https://uz.sputniknews.ru/20210715/otabekov-usomnilsya-v-rezultatax-massovoy-vaktsinatsii-v-uzbekistane-19696405.html

Отабеков усомнился в результатах массовой вакцинации в Узбекистане

Отабеков усомнился в результатах массовой вакцинации в Узбекистане

Мощности пунктов вакцинации от коронавируса в Узбекистане используются лишь наполовину. Эксперты считают, что если ситуация не изменится, массовая вакцинация... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T15:38+0500

2021-07-15T15:38+0500

2021-07-15T15:51+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник v"

медицина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Член штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель начальника службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что страна может не достичь предполагаемых результатов в борьбе с инфекцией, если массовая вакцинация будет продолжаться текущими вялыми темпами.По словам эксперта, озвученным в среду на брифинге Агентства информации и массовых коммуникаций, мощности пунктов вакцинации от коронавируса, открытые в стране, используются лишь наполовину.По его словам, в Узбекистане открыто 3 158 прививочных пунктов, создано 862 мобильные бригады. Ежедневно в каждой такой точке можно привить до 70 человек. Однако сегодня сюда обращаются в среднем всего порядка 35 человек.Активная вакцинация от COVID-19 в Узбекистане продолжается уже несколько месяцев. Власти рассчитывают до конца года привить семь миллионов граждан — это около 20 процентов жителей страны.По данным Минздрава на 14 июля, количество людей, принявших хотя бы одну дозу той или иной вакцины, достигло в Узбекистане уже 5 275 191. А здесь их несколько. Так, сегодня ночью в Ташкент прибыла очередная партия российского "Спутника V", в августе осуществится новая поставка.С 20 по 25 июля также ожидают четыре миллиона доз узбекско-китайской ZF-UZ-VAC 2001, а до октября страна получит в общей сложности еще 660 тысяч доз в рамках программы COVAX. Это будет AstraZeneca или Moderna.Между тем в Узбекистане задумались о введении обязательной вакцинации по примеру России. Нурмат Отабеков эту идею поддержал.

https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-tashkente-nachali-vaktsinatsiyu-v-mestax-massovogo-skopleniya-lyudey-19602075.html

https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-uzbekistane-obyasnili-nedoverie-k-vaktsinatsii-19584072.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", медицина, узбекистан