https://uz.sputniknews.ru/20210715/rossiyskogo-blogera-subo-oshtrafuyut-za-otsutstvie-maski-v-uzbekistane-19694240.html
Российского блогера Subo оштрафуют за отсутствие маски в Узбекистане
Российского блогера Subo оштрафуют за отсутствие маски в Узбекистане
Тринадцатого июля Мамедов через свой аккаунт в Instagram пригласил подписчиков на проспект Амира Темура. При этом сам он и сопровождавшие его лица находились в... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T14:29+0500
2021-07-15T14:29+0500
2021-07-15T14:48+0500
происшествия
административное правонарушение
карантин
блогер
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистанские правоохранители составили административный протокол в отношении российского блогера Субхана Мамедова, известного как Subo, сообщает ГУВД Ташкента.Россиянина обвиняют в правонарушении, предусмотренном статьей 54 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, за нахождение в общественном месте без медицинской маски.Поздно вечером 13 июля Мамедов через свой аккаунт в Instagram пригласил подписчиков на проспект Амира Темура. За участие в тусовке обещал деньги.На встречу явились порядка 200 человек. Массовое собрание привлекло внимание сотрудников ОВД и Нацгвардии, поскольку стало явным нарушением действующих карантинных правил. Правоохранители призвали собравшихся разойтись, а с организатором несанкционированной встречи провели профилактическую беседу.Позже по этому поводу высказались политики и общественные деятели. Среди них был и глава Попечительского совета Общественного фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов.Он призвал ГУВД дать правовую оценку действиям блогера не только с точки зрения нарушения санитарно-эпидемиологических ограничениях, но и законодательства о порядке проведения массовых мероприятий.По итогам скандала сотрудники правопорядка составили административные протоколы в связи с отсутствием масок в отношении 26 человек, включая Мамедова и сопровождавших его людей. Соответствующие документы оформляются еще в отношении 83 лиц. Правоохранители также провели профилактические беседы и вынесли предупреждение родителям девяти несовершеннолетних участников несанкционированного массового мероприятия.Последуют ли они рекомендациям Алламожонова — не уточняется. Сам же блогер уже принес свои извинения гражданам Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210415/vnuchka-eks-prezidenta-uzbekistana-vyshla-zamuj-za-blogera-amirana-sardarova-18344744.html
https://uz.sputniknews.ru/20210214/Chto-rasskazhut-ob-Uzbekistane-turetskie-blogery--Goskomturizma-15996073.html
https://uz.sputniknews.ru/20210629/soprotivlenie-predstavitelyam-vlasti-vstanet-v-kopeechku-shtrafy-uvelicheny-19455741.html
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административное правонарушение, карантин, блогер, ташкент
Российского блогера Subo оштрафуют за отсутствие маски в Узбекистане
14:29 15.07.2021 (обновлено: 14:48 15.07.2021)
Тринадцатого июля Мамедов через свой аккаунт в Instagram пригласил подписчиков на проспект Амира Темура. При этом сам он и сопровождавшие его лица находились в общественном месте без масок.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Узбекистанские правоохранители составили административный протокол в отношении российского блогера Субхана Мамедова, известного как Subo, сообщает
ГУВД Ташкента.
Россиянина обвиняют в правонарушении, предусмотренном статьей 54 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, за нахождение в общественном месте без медицинской маски.
Поздно вечером 13 июля Мамедов через свой аккаунт в Instagram пригласил подписчиков на проспект Амира Темура. За участие в тусовке обещал деньги.
На встречу явились порядка 200 человек. Массовое собрание привлекло внимание сотрудников ОВД и Нацгвардии, поскольку стало явным нарушением действующих карантинных правил. Правоохранители призвали собравшихся разойтись, а с организатором несанкционированной встречи провели профилактическую беседу.
Позже по этому поводу высказались политики и общественные деятели. Среди них был и глава Попечительского совета Общественного фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов.
Он призвал
ГУВД дать правовую оценку действиям блогера не только с точки зрения нарушения санитарно-эпидемиологических ограничениях, но и законодательства о порядке проведения массовых мероприятий.
По итогам скандала сотрудники правопорядка составили административные протоколы в связи с отсутствием масок в отношении 26 человек, включая Мамедова и сопровождавших его людей. Соответствующие документы оформляются еще в отношении 83 лиц.
Правоохранители также провели профилактические беседы и вынесли предупреждение родителям девяти несовершеннолетних участников несанкционированного массового мероприятия.
Последуют ли они рекомендациям Алламожонова — не уточняется. Сам же блогер уже принес свои извинения гражданам Узбекистана.