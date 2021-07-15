https://uz.sputniknews.ru/20210715/mid-rf-ot-ssha-trebuetsya-odno--ne-vmeshivatsya-v-dela-suverennoy-kuby-19697176.html

МИД РФ: от США требуется одно — не вмешиваться в дела суверенной Кубы

МИД РФ: от США требуется одно — не вмешиваться в дела суверенной Кубы

Мария Захарова назвала беспардонной реакцию США на ситуацию на Кубе и напомнила о недавних событиях их собственной внутриполитической жизни, связанной с... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T16:46+0500

2021-07-15T16:46+0500

2021-07-15T16:50+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Москва призывает Вашингтон не вмешиваться в дела суверенного государства и дать кубинскому народу самому разобраться в происходящих там событиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия призывает США избавиться от лицемерия и начать с себя, если в Вашингтоне действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье в десяти муниципалитетах Кубы. Судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих — "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем.Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США. Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.Подобную реакцию и официальные заявления США в российском МИД назвали беспардонными и циничными.По ее словам, особый цинизм Вашингтона в том, что на протяжении всего периода существования революционной Кубы он целенаправленно проводил стратегию удушения страны, дискриминации ее народа и разрушения экономики. Она напоминает про 60-летнюю финансово-экономическую блокаду республики, возведение в ранг национального законодательства с экстерриториальным применением жестких рестрикций со стороны США.Она отмечает, что все эти дискриминационные меры применяются и даже ужесточаются в условиях общемирового эпидемиологического бедствия, требующего примирения и сплочения усилий. Однако, вместо этого США пытаются применить к Кубе алгоритм "цветной революции".При этом она напомнила американцам о недавних событиях их собственной внутриполитической жизни, когда по всей Америке вылавливали участников январского “штурма Капитолия”, обвиненных за иные политические взгляды во “внутреннем терроризме” и привлекаемых ныне, в том числе, к уголовной ответственности.Действия Вашингтона по отношению к Кубе Захарова назвала очередной политической постановкой и примером укоренившейся у американцев практики “двойных стандартов”.

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https://uz.sputniknews.ru/20210211/Chto-segodnya-proiskhodit-s-russkim-yazykom-v-Uzbekistane--kommentariy-MID-RF-15983975.html

https://uz.sputniknews.ru/20210116/Pochemu-Rossiya-vykhodit-iz-Dogovora-po-otkrytomu-nebu--otvet-MID-RF-15799514.html

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мария захарова, куба, мид рф, сша