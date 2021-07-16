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Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-ssha-pakistan-i-afganistan-sozdali-novuyu-ploschadku-konsultatsiy-19705120.html
Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций
Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций
Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе". 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T10:48+0500
2021-07-16T10:50+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
конфликт
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса, сообщили в пресс-службе МИД республики. Об этом договорились в рамках международной конференции, которая проходит в эти дни в Ташкенте.Участники диалога придерживаются единого мнения о том, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане оказывают решающее влияние на региональную взаимосвязанность, усиливая друг друга.Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе".Накануне в столице состоялась очередная встреча формата "С5+1", который был создан в 2015 году и стал площадкой для взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.В последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210716/v-tashkente-startovala-konferentsiya-o-vzaimosvyazi-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey-19703836.html
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конфликт, афганистан, узбекистан

Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций

10:48 16.07.2021 (обновлено: 10:50 16.07.2021)
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаУзбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций
Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе".
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса, сообщили в пресс-службе МИД республики. Об этом договорились в рамках международной конференции, которая проходит в эти дни в Ташкенте.
Участники диалога придерживаются единого мнения о том, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане оказывают решающее влияние на региональную взаимосвязанность, усиливая друг друга.
Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе".
Перед началом конференции Центральная и Южная Азия - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
В Ташкенте стартовала конференция о взаимосвязи между Центральной и Южной Азией
09:47
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Накануне в столице состоялась очередная встреча формата "С5+1", который был создан в 2015 году и стал площадкой для взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
В последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.
Для справки:

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
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