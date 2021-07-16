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Конференция Центральная и Южная Азия в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/imran-xan-o-prichinax-nestabilnosti-v-ira-ssha-sozdali-boevuyu-mashinu-v-afganistane-19708129.html
Имран Хан о причинах нестабильности в ИРА: США создали боевую машину в Афганистане
Имран Хан о причинах нестабильности в ИРА: США создали боевую машину в Афганистане
Премьер-министр Пакистана высказался по поводу США, обвинив их в том, что они были в поиске не мирного, а военного разрешения конфликта. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T13:21+0500
2021-07-16T13:27+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
урегулирование
конфликт
афганистан
пакистан
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его страна больше всех остальных заинтересована в установлении мира и стабильности в Афганистане и всегда будет против военного решения конфликта, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. При этом он призвал международное сообщество взглянуть на Пакистан как на партнера, готового поспособствовать мирному урегулированию ситуации.Пакистан находится в ожидании масштабного потока беженцев из Афганистана, однако у страны может не хватить экономических ресурсов принять всех.Также премьер-министр Пакистана высказался по поводу США, обвинив их в том, что они были в поиске не мирного, а военного разрешения конфликта и, таким образом, создали боевую машину в Афганистане."Почему "Талибан"* не идет на компромисс, почему они должны слушать вас, когда сейчас они чувствует себя победителями?" — обратился Имран Хан к представителям США, присутствовавшим на международной конференции в Ташкенте.При этом премьер Пакистана подчеркнул, что все соседи Афганистана хотят, чтобы в этой стране был мир.Ранее глава ИРА заявил в ходе своего выступления, что в последние месяцы большое количество боевиков переправляются в Афганистан из Пакистана.Последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210716/v-tashkente-startovala-konferentsiya-o-vzaimosvyazi-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey-19703836.html
https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-ssha-pakistan-i-afganistan-sozdali-novuyu-ploschadku-konsultatsiy-19705120.html
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урегулирование, конфликт, афганистан, пакистан

Имран Хан о причинах нестабильности в ИРА: США создали боевую машину в Афганистане

13:21 16.07.2021 (обновлено: 13:27 16.07.2021)
255
© Пресс-служба президента УзбекистанаПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Премьер-министр Пакистана высказался по поводу США, обвинив их в том, что они были в поиске не мирного, а военного разрешения конфликта.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его страна больше всех остальных заинтересована в установлении мира и стабильности в Афганистане и всегда будет против военного решения конфликта, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. При этом он призвал международное сообщество взглянуть на Пакистан как на партнера, готового поспособствовать мирному урегулированию ситуации.
Пакистан находится в ожидании масштабного потока беженцев из Афганистана, однако у страны может не хватить экономических ресурсов принять всех.
Также премьер-министр Пакистана высказался по поводу США, обвинив их в том, что они были в поиске не мирного, а военного разрешения конфликта и, таким образом, создали боевую машину в Афганистане.
Перед началом конференции Центральная и Южная Азия - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
В Ташкенте стартовала конференция о взаимосвязи между Центральной и Южной Азией
09:47
872
"Почему "Талибан"* не идет на компромисс, почему они должны слушать вас, когда сейчас они чувствует себя победителями?" — обратился Имран Хан к представителям США, присутствовавшим на международной конференции в Ташкенте.
При этом премьер Пакистана подчеркнул, что все соседи Афганистана хотят, чтобы в этой стране был мир.
Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций
10:48
673
Ранее глава ИРА заявил в ходе своего выступления, что в последние месяцы большое количество боевиков переправляются в Афганистан из Пакистана.
Последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
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