следственных мероприятий в соответствии с международным законодательством они возвращены на родину", — отметил пресс-секретарь.
По его словам, нельзя ставить под сомнение неприкосновенность границ Узбекистана — власти республики не допустят их незаконного пересечения.
В Афганистане между тем сохраняется напряженность — идет активное противостояние правительственных сил с "Талибаном"*.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и, к настоящему моменту, уже овладели значительными территориями в сельских районах. Представители радикального движения в пятницу заявили о контроле над 85% афганской территории.
Правительство Узбекистана ранее твердо заявило о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и сохранению нейтралитета.
Асадов также заявил
о невмешательстве Узбекистана в происходящие военные столкновения на афганской территории. Это, по словам пресс-секретаря, внутреннее дело соседней страны.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация