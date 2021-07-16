https://uz.sputniknews.ru/20210716/imran-xan-o-prichinax-nestabilnosti-v-ira-ssha-sozdali-boevuyu-mashinu-v-afganistane-19708129.html

Имран Хан о причинах нестабильности в ИРА: США создали боевую машину в Афганистане

Имран Хан о причинах нестабильности в ИРА: США создали боевую машину в Афганистане

Премьер-министр Пакистана высказался по поводу США, обвинив их в том, что они были в поиске не мирного, а военного разрешения конфликта. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T13:21+0500

2021-07-16T13:21+0500

2021-07-16T13:27+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его страна больше всех остальных заинтересована в установлении мира и стабильности в Афганистане и всегда будет против военного решения конфликта, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. При этом он призвал международное сообщество взглянуть на Пакистан как на партнера, готового поспособствовать мирному урегулированию ситуации.Пакистан находится в ожидании масштабного потока беженцев из Афганистана, однако у страны может не хватить экономических ресурсов принять всех.Также премьер-министр Пакистана высказался по поводу США, обвинив их в том, что они были в поиске не мирного, а военного разрешения конфликта и, таким образом, создали боевую машину в Афганистане."Почему "Талибан"* не идет на компромисс, почему они должны слушать вас, когда сейчас они чувствует себя победителями?" — обратился Имран Хан к представителям США, присутствовавшим на международной конференции в Ташкенте.При этом премьер Пакистана подчеркнул, что все соседи Афганистана хотят, чтобы в этой стране был мир.Ранее глава ИРА заявил в ходе своего выступления, что в последние месяцы большое количество боевиков переправляются в Афганистан из Пакистана.Последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

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https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-ssha-pakistan-i-afganistan-sozdali-novuyu-ploschadku-konsultatsiy-19705120.html

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урегулирование, конфликт, афганистан, пакистан