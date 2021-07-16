https://uz.sputniknews.ru/20210716/sadyk-safaev-dlya-tsa-vajna-realizatsiya-transafganskogo-transportnogo-koridora-19715356.html

Садык Сафаев: для ЦА важна реализация трансафганского транспортного коридора

Садык Сафаев: для ЦА важна реализация трансафганского транспортного коридора

Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев в эксклюзивном интервью редакции Sputnik Узбекистан рассказал об отношениях республики с Афганистаном... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T17:21+0500

2021-07-16T17:21+0500

2021-07-16T18:14+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

садык сафаев

транспортный коридор

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан и Афганистан договорились по многим вопросам, касающимся трансафганского транспортного коридора, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев в ходе проходящей в Ташкенте конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности".По словам спикера, в связи с реализацией обновленной внешней политики Узбекистана, в последние несколько лет отношения между Афганистаном и республикой поднялись на новый качественный уровень, в частности, торговля между странами увеличилась в несколько раз. Сегодня товарооборот Узбекистана и Афганистана достиг отметки почти в один миллиард долларов, хотя еще в 2015-м этот показатель был приближен к нулю, отметил замглавы Сената."Нельзя повторять прошлых ошибок, когда Афганистан был брошен на произвол судьбы и превратился в убежище для международного терроризма. Весь мир сегодня заинтересован в том, чтобы Афганистан не скатился в хаос, чтобы те проекты, которые планировались в стране, были продолжены".Как отмечает Сафаев, прежде всего для ЦА сегодня важна реализация трансафганского транспортного коридора. Однако для этого необходимы стабильность, предсказуемое развитие событий в Афганистане, потому что крупные инвестиции не придут в страну, где есть неуправляемое, неконтролируемое развитие событий, пояснил эксперт."Мы очень надеемся, что конференция станет еще одним важным стимулом для реализации крупных проектов в Афганистане, потому что там, где есть торговля, развивается экономика и появляется больше шансов для мирного и стабильного благополучия".Согласно мнению спикера, конференция стала необходимой платформой для обсуждения ситуации в Афганистане. Конструктивная вовлеченность региональных и внерегиональных держав в Афганистане исключительна важна, считает Сафаев.Власти Узбекистана с самого начала восстановили и поддержали диалог со всеми сторонами афганского конфликта, что стало своевременным и правильным решением, заключил эксперт.

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https://uz.sputniknews.ru/20210716/mirziyoev-i-borrel-obsudili-mirnoe-uregulirovanie-v-afganistane-19712110.html

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садык сафаев, транспортный коридор, афганистан, узбекистан