https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-mininnovatsiy-startovala-privivochnaya-kampaniya-protiv-koronavirusa-sredi-sotrudnikov-19649048.html

В Мининноваций стартовала прививочная кампания против коронавируса среди сотрудников

В Мининноваций стартовала прививочная кампания против коронавируса среди сотрудников

Сотрудники министерства вакцинируются от COVID-19 китайско-узбекским препаратом ZF-UZ-VAC2001. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T18:09+0500

2021-07-12T18:09+0500

2021-07-12T18:13+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

министерство инновационного развития узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Работники Министерства инновационного развития вакцинируются против коронавирусной инфекции китайско-узбекским препаратом ZF-UZ-VAC2001, сообщает пресс-служба Мининноваций. "На сегодняшний день основная часть сотрудников центрального аппарата, региональных управлений и подведомственных организаций получили 1-дозу вакцины ZF-UZ-VAC2001", - информируется в релизе. Ранее стало известно, что от COVID-19 привился Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев. Ему ввели первый компонент вакцины ZF-UZ-VAC2001.Кроме того, китайско-узбекским препаратом вакцинированы пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов. Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась российским "Спутником V". К тому же против коронавируса получили вакцину министр культуры, народный артист республики Озодбек Назарбеков и глава Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана Рахмат Маматов.

https://uz.sputniknews.ru/20210507/uzbekistanskie-sportsmeny-olimpiyskix-i-paralimpiyskix-igr-v-tokio-privilis-sputnikom-v-18639211.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, министерство инновационного развития узбекистана, узбекистан