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Конференция Центральная и Южная Азия в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/sadyk-safaev-dlya-tsa-vajna-realizatsiya-transafganskogo-transportnogo-koridora-19715356.html
Садык Сафаев: для ЦА важна реализация трансафганского транспортного коридора
Садык Сафаев: для ЦА важна реализация трансафганского транспортного коридора
Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев в эксклюзивном интервью редакции Sputnik Узбекистан рассказал об отношениях республики с Афганистаном... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T17:21+0500
2021-07-16T18:14+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
садык сафаев
транспортный коридор
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан и Афганистан договорились по многим вопросам, касающимся трансафганского транспортного коридора, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев в ходе проходящей в Ташкенте конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности".По словам спикера, в связи с реализацией обновленной внешней политики Узбекистана, в последние несколько лет отношения между Афганистаном и республикой поднялись на новый качественный уровень, в частности, торговля между странами увеличилась в несколько раз. Сегодня товарооборот Узбекистана и Афганистана достиг отметки почти в один миллиард долларов, хотя еще в 2015-м этот показатель был приближен к нулю, отметил замглавы Сената."Нельзя повторять прошлых ошибок, когда Афганистан был брошен на произвол судьбы и превратился в убежище для международного терроризма. Весь мир сегодня заинтересован в том, чтобы Афганистан не скатился в хаос, чтобы те проекты, которые планировались в стране, были продолжены".Как отмечает Сафаев, прежде всего для ЦА сегодня важна реализация трансафганского транспортного коридора. Однако для этого необходимы стабильность, предсказуемое развитие событий в Афганистане, потому что крупные инвестиции не придут в страну, где есть неуправляемое, неконтролируемое развитие событий, пояснил эксперт."Мы очень надеемся, что конференция станет еще одним важным стимулом для реализации крупных проектов в Афганистане, потому что там, где есть торговля, развивается экономика и появляется больше шансов для мирного и стабильного благополучия".Согласно мнению спикера, конференция стала необходимой платформой для обсуждения ситуации в Афганистане. Конструктивная вовлеченность региональных и внерегиональных держав в Афганистане исключительна важна, считает Сафаев.Власти Узбекистана с самого начала восстановили и поддержали диалог со всеми сторонами афганского конфликта, что стало своевременным и правильным решением, заключил эксперт.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/irgashev-afganistan-mojet-stat-mostom-mejdu-dvumya-aziyami--eksklyuzivnoe-intervyu-19710875.html
https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-situatsiya-v-afganistane-stremitelno-degradiruet-19710639.html
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садык сафаев, транспортный коридор, афганистан, узбекистан

Садык Сафаев: для ЦА важна реализация трансафганского транспортного коридора

17:21 16.07.2021 (обновлено: 18:14 16.07.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровПервый заместитель председателя Сената Садык Сафаев
Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев в эксклюзивном интервью редакции Sputnik Узбекистан рассказал об отношениях республики с Афганистаном, взаимной торговле между государствами и о поддержании диалога со всеми сторонами афганского конфликта.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан и Афганистан договорились по многим вопросам, касающимся трансафганского транспортного коридора, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев в ходе проходящей в Ташкенте конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности".
Cпецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
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По словам спикера, в связи с реализацией обновленной внешней политики Узбекистана, в последние несколько лет отношения между Афганистаном и республикой поднялись на новый качественный уровень, в частности, торговля между странами увеличилась в несколько раз. Сегодня товарооборот Узбекистана и Афганистана достиг отметки почти в один миллиард долларов, хотя еще в 2015-м этот показатель был приближен к нулю, отметил замглавы Сената.
"Нельзя повторять прошлых ошибок, когда Афганистан был брошен на произвол судьбы и превратился в убежище для международного терроризма. Весь мир сегодня заинтересован в том, чтобы Афганистан не скатился в хаос, чтобы те проекты, которые планировались в стране, были продолжены".
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Как отмечает Сафаев, прежде всего для ЦА сегодня важна реализация трансафганского транспортного коридора. Однако для этого необходимы стабильность, предсказуемое развитие событий в Афганистане, потому что крупные инвестиции не придут в страну, где есть неуправляемое, неконтролируемое развитие событий, пояснил эксперт.
"Мы очень надеемся, что конференция станет еще одним важным стимулом для реализации крупных проектов в Афганистане, потому что там, где есть торговля, развивается экономика и появляется больше шансов для мирного и стабильного благополучия".
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Согласно мнению спикера, конференция стала необходимой платформой для обсуждения ситуации в Афганистане. Конструктивная вовлеченность региональных и внерегиональных держав в Афганистане исключительна важна, считает Сафаев.
Власти Узбекистана с самого начала восстановили и поддержали диалог со всеми сторонами афганского конфликта, что стало своевременным и правильным решением, заключил эксперт.
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