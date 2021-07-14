https://uz.sputniknews.ru/20210714/mid-rf-net-garantiy-bezopasnosti-dlya-vozobnovleniya-raboty-genkonsulstva-v-mazari-sharife-19675261.html

МИД РФ: нет гарантий безопасности для возобновления работы Генконсульства в Мазари-Шарифе

МИД РФ: нет гарантий безопасности для возобновления работы Генконсульства в Мазари-Шарифе

Высшее руководство Талибана* "поклялось" в том, что "ни одна пылинка не упадет" на территории российского диппредставительства — такие указания были даны... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T13:13+0500

2021-07-14T13:13+0500

2021-07-14T13:24+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

мид рф

афганистан

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. О возобновлении деятельности российского Генконсульства в Мазари-Шарифе можно будет говорить только после получения твердых гарантий безопасности. Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова заявляет РИА Новости. При этом дипломат подчеркнул, что высшее руководство движения "Талибан"* "поклялось" в том, что "ни одна пылинка не упадет" на территории российского диппредставительства — такие указания были даны полевым командирам боевиков.Ранее СМИ Афганистана сообщили о том, что консульства Турции, Пакистана и Ирана временно остановили работу в Мазари-Шарифе. Причина — небезопасность в этом районе на фоне продвижения боевиков из движения "Талибан"*. Аналогичное объяснение закрытию Генконсульства РФ в Мазари-Шарифе дали в посольстве России в Кабуле. Известно, что работа ведомства не будет возобновлена "до прояснения ситуации".Временно российские дипломаты из Мазари-Шарифа переведены в Узбекистан. Эту информацию официально подтвердили в МИД республики.В Афганистане сохраняется напряженность — идет активное противостояние правительственных сил с "Талибаном"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Представители радикального движения заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210714/zamir-kabulov-xaosom-voyny-na-severe-afganistana-mojet-vospolzovatsya-ig-19673013.html

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