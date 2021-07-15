https://uz.sputniknews.ru/20210715/otabekov-usomnilsya-v-rezultatax-massovoy-vaktsinatsii-v-uzbekistane-19696405.html
Отабеков усомнился в результатах массовой вакцинации в Узбекистане
Отабеков усомнился в результатах массовой вакцинации в Узбекистане
Мощности пунктов вакцинации от коронавируса в Узбекистане используются лишь наполовину. Эксперты считают, что если ситуация не изменится, массовая вакцинация... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T15:38+0500
2021-07-15T15:38+0500
2021-07-15T15:51+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
медицина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Член штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель начальника службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что страна может не достичь предполагаемых результатов в борьбе с инфекцией, если массовая вакцинация будет продолжаться текущими вялыми темпами.По словам эксперта, озвученным в среду на брифинге Агентства информации и массовых коммуникаций, мощности пунктов вакцинации от коронавируса, открытые в стране, используются лишь наполовину.По его словам, в Узбекистане открыто 3 158 прививочных пунктов, создано 862 мобильные бригады. Ежедневно в каждой такой точке можно привить до 70 человек. Однако сегодня сюда обращаются в среднем всего порядка 35 человек.Активная вакцинация от COVID-19 в Узбекистане продолжается уже несколько месяцев. Власти рассчитывают до конца года привить семь миллионов граждан — это около 20 процентов жителей страны.По данным Минздрава на 14 июля, количество людей, принявших хотя бы одну дозу той или иной вакцины, достигло в Узбекистане уже 5 275 191. А здесь их несколько. Так, сегодня ночью в Ташкент прибыла очередная партия российского "Спутника V", в августе осуществится новая поставка.С 20 по 25 июля также ожидают четыре миллиона доз узбекско-китайской ZF-UZ-VAC 2001, а до октября страна получит в общей сложности еще 660 тысяч доз в рамках программы COVAX. Это будет AstraZeneca или Moderna.Между тем в Узбекистане задумались о введении обязательной вакцинации по примеру России. Нурмат Отабеков эту идею поддержал.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-tashkente-nachali-vaktsinatsiyu-v-mestax-massovogo-skopleniya-lyudey-19602075.html
https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-uzbekistane-obyasnili-nedoverie-k-vaktsinatsii-19584072.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", медицина, узбекистан
Отабеков усомнился в результатах массовой вакцинации в Узбекистане
15:38 15.07.2021 (обновлено: 15:51 15.07.2021)
Мощности пунктов вакцинации от коронавируса в Узбекистане используются лишь наполовину. Эксперты считают, что если ситуация не изменится, массовая вакцинация просто не даст результата.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Член штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель начальника службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что страна может не достичь предполагаемых результатов в борьбе с инфекцией, если массовая вакцинация будет продолжаться текущими вялыми темпами.
По словам эксперта, озвученным в среду на брифинге
Агентства информации и массовых коммуникаций, мощности пунктов вакцинации от коронавируса, открытые в стране, используются лишь наполовину.
"Если мы продолжим в том же темпе, мероприятие по массовой вакцинации может не дать результата", — отметил он.
По его словам, в Узбекистане открыто 3 158 прививочных пунктов, создано 862 мобильные бригады. Ежедневно в каждой такой точке можно привить до 70 человек. Однако сегодня сюда обращаются в среднем всего порядка 35 человек.
Активная вакцинация от COVID-19 в Узбекистане продолжается уже несколько месяцев. Власти рассчитывают до конца года привить семь миллионов граждан — это около 20 процентов жителей страны.
По данным Минздрава на 14 июля, количество людей, принявших хотя бы одну дозу той или иной вакцины, достигло в Узбекистане уже 5 275 191. А здесь их несколько. Так, сегодня ночью в Ташкент прибыла
очередная партия российского "Спутника V", в августе осуществится новая поставка.
С 20 по 25 июля также ожидают
четыре миллиона доз узбекско-китайской ZF-UZ-VAC 2001, а до октября страна получит в общей сложности еще 660 тысяч доз в рамках программы COVAX. Это будет AstraZeneca или Moderna.
Между тем в Узбекистане задумались о введении обязательной вакцинации по примеру России. Нурмат Отабеков эту идею поддержал
.