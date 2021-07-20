https://uz.sputniknews.ru/20210720/uzbekistan-za-sutki-ustanovil-novyy-covid-antirekord-v-2021-godu-19748070.html
Узбекистан за сутки установил новый COVID-антирекорд в 2021 году
Узбекистан за сутки установил новый COVID-антирекорд в 2021 году
В октябре-ноябре число новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки, а в январе-феврале держалось на уровне до 50 за день. Однако в последнее время... 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T10:48+0500
2021-07-20T10:48+0500
2021-07-20T10:51+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 658 — это наибольший показатель в 2021 году. Первый антирекорд был установлен накануне: +585 новых заболевших. Теперь же и эта отметка пройдена.По данным Минздрава, общее число случаев заражения COVID-19 составило 120 631 (+658). За прошедший день также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с коронавирусом, общее число умерших за все время пандемии — 805 человек.Напомним, что в Узбекистане уже несколько месяцев активно ведется вакцинация населения. Гражданам дается на выбор один из препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".Также будет доступна вакцина AstraZeneca.На днях в стране ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/privivka-ot-covid-vnesena-v-natsionalnyy-kalendar-uzbekistana-19747510.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, рекорд, узбекистан
Узбекистан за сутки установил новый COVID-антирекорд в 2021 году
10:48 20.07.2021 (обновлено: 10:51 20.07.2021)
В октябре-ноябре число новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки, а в январе-феврале держалось на уровне до 50 за день. Однако в последнее время число инфицированных за день держится в пределах 400-500.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 658 — это наибольший показатель в 2021 году.
Первый антирекорд был установлен
накануне: +585 новых заболевших. Теперь же и эта отметка пройдена.
По данным
Минздрава, общее число случаев заражения COVID-19 составило 120 631 (+658). За прошедший день также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с коронавирусом, общее число умерших за все время пандемии — 805 человек.
Общее число выздоровевших от COVID-19 возросло до 115 514. В понедельник из больниц были выписаны 649 человек, в воскресенье — 562, в субботу — 478. Сейчас на лечении находятся 4 312 пациентов с положительным диагнозом.
Напомним, что в Узбекистане уже несколько месяцев активно ведется вакцинация населения. Гражданам дается на выбор один из препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".
Также будет доступна вакцина AstraZeneca.
На днях в стране ввели
обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.