https://uz.sputniknews.ru/20210715/rossiyskogo-blogera-subo-oshtrafuyut-za-otsutstvie-maski-v-uzbekistane-19694240.html

Российского блогера Subo оштрафуют за отсутствие маски в Узбекистане

Российского блогера Subo оштрафуют за отсутствие маски в Узбекистане

Тринадцатого июля Мамедов через свой аккаунт в Instagram пригласил подписчиков на проспект Амира Темура. При этом сам он и сопровождавшие его лица находились в... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T14:29+0500

2021-07-15T14:29+0500

2021-07-15T14:48+0500

происшествия

административное правонарушение

карантин

блогер

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19688339_0:19:1300:750_1920x0_80_0_0_4c7750142fcf43cc3bad06721e0e452c.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистанские правоохранители составили административный протокол в отношении российского блогера Субхана Мамедова, известного как Subo, сообщает ГУВД Ташкента.Россиянина обвиняют в правонарушении, предусмотренном статьей 54 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, за нахождение в общественном месте без медицинской маски.Поздно вечером 13 июля Мамедов через свой аккаунт в Instagram пригласил подписчиков на проспект Амира Темура. За участие в тусовке обещал деньги.На встречу явились порядка 200 человек. Массовое собрание привлекло внимание сотрудников ОВД и Нацгвардии, поскольку стало явным нарушением действующих карантинных правил. Правоохранители призвали собравшихся разойтись, а с организатором несанкционированной встречи провели профилактическую беседу.Позже по этому поводу высказались политики и общественные деятели. Среди них был и глава Попечительского совета Общественного фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов.Он призвал ГУВД дать правовую оценку действиям блогера не только с точки зрения нарушения санитарно-эпидемиологических ограничениях, но и законодательства о порядке проведения массовых мероприятий.По итогам скандала сотрудники правопорядка составили административные протоколы в связи с отсутствием масок в отношении 26 человек, включая Мамедова и сопровождавших его людей. Соответствующие документы оформляются еще в отношении 83 лиц. Правоохранители также провели профилактические беседы и вынесли предупреждение родителям девяти несовершеннолетних участников несанкционированного массового мероприятия.Последуют ли они рекомендациям Алламожонова — не уточняется. Сам же блогер уже принес свои извинения гражданам Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210415/vnuchka-eks-prezidenta-uzbekistana-vyshla-zamuj-za-blogera-amirana-sardarova-18344744.html

https://uz.sputniknews.ru/20210214/Chto-rasskazhut-ob-Uzbekistane-turetskie-blogery--Goskomturizma-15996073.html

https://uz.sputniknews.ru/20210629/soprotivlenie-predstavitelyam-vlasti-vstanet-v-kopeechku-shtrafy-uvelicheny-19455741.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

административное правонарушение, карантин, блогер, ташкент