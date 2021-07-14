https://uz.sputniknews.ru/20210714/mid-rf-net-garantiy-bezopasnosti-dlya-vozobnovleniya-raboty-genkonsulstva-v-mazari-sharife-19675261.html
МИД РФ: нет гарантий безопасности для возобновления работы Генконсульства в Мазари-Шарифе
МИД РФ: нет гарантий безопасности для возобновления работы Генконсульства в Мазари-Шарифе
Высшее руководство Талибана* "поклялось" в том, что "ни одна пылинка не упадет" на территории российского диппредставительства — такие указания были даны... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T13:13+0500
2021-07-14T13:13+0500
2021-07-14T13:24+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
мид рф
афганистан
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. О возобновлении деятельности российского Генконсульства в Мазари-Шарифе можно будет говорить только после получения твердых гарантий безопасности. Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова заявляет РИА Новости. При этом дипломат подчеркнул, что высшее руководство движения "Талибан"* "поклялось" в том, что "ни одна пылинка не упадет" на территории российского диппредставительства — такие указания были даны полевым командирам боевиков.Ранее СМИ Афганистана сообщили о том, что консульства Турции, Пакистана и Ирана временно остановили работу в Мазари-Шарифе. Причина — небезопасность в этом районе на фоне продвижения боевиков из движения "Талибан"*. Аналогичное объяснение закрытию Генконсульства РФ в Мазари-Шарифе дали в посольстве России в Кабуле. Известно, что работа ведомства не будет возобновлена "до прояснения ситуации".Временно российские дипломаты из Мазари-Шарифа переведены в Узбекистан. Эту информацию официально подтвердили в МИД республики.В Афганистане сохраняется напряженность — идет активное противостояние правительственных сил с "Талибаном"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Представители радикального движения заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210714/zamir-kabulov-xaosom-voyny-na-severe-afganistana-mojet-vospolzovatsya-ig-19673013.html
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МИД РФ: нет гарантий безопасности для возобновления работы Генконсульства в Мазари-Шарифе
13:13 14.07.2021 (обновлено: 13:24 14.07.2021)
Высшее руководство Талибана* "поклялось" в том, что "ни одна пылинка не упадет" на территории российского диппредставительства — такие указания были даны полевым командирам боевиков.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
О возобновлении деятельности российского Генконсульства в Мазари-Шарифе можно будет говорить только после получения твердых гарантий безопасности. Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова заявляет РИА Новости
.
При этом дипломат подчеркнул, что высшее руководство движения "Талибан"* "поклялось" в том, что "ни одна пылинка не упадет" на территории российского диппредставительства — такие указания были даны полевым командирам боевиков.
Ранее СМИ Афганистана сообщили о том, что консульства Турции, Пакистана и Ирана временно остановили работу в Мазари-Шарифе. Причина — небезопасность в этом районе на фоне продвижения боевиков из движения "Талибан"*. Аналогичное объяснение закрытию Генконсульства РФ в Мазари-Шарифе дали в посольстве России в Кабуле. Известно, что работа ведомства не будет возобновлена "до прояснения ситуации".
Временно российские дипломаты из Мазари-Шарифа переведены в Узбекистан. Эту информацию официально подтвердили
в МИД республики.
"Когда мы увидели, как афганская армия обвально бросает свои позиции, а коллеги в Хайратоне поняли, что внешняя охрана, правительственная, разбежалась, то они попытались с ними связаться, чтобы понять: а кто будет обеспечивать безопасность? Те сказали: "Вы знаете, мы не готовы". В этой ситуации я сразу связался с муллой Барадаром (глава политофиса "Талибан"* в Катаре мулла Абдель Гани Барадар. - Прим. ред.), тот поклялся, что всем полевым командирам даны указания, чтобы ни пылинки не упало на Генеральное консульство Российской Федерации".
Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ
В Афганистане сохраняется напряженность — идет активное противостояние правительственных сил с "Талибаном"*.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Представители радикального движения заявили о контроле над 85% афганской территории.
Ранее Узбекистан заявил
о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация