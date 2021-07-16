Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Конференция Центральная и Южная Азия в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/mirziyoev-i-borrel-obsudili-mirnoe-uregulirovanie-v-afganistane-19712110.html
Мирзиёев и Боррель обсудили мирное урегулирование в Афганистане
Мирзиёев и Боррель обсудили мирное урегулирование в Афганистане
Стороны обменялись мнениями по международной повестке, где особое внимание уделили вопросам содействия мирному урегулированию в Афганистане. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T15:05+0500
2021-07-16T15:24+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
жозеп боррель
ес
афганистан
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19712238_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5ff5938a56619f1d4a42bba09f84b2a5.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили вопросам содействия мирному урегулированию в Афганистане, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Встреча прошла в рамках проходящей в Ташкенте Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".Жозеп Боррель подчеркнул значимость и своевременность глобальной инициативы лидера Узбекистана о развитии взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Стороны также обсудили актуальные вопросы узбекско-европейского многопланового сотрудничества и с удовлетворением отметили наблюдаемое в последние годы динамичное развитие партнерства между Узбекистаном и ЕС.На переговорах отмечено, что стороны завершают переговоры по новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом.Конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" проходит в Ташкенте по инициативе Шавката Мирзиёева 15-16 июля. В ней принимают участие несколько глав государств и правительств, более 20 министров иностранных дел, делегаций ЕС и США.Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.Одной из ключевых тем мероприятия является урегулирование ситуации в Афганистане. По оценке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, она стремительно деградирует.Афганский кризис также обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который, как отметил российский министр, достиг беспрецедентного уровня.Вместе с тем, по его словам, существуют риски перетока нестабильности из Афганистана в соседние государства. Угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество, заявил в своем выступлении Лавров.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-provodit-v-tashkente-vstrechu-s-mirziyoevym-19708398.html
https://uz.sputniknews.ru/20210715/mirziyoev-i-gani-vystupili-za-skoreyshee-vozobnovlenie-inklyuzivnyx-mejafganskix-peregovorov-19699153.html
https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vyrazil-udovletvorennost-rf-prisoedineniem-uzbekistana-k-eaes-kak-nablyudatelya-19711336.html
ес
афганистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19712238_38:0:1175:853_1920x0_80_0_0_b5a09827784bda0ec870d0eb18b65db9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
жозеп боррель, ес, афганистан, шавкат мирзиёев, узбекистан

Мирзиёев и Боррель обсудили мирное урегулирование в Афганистане

15:05 16.07.2021 (обновлено: 15:24 16.07.2021)
511
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Жозеп Боррель
Шавкат Мирзиёев и Жозеп Боррель - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обменялись мнениями по международной повестке, где особое внимание уделили вопросам содействия мирному урегулированию в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили вопросам содействия мирному урегулированию в Афганистане, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Встреча прошла в рамках проходящей в Ташкенте Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке. Особое внимание уделено вопросам содействия мирному урегулированию в Афганистане", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Шавкат Мирзиёев принял главу МИД России Сергея Лаврова
13:11
827
8
Жозеп Боррель подчеркнул значимость и своевременность глобальной инициативы лидера Узбекистана о развитии взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Стороны также обсудили актуальные вопросы узбекско-европейского многопланового сотрудничества и с удовлетворением отметили наблюдаемое в последние годы динамичное развитие партнерства между Узбекистаном и ЕС.

"Подчеркнута важность дальнейшего расширения многопланового сотрудничества, прежде всего в области человеческого измерения и демократических преобразований, продвижения бизнеса, инвестиций и инноваций, "зеленого развития", экологии, культурного обмена и других направлениях", — сообщает пресс-служба Мирзиёева.

На переговорах отмечено, что стороны завершают переговоры по новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 июля встретился с Президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
Политика
Мирзиёев и Гани выступили за скорейшее возобновление инклюзивных межафганских переговоров
Вчера, 18:22
2345
Конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" проходит в Ташкенте по инициативе Шавката Мирзиёева 15-16 июля. В ней принимают участие несколько глав государств и правительств, более 20 министров иностранных дел, делегаций ЕС и США.
Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.
Одной из ключевых тем мероприятия является урегулирование ситуации в Афганистане. По оценке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, она стремительно деградирует.
Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС как наблюдателя
14:36
886
6
Афганский кризис также обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который, как отметил российский министр, достиг беспрецедентного уровня.
Вместе с тем, по его словам, существуют риски перетока нестабильности из Афганистана в соседние государства. Угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество, заявил в своем выступлении Лавров.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:08На озере Туз погибли сотни фламинго: власти Турции устанавливают причины катастрофы
17:23С кем говорит президент: Мирзиёев встретился с главами МИД государств
17:21Садык Сафаев: для ЦА важна реализация трансафганского транспортного коридора
17:13Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам работы конференции в Ташкенте
17:06Узбекистан будет приветствовать участие РФ в новом формате консультаций по Афганистану
16:29Главы МИД Узбекистана и Катара провели встречу в Ташкенте
15:42Экспортеров Узбекистана поддержат на сотни млн долларов
15:20Иргашев: Афганистан может стать мостом между двумя Азиями — эксклюзивное интервью
15:05Мирзиёев и Боррель обсудили мирное урегулирование в Афганистане
14:36Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС как наблюдателя
14:28В мечети Ташкента задержан блогер за пропаганду религиозного фундаментализма
14:06Лавров: ситуация в Афганистане стремительно деградирует
14:03Где и когда пройдет третий саммит лидеров стран Центральной Азии
13:47Страшная авария на полном ходу: на трассе столкнулись несколько автомобилей
13:29В Узбекистане появится Агентство по карантину и защите растений
13:29Афганистан готов к компромиссам ради достижения мира — Мирзиёев
13:21Имран Хан о причинах нестабильности в ИРА: США создали боевую машину в Афганистане
13:11Шавкат Мирзиёев принял главу МИД России Сергея Лаврова
12:55Узбекистан предложил Азии взаимно признавать сертификаты о COVID-вакцинации
12:42Узбекистан получил от Азербайджана 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca