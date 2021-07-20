https://uz.sputniknews.ru/20210720/uzbekistan-za-sutki-ustanovil-novyy-covid-antirekord-v-2021-godu-19748070.html

Узбекистан за сутки установил новый COVID-антирекорд в 2021 году

Узбекистан за сутки установил новый COVID-антирекорд в 2021 году

В октябре-ноябре число новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки, а в январе-феврале держалось на уровне до 50 за день. Однако в последнее время... 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T10:48+0500

2021-07-20T10:48+0500

2021-07-20T10:51+0500

общество

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус covid-19

рекорд

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18396432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b80bdbd646392393d25e04af935fd4e.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 658 — это наибольший показатель в 2021 году. Первый антирекорд был установлен накануне: +585 новых заболевших. Теперь же и эта отметка пройдена.По данным Минздрава, общее число случаев заражения COVID-19 составило 120 631 (+658). За прошедший день также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с коронавирусом, общее число умерших за все время пандемии — 805 человек.Напомним, что в Узбекистане уже несколько месяцев активно ведется вакцинация населения. Гражданам дается на выбор один из препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".Также будет доступна вакцина AstraZeneca.На днях в стране ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.

https://uz.sputniknews.ru/20210720/privivka-ot-covid-vnesena-v-natsionalnyy-kalendar-uzbekistana-19747510.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, рекорд, узбекистан