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В Мининноваций стартовала прививочная кампания против коронавируса среди сотрудников
В Мининноваций стартовала прививочная кампания против коронавируса среди сотрудников
Сотрудники министерства вакцинируются от COVID-19 китайско-узбекским препаратом ZF-UZ-VAC2001. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T18:09+0500
2021-07-12T18:13+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
министерство инновационного развития узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Работники Министерства инновационного развития вакцинируются против коронавирусной инфекции китайско-узбекским препаратом ZF-UZ-VAC2001, сообщает пресс-служба Мининноваций. "На сегодняшний день основная часть сотрудников центрального аппарата, региональных управлений и подведомственных организаций получили 1-дозу вакцины ZF-UZ-VAC2001", - информируется в релизе. Ранее стало известно, что от COVID-19 привился Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев. Ему ввели первый компонент вакцины ZF-UZ-VAC2001.Кроме того, китайско-узбекским препаратом вакцинированы пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов. Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась российским "Спутником V". К тому же против коронавируса получили вакцину министр культуры, народный артист республики Озодбек Назарбеков и глава Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана Рахмат Маматов.
https://uz.sputniknews.ru/20210507/uzbekistanskie-sportsmeny-olimpiyskix-i-paralimpiyskix-igr-v-tokio-privilis-sputnikom-v-18639211.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, министерство инновационного развития узбекистана, узбекистан

В Мининноваций стартовала прививочная кампания против коронавируса среди сотрудников

18:09 12.07.2021 (обновлено: 18:13 12.07.2021)
477
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкПациенту делают прививку от коронавируса
Пациенту делают прививку от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Павел Львов
/
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Сотрудники министерства вакцинируются от COVID-19 китайско-узбекским препаратом ZF-UZ-VAC2001.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Работники Министерства инновационного развития вакцинируются против коронавирусной инфекции китайско-узбекским препаратом ZF-UZ-VAC2001, сообщает пресс-служба Мининноваций.
"На сегодняшний день основная часть сотрудников центрального аппарата, региональных управлений и подведомственных организаций получили 1-дозу вакцины ZF-UZ-VAC2001", - информируется в релизе.
Медицинский сотрудник набирает в шприц российскую вакцину Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
Общество
Узбекистанские спортсмены Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио привились "Спутником V"
7 мая, 19:07
5852
Ранее стало известно, что от COVID-19 привился Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев. Ему ввели первый компонент вакцины ZF-UZ-VAC2001.
Кроме того, китайско-узбекским препаратом вакцинированы пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов. Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась российским "Спутником V". К тому же против коронавируса получили вакцину министр культуры, народный артист республики Озодбек Назарбеков и глава Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана Рахмат Маматов.
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