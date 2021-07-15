Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210715/otabekov-usomnilsya-v-rezultatax-massovoy-vaktsinatsii-v-uzbekistane-19696405.html
Отабеков усомнился в результатах массовой вакцинации в Узбекистане
Отабеков усомнился в результатах массовой вакцинации в Узбекистане
Мощности пунктов вакцинации от коронавируса в Узбекистане используются лишь наполовину. Эксперты считают, что если ситуация не изменится, массовая вакцинация... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T15:38+0500
2021-07-15T15:51+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
медицина
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1372/43/13724349_0:24:1000:587_1920x0_80_0_0_12b4d6b0aa93b3ac9c0ba2397c898afb.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Член штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель начальника службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что страна может не достичь предполагаемых результатов в борьбе с инфекцией, если массовая вакцинация будет продолжаться текущими вялыми темпами.По словам эксперта, озвученным в среду на брифинге Агентства информации и массовых коммуникаций, мощности пунктов вакцинации от коронавируса, открытые в стране, используются лишь наполовину.По его словам, в Узбекистане открыто 3 158 прививочных пунктов, создано 862 мобильные бригады. Ежедневно в каждой такой точке можно привить до 70 человек. Однако сегодня сюда обращаются в среднем всего порядка 35 человек.Активная вакцинация от COVID-19 в Узбекистане продолжается уже несколько месяцев. Власти рассчитывают до конца года привить семь миллионов граждан — это около 20 процентов жителей страны.По данным Минздрава на 14 июля, количество людей, принявших хотя бы одну дозу той или иной вакцины, достигло в Узбекистане уже 5 275 191. А здесь их несколько. Так, сегодня ночью в Ташкент прибыла очередная партия российского "Спутника V", в августе осуществится новая поставка.С 20 по 25 июля также ожидают четыре миллиона доз узбекско-китайской ZF-UZ-VAC 2001, а до октября страна получит в общей сложности еще 660 тысяч доз в рамках программы COVAX. Это будет AstraZeneca или Moderna.Между тем в Узбекистане задумались о введении обязательной вакцинации по примеру России. Нурмат Отабеков эту идею поддержал.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-tashkente-nachali-vaktsinatsiyu-v-mestax-massovogo-skopleniya-lyudey-19602075.html
https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-uzbekistane-obyasnili-nedoverie-k-vaktsinatsii-19584072.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1372/43/13724349_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_b8960ebf0488a4157b994a927c9339ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", медицина, узбекистан

Отабеков усомнился в результатах массовой вакцинации в Узбекистане

15:38 15.07.2021 (обновлено: 15:51 15.07.2021)
523
© Министерство здравоохранения Республики УзбекистанГлавный санинспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков
Главный санинспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Мощности пунктов вакцинации от коронавируса в Узбекистане используются лишь наполовину. Эксперты считают, что если ситуация не изменится, массовая вакцинация просто не даст результата.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Член штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель начальника службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что страна может не достичь предполагаемых результатов в борьбе с инфекцией, если массовая вакцинация будет продолжаться текущими вялыми темпами.
По словам эксперта, озвученным в среду на брифинге Агентства информации и массовых коммуникаций, мощности пунктов вакцинации от коронавируса, открытые в стране, используются лишь наполовину.

"Если мы продолжим в том же темпе, мероприятие по массовой вакцинации может не дать результата", — отметил он.

По его словам, в Узбекистане открыто 3 158 прививочных пунктов, создано 862 мобильные бригады. Ежедневно в каждой такой точке можно привить до 70 человек. Однако сегодня сюда обращаются в среднем всего порядка 35 человек.
Активная вакцинация от COVID-19 в Узбекистане продолжается уже несколько месяцев. Власти рассчитывают до конца года привить семь миллионов граждан — это около 20 процентов жителей страны.
В Ташкенте начали вакцинацию в местах массового скопления людей - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
Общество
В Ташкенте начали вакцинацию в местах массового скопления людей
8 июля, 19:54
1934
По данным Минздрава на 14 июля, количество людей, принявших хотя бы одну дозу той или иной вакцины, достигло в Узбекистане уже 5 275 191. А здесь их несколько. Так, сегодня ночью в Ташкент прибыла очередная партия российского "Спутника V", в августе осуществится новая поставка.
С 20 по 25 июля также ожидают четыре миллиона доз узбекско-китайской ZF-UZ-VAC 2001, а до октября страна получит в общей сложности еще 660 тысяч доз в рамках программы COVAX. Это будет AstraZeneca или Moderna.
Между тем в Узбекистане задумались о введении обязательной вакцинации по примеру России. Нурмат Отабеков эту идею поддержал.
Севара Убайдуллаева - сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
Общество
В Узбекистане объяснили недоверие к вакцинации
7 июля, 19:47
6459
110000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:38Отабеков усомнился в результатах массовой вакцинации в Узбекистане
15:16В Ташкенте изучат региональные процессы на институциональном уровне
15:00Планету охватила третья волна COVID-19 — глава ВОЗ
14:47Банк России: все, кроме узбекистанцев, стали меньше отправлять деньги из РФ в СНГ
14:29Российского блогера Subo оштрафуют за отсутствие маски в Узбекистане
13:44Ташкент и Пекин будут взаимодействовать в процессе урегулирования ситуации в Афганистане
13:16"Хочу сшить шторы": Мария Захарова оценила роскошные ткани из Узбекистана
12:57В Узбекистан прибыло еще 90 тыс. доз "Спутника V"
12:50"Америке больше не подняться": почему в этом уверены американцы
12:30Талибы* озвучили условия ограничения военных операций
12:20Афганцы бросают дома и бегут в укрытие из-за атак "Талибана"* — видео
12:09Узбекистан и Пакистан договорились о кооперации между бизнесменами двух стран
12:03За кубинскими коммунистами пришли американские олигархи
11:19Почему туристы из исламских стран все чаще выбирают Узбекистан
10:41Враг "Северного потока-2" стремительно проигрывает в Германии
10:39МИД Узбекистана: формат "С5+1" — уникальная модель сотрудничества
10:18Какой будет политика стран СНГ через 10 лет — прогноз эксперта
10:07Узбекистан поднимет молодежь на высокий уровень: новые меры поддержки
09:32Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шаги
09:13Халилзад и глава Афганистана на этой неделе встретятся в Ташкенте — Белый дом