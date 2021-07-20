https://uz.sputniknews.ru/20210720/mojno-li-doveryat-uzbeksko-kitayskoy-vaktsine--zamglavy-ses-otvetil-kritikam-preparata--19759212.html

Можно ли доверять узбекско-китайской вакцине — замглавы СЭС ответил критикам препарата

Можно ли доверять узбекско-китайской вакцине — замглавы СЭС ответил критикам препарата

В Сети разразилась дискуссия по поводу эффективности и безопасности совместной узбекско-китайской вакцины. Главные претензии скептиков — быстрота создания и... 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T22:16+0500

2021-07-20T22:16+0500

2021-07-20T22:16+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Нурмат Отабеков в прямом эфире телеканала "Узбекистан 24" ответил на самый актуальный вопрос последних недель — насколько можно доверять узбекско-китайскому препарату, которым привито уже свыше четырех миллионов граждан республики.По словам Отабекова, распространяемая в социальных сетях информация, в том числе исходящая от медицинских работников, не всегда носит конструктивный характер и порождает сомнения у граждан. Главная претензия некоторых специалистов в том, что препарат ZF-UZ-VAC2001 был разработан в сжатые сроки, а результаты международных исследований и публикации в научных изданиях не были представлены широкой общественности.Замруководителя СЭС подчеркнул, что исследования проводились и в Китае, и в Узбекистане, а сама разработка препарата такого типа и принципа действия имеет более чем 30-летнюю историю.Что касается совместной разработки против коронавируса, то Отабеков напомнил, что сотрудничество в этом направлении между Пекином и Ташкентом началось на пике первой волны эпидемии, когда ученые Института микробиологии Китайской академии наук и специалисты Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития приступили к созданию вакцины.Он добавил, что в самом Китае на этой стадии изучения препарат получили около полутора миллионов добровольцев. Сейчас в республике совместной узбекско-китайской вакциной привиты свыше 4 миллионов граждан, а всего в республику завезено порядка 7,5 миллионов доз.Общий запас вакцин в Узбекистане составляет 8,58 млн доз, из которых, помимо узбекско-китайской, 370 тысяч доз — российский препарат Sputnik V, еще 710 тысяч — вакцина AstraZeneca. Все препараты построены на основе рекомбинантного белка, а значит имеют одинаковый механизм действия. В настоящее время продолжаются переговоры по открытию площадки по производству российской вакцины на базе одного из Ташкентских предприятий.По данным Минздрава, в республике уже вакцинировались свыше 5,8 миллиона граждан.Узбекистан вслед за Россией и рядом других стран объявил у себя обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, работающих в сфере обслуживания. Также прививки необходимо сделать военнослужащим, правоохранителям, работникам торговли и сотрудникам образовательных и медучреждений. Первым компонентом необходимо вакцинироваться до 1 сентября, вторым — до 1 октября, а третьим, если он предусмотрен, — до 1 ноября 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-uzbekistane-vvoditsya-obyazatelnaya-vaktsinatsiya--kogo-i-kogda-doljny-privit-19723759.html

https://uz.sputniknews.ru/20210302/Vaktsinatsiya-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--podrobnosti-15886502.html

https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья