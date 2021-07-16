https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-poluchil-ot-azerbaydjana-50-tysyach-doz-vaktsiny-astrazeneca-19707757.html
Узбекистан получил от Азербайджана 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Узбекистан получил от Азербайджана 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Прививочная кампания стартовала в республике с 1 апреля. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T12:42+0500
2021-07-16T12:42+0500
2021-07-16T12:51+0500
общество
вакцина astrazeneca
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
азербайджан
вакцина
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Азербайджан передал Узбекистану 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.Груз был доставлен в Ташкент накануне при содействии посольства Азербайджана.Напомним, что в Узбекистане уже несколько месяцев продолжается активная прививочная кампания.Гражданам предлагает вакцинироваться одним из нескольких препаратов: узбекско-китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V". Также население сможет сделать прививку вакциной AstraZeneca.Между тем власти стали все чаще задумываться о проведении активной массовой вакцинации в республике по примеру России. Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что Узбекистан может не достичь предполагаемых результатов в борьбе с COVID-19, если прививочная кампания будет продолжаться текущими вялыми темпами.До конца года власти ожидали вакцинировать до 7 миллионов граждан — около 20% жителей республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-uzbekistane-obyasnili-nedoverie-k-vaktsinatsii-19584072.html
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вакцина astrazeneca, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, азербайджан, вакцина, узбекистан
Узбекистан получил от Азербайджана 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca
12:42 16.07.2021 (обновлено: 12:51 16.07.2021)
Прививочная кампания стартовала в республике с 1 апреля.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Азербайджан передал Узбекистану 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщили
в ЮНИСЕФ.
Груз был доставлен в Ташкент накануне при содействии посольства Азербайджана.
"ЮНИСЕФ предупреждает о том, что без спешного обеспечения справедливого и равного доступа к поставкам вакцин мир будет по-прежнему подвергаться риску смертельных мутаций вируса COVID-19", — отметили в международной организации.
Напомним, что в Узбекистане уже несколько месяцев продолжается активная прививочная кампания.
Гражданам предлагает вакцинироваться одним из нескольких препаратов: узбекско-китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V". Также население сможет сделать прививку вакциной AstraZeneca.
Между тем власти стали все чаще задумываться
о проведении активной массовой вакцинации в республике по примеру России.
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил
, что Узбекистан может не достичь предполагаемых результатов в борьбе с COVID-19, если прививочная кампания будет продолжаться текущими вялыми темпами.
До конца года власти ожидали вакцинировать до 7 миллионов граждан — около 20% жителей республики.