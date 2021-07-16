https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-poluchil-ot-azerbaydjana-50-tysyach-doz-vaktsiny-astrazeneca-19707757.html

Узбекистан получил от Азербайджана 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Узбекистан получил от Азербайджана 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Прививочная кампания стартовала в республике с 1 апреля. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T12:42+0500

2021-07-16T12:42+0500

2021-07-16T12:51+0500

общество

вакцина astrazeneca

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус covid-19

азербайджан

вакцина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Азербайджан передал Узбекистану 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.Груз был доставлен в Ташкент накануне при содействии посольства Азербайджана.Напомним, что в Узбекистане уже несколько месяцев продолжается активная прививочная кампания.Гражданам предлагает вакцинироваться одним из нескольких препаратов: узбекско-китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V". Также население сможет сделать прививку вакциной AstraZeneca.Между тем власти стали все чаще задумываться о проведении активной массовой вакцинации в республике по примеру России. Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что Узбекистан может не достичь предполагаемых результатов в борьбе с COVID-19, если прививочная кампания будет продолжаться текущими вялыми темпами.До конца года власти ожидали вакцинировать до 7 миллионов граждан — около 20% жителей республики.

https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-uzbekistane-obyasnili-nedoverie-k-vaktsinatsii-19584072.html

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вакцина astrazeneca, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, азербайджан, вакцина, узбекистан