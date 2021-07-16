https://uz.sputniknews.ru/20210716/s-kem-govorit-prezident-mirziyoev-vstretilsya-s-glavami-mid-gosudarstv-19715093.html

С кем говорит президент: Мирзиёев встретился с главами МИД государств

С кем говорит президент: Мирзиёев встретился с главами МИД государств

Президент страны провел встречи с министрами иностранных дел и представителями Индии, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Турции. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T17:23+0500

2021-07-16T17:23+0500

2021-07-16T17:31+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

кыргызстан

туркменистан

казахстан

индия

шавкат мирзиёев

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. На полях международной конференции президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара.Высокий гость поприветствовал лидера республики от имени премьер-министра Индии Нарендры Моди.Стороны отметили продвижение двусторонних отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, как предусмотрено договоренностями, достигнутыми в ходе регулярных контактов на высшем уровне.При этом индийский министр высоко оценил усилия Узбекистана по продвижению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией, а также региональных проектов, направленных на достижение мира в Афганистане и экономическое восстановление этой страны.Говорили также о важности продвижения двусторонних проектов в сферах инвестиций, инноваций, торговли, бизнеса, логистики, информационных технологий, здравоохранения и других приоритетных направлениях, с активным вовлечением регионов двух стран.Глава МИД выразил заинтересованность в продолжении продуктивного диалога в формате "Индия – Центральная Азия".Далее Шавкат Мирзиёев побеседовал с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, обсудив с ним вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Мухтар Тлеуберди также передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева.В ходе дискуссии уделили внимание подготовке предстоящих мероприятий на высшем уровне и продвижению проектов экономической кооперации и программ взаимовыгодного сотрудничества. Отдельно рассмотрели региональную повестку в контексте ситуации в Афганистане и подготовки предстоящей в начале августа очередной Консультативной встречи лидеров стран ЦА в Туркменистане.Еще одна встреча прошла в рамках программы Ташкентской международной конференции — президент принял заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.Рашид Мередов передал главе лидеру Узбекистана приветствия и пожелания от Гурбангулы Бердымухамедова и высоко оценил инициативы республики по развитию региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.Говорили об укреплении двусторонних контактов и возможностях их углубления, отметив при этом важность проведения очередного заседания Совместной межправительственной комиссии. Обсудили и ход подготовки консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии, проводимой 6 августа этого года в Национальной туристической зоне "Аваза".Лидер Узбекистана встретился также с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.Стороны оценили результаты исторического визита на высшем уровне в Таджикистан 11-12 июня этого года, которые укрепили двусторонние отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Сироджиддин Мухриддин передал главе Узбекистана братские приветствия и добрые пожелания от лица президента Таджикистана Эмомали Рахмона.Говорили о реализации проектов в отраслях экономики и программ культурно-гуманитарного обмена на основе принятой дорожной карты.Рассмотрели региональную повестку — ситуацию на афганском направлении, подготовку к саммитам лидеров стран ЦА и ШОС.Далее президент Узбекистана принял заместителя председателя Кабинета министров – министра экономики и финансов Кыргызстана Акылбека Жапарова, возглавляющего делегацию Кыргызстана на Международной конференции в Ташкенте.Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки и регионального взаимодействия. Акылбек Жапаров передал лидеру Узбекистана приветствия и пожелания от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова.Говорили о реализации договоренностей и соглашений, принятых в ходе узбекско-кыргызского саммита на высшем уровне в марте этого года.Подчеркнута важность скорейшего продвижения приоритетных проектов кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, организации деятельности совместной инвестиционной компании.

https://uz.sputniknews.ru/20210716/v-tashkente-startovala-konferentsiya-o-vzaimosvyazi-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey-19703836.html

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кыргызстан, туркменистан, казахстан, индия, шавкат мирзиёев, таджикистан