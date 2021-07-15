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МИД РФ: от США требуется одно — не вмешиваться в дела суверенной Кубы
МИД РФ: от США требуется одно — не вмешиваться в дела суверенной Кубы
Мария Захарова назвала беспардонной реакцию США на ситуацию на Кубе и напомнила о недавних событиях их собственной внутриполитической жизни, связанной с... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T16:46+0500
2021-07-15T16:50+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Москва призывает Вашингтон не вмешиваться в дела суверенного государства и дать кубинскому народу самому разобраться в происходящих там событиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия призывает США избавиться от лицемерия и начать с себя, если в Вашингтоне действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье в десяти муниципалитетах Кубы. Судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих — "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем.Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США. Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.Подобную реакцию и официальные заявления США в российском МИД назвали беспардонными и циничными.По ее словам, особый цинизм Вашингтона в том, что на протяжении всего периода существования революционной Кубы он целенаправленно проводил стратегию удушения страны, дискриминации ее народа и разрушения экономики. Она напоминает про 60-летнюю финансово-экономическую блокаду республики, возведение в ранг национального законодательства с экстерриториальным применением жестких рестрикций со стороны США.Она отмечает, что все эти дискриминационные меры применяются и даже ужесточаются в условиях общемирового эпидемиологического бедствия, требующего примирения и сплочения усилий. Однако, вместо этого США пытаются применить к Кубе алгоритм "цветной революции".При этом она напомнила американцам о недавних событиях их собственной внутриполитической жизни, когда по всей Америке вылавливали участников январского “штурма Капитолия”, обвиненных за иные политические взгляды во “внутреннем терроризме” и привлекаемых ныне, в том числе, к уголовной ответственности.Действия Вашингтона по отношению к Кубе Захарова назвала очередной политической постановкой и примером укоренившейся у американцев практики “двойных стандартов”.
https://uz.sputniknews.ru/20210429/mid-rf-prokommentiroval-situatsiyu-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-18560087.html
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мария захарова, куба, мид рф, сша

МИД РФ: от США требуется одно — не вмешиваться в дела суверенной Кубы

16:46 15.07.2021 (обновлено: 16:50 15.07.2021)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Мария Захарова назвала беспардонной реакцию США на ситуацию на Кубе и напомнила о недавних событиях их собственной внутриполитической жизни, связанной с январским "штурмом Капитолия".
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Москва призывает Вашингтон не вмешиваться в дела суверенного государства и дать кубинскому народу самому разобраться в происходящих там событиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия призывает США избавиться от лицемерия и начать с себя, если в Вашингтоне действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе.

"Мы призываем Вашингтон встать наконец на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от "двойного дна" в политике. Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу. От США и их последователей требуется одно — не вмешиваться в дела суверенного государства. А если в Вашингтоне действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят чем-то помочь простым кубинцам, то начинать надо себя — с того, чтобы отменить блокаду, изначально отвергаемую всем мировым сообществом".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
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Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье в десяти муниципалитетах Кубы. Судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих — "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем.
Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США. Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
Подобную реакцию и официальные заявления США в российском МИД назвали беспардонными и циничными.
“С недоумением восприняли официальные заявления США относительно ситуации на Кубе в связи с последними событиями. С удивительной беспардонностью американская сторона на всех уровнях, включая официальное сообщение, прозвучавшее на брифинге Госдепартамента 13 июля, подает имевшие место на Кубе события как следствие ошибок правительства”, — говорится в заявлении Марии Захаровой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
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По ее словам, особый цинизм Вашингтона в том, что на протяжении всего периода существования революционной Кубы он целенаправленно проводил стратегию удушения страны, дискриминации ее народа и разрушения экономики. Она напоминает про 60-летнюю финансово-экономическую блокаду республики, возведение в ранг национального законодательства с экстерриториальным применением жестких рестрикций со стороны США.
“Как быть с бесконечной и абсолютно противоправной санкционной политикой, распространяющейся, в том числе на самые необходимые товары народного потребления, включая продовольствие и медикаменты? Как, в конце концов, оценивать сугубо политически мотивированные, но настойчиво повторяющиеся включения Кубы в некие национальные террористические списки, мешающие полноценной интеграции республики в мировые политические процессы?”, — задается вопросами официальный представитель российского МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Она отмечает, что все эти дискриминационные меры применяются и даже ужесточаются в условиях общемирового эпидемиологического бедствия, требующего примирения и сплочения усилий. Однако, вместо этого США пытаются применить к Кубе алгоритм "цветной революции".
“Логика здесь проста. Она уже многократно апробировалась Вашингтоном в разных ситуациях, но все в одном и том же преломлении – инспирировании “цветных революций” по отношению к неугодным режимам. Сначала применительно к ним вводятся санкции, создаются или привносятся извне искусственные, но отягощающие социально-экономическую ситуацию проблемы. На этой основе провоцируется напряжение, разжигаются антиправительственные настроения. И когда накапливается “критическая масса”, вся вина возлагается на национальное правительство. На него навешиваются ярлыки, всемерно дискредитируется его деятельность и тем самым ситуация подводится к слому”, — говорится в комментарии Захаровой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
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При этом она напомнила американцам о недавних событиях их собственной внутриполитической жизни, когда по всей Америке вылавливали участников январского “штурма Капитолия”, обвиненных за иные политические взгляды во “внутреннем терроризме” и привлекаемых ныне, в том числе, к уголовной ответственности.
“Где были их заботы о гуманитарных ценностях, политическом плюрализме и демократических свободах”, — задается вопросом она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Действия Вашингтона по отношению к Кубе Захарова назвала очередной политической постановкой и примером укоренившейся у американцев практики “двойных стандартов”.
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