https://uz.sputniknews.ru/20210716/mirziyoev-i-borrel-obsudili-mirnoe-uregulirovanie-v-afganistane-19712110.html

Мирзиёев и Боррель обсудили мирное урегулирование в Афганистане

Мирзиёев и Боррель обсудили мирное урегулирование в Афганистане

Стороны обменялись мнениями по международной повестке, где особое внимание уделили вопросам содействия мирному урегулированию в Афганистане. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T15:05+0500

2021-07-16T15:05+0500

2021-07-16T15:24+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

жозеп боррель

ес

афганистан

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили вопросам содействия мирному урегулированию в Афганистане, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Встреча прошла в рамках проходящей в Ташкенте Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".Жозеп Боррель подчеркнул значимость и своевременность глобальной инициативы лидера Узбекистана о развитии взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Стороны также обсудили актуальные вопросы узбекско-европейского многопланового сотрудничества и с удовлетворением отметили наблюдаемое в последние годы динамичное развитие партнерства между Узбекистаном и ЕС.На переговорах отмечено, что стороны завершают переговоры по новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом.Конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" проходит в Ташкенте по инициативе Шавката Мирзиёева 15-16 июля. В ней принимают участие несколько глав государств и правительств, более 20 министров иностранных дел, делегаций ЕС и США.Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.Одной из ключевых тем мероприятия является урегулирование ситуации в Афганистане. По оценке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, она стремительно деградирует.Афганский кризис также обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который, как отметил российский министр, достиг беспрецедентного уровня.Вместе с тем, по его словам, существуют риски перетока нестабильности из Афганистана в соседние государства. Угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество, заявил в своем выступлении Лавров.

https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-provodit-v-tashkente-vstrechu-s-mirziyoevym-19708398.html

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жозеп боррель, ес, афганистан, шавкат мирзиёев, узбекистан