ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса, сообщили в пресс-службе МИД республики. Об этом договорились в рамках международной конференции, которая проходит в эти дни в Ташкенте.Участники диалога придерживаются единого мнения о том, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане оказывают решающее влияние на региональную взаимосвязанность, усиливая друг друга.Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе".Накануне в столице состоялась очередная встреча формата "С5+1", который был создан в 2015 году и стал площадкой для взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.В последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе".
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса, сообщили в пресс-службе МИД республики. Об этом договорились в рамках международной конференции, которая проходит в эти дни в Ташкенте.
Участники диалога придерживаются единого мнения о том, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане оказывают решающее влияние на региональную взаимосвязанность, усиливая друг друга.
Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе".
Накануне в столице состоялась очередная встреча формата "С5+1", который был создан в 2015 году и стал площадкой для взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
В последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.
Для справки:
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация