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В Узбекистан прибыло еще 90 тыс. доз "Спутника V"
В Узбекистан прибыло еще 90 тыс. доз "Спутника V"
Таким образом, с апреля в Узбекистан доставили 370 тысяч доз российской вакцины от коронавируса. А в стране между тем привито уже более пяти миллионов человек. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T12:57+0500
2021-07-15T13:21+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сегодня ночью в Узбекистан доставлено еще 70 тысяч доз первого компонента и 20 тысяч доз второго компонента коронавирусной вакцины “Спутник V”, сообщает Минздрав.Общий запас российской вакцины в Узбекистане составляет 370 тысяч доз. В ведомстве напоминают, что предыдущие поставки “Спутника V” в страну осуществлялись в апреле, дважды в июне и один раз в июле.Общий же запас вакцины в Узбекистане на сегодняшний день достигает количества семи миллионов 530 тысяч доз. Среди них также 660 тысяч доз AstraZeneca и 6,5 миллиона доз узбекско-китайского препарата ZF-UZ-VAC 2001.Ранее депутат нижней палаты парламента Дониёр Ганиев, также со ссылкой на Минздрав, сообщил, что в стране ожидают прибытия еще четырех миллионов доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001. Произойти это может с 20 по 25 июля.Кроме того, в августе ожидается поставка еще 160 тысяч доз “Спутника V”, а до октября Узбекистан получит в общей сложности еще 660 тысяч доз в рамках программы COVAX. Это будут вакцины AstraZeneca или Moderna, уточнил народный избранник.Активная вакцинация от COVID-19 в Узбекистане продолжается уже несколько месяцев. Власти рассчитывают до конца года привить семь миллионов граждан — это около 20 процентов жителей страны.По данным Минздрава на 14 июля, количество людей, принявших хотя бы одну дозу той или иной вакцины, достигло в Узбекистане уже 5 275 191.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/proizvodstvo-sputnika-v-v-tashkente-rossiya-provedet-audit-vozmojnoy-ploschadki-19389258.html
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https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v"

В Узбекистан прибыло еще 90 тыс. доз "Спутника V"

12:57 15.07.2021 (обновлено: 13:21 15.07.2021)
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© Пресс-служба Министерства здравоохранения15 июля в Узбекистан пришло еще 90 тысяч доз "Спутника V"
15 июля в Узбекистан пришло еще 90 тысяч доз Спутника V - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения
Таким образом, с апреля в Узбекистан доставили 370 тысяч доз российской вакцины от коронавируса. А в стране между тем привито уже более пяти миллионов человек.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сегодня ночью в Узбекистан доставлено еще 70 тысяч доз первого компонента и 20 тысяч доз второго компонента коронавирусной вакцины “Спутник V”, сообщает Минздрав.
Общий запас российской вакцины в Узбекистане составляет 370 тысяч доз. В ведомстве напоминают, что предыдущие поставки “Спутника V” в страну осуществлялись в апреле, дважды в июне и один раз в июле.
Общий же запас вакцины в Узбекистане на сегодняшний день достигает количества семи миллионов 530 тысяч доз. Среди них также 660 тысяч доз AstraZeneca и 6,5 миллиона доз узбекско-китайского препарата ZF-UZ-VAC 2001.
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Ранее депутат нижней палаты парламента Дониёр Ганиев, также со ссылкой на Минздрав, сообщил, что в стране ожидают прибытия еще четырех миллионов доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001. Произойти это может с 20 по 25 июля.
Кроме того, в августе ожидается поставка еще 160 тысяч доз “Спутника V”, а до октября Узбекистан получит в общей сложности еще 660 тысяч доз в рамках программы COVAX. Это будут вакцины AstraZeneca или Moderna, уточнил народный избранник.
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Активная вакцинация от COVID-19 в Узбекистане продолжается уже несколько месяцев. Власти рассчитывают до конца года привить семь миллионов граждан — это около 20 процентов жителей страны.
По данным Минздрава на 14 июля, количество людей, принявших хотя бы одну дозу той или иной вакцины, достигло в Узбекистане уже 5 275 191.
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