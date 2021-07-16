https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-ssha-pakistan-i-afganistan-sozdali-novuyu-ploschadku-konsultatsiy-19705120.html

Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций

Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций

Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе". 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T10:48+0500

2021-07-16T10:48+0500

2021-07-16T10:50+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

конфликт

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса, сообщили в пресс-службе МИД республики. Об этом договорились в рамках международной конференции, которая проходит в эти дни в Ташкенте.Участники диалога придерживаются единого мнения о том, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане оказывают решающее влияние на региональную взаимосвязанность, усиливая друг друга.Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе".Накануне в столице состоялась очередная встреча формата "С5+1", который был создан в 2015 году и стал площадкой для взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.В последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210716/v-tashkente-startovala-konferentsiya-o-vzaimosvyazi-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey-19703836.html

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