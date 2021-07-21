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Разбушевавшаяся стихия: синоптики прогнозируют новые сели
Разбушевавшаяся стихия: синоптики прогнозируют новые сели
Жителей просят принять меры предосторожности, а в случае необходимости звонить в МЧС по номеру 1050. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T18:59+0500
2021-07-21T18:59+0500
селевые потоки
происшествия
андижанская область
наводнение
наманганская область
шахрисабз
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. После разгула стихии, бушевавшей в Шахрисабсе и Наманганской области, синоптики ожидают новые капризы природы.По данным МЧС, в предгорных и горных районах республики вновь пройдут дожди, которые могут вызвать новые сели.Жителей просят принять меры предосторожности, а в случае необходимости звонить в МЧС по номеру 1050.Накануне в горных районах Шахрисабза прошли сильные ливни с градом. Из-за разбушевавшейся стихии начали сходить сели. В результате мощные потоки воды размыли и деформировали дорогу, ведущую к кишлаку "Куль". Поселение оказалось на 10 часов отрезано от мира.Продолжительные ливни вызвали сильное наводнение в Намангане и Андижане. Мощные селевые потоки разрушили инфраструктуру, затопило несколько районов. Только в одном Намангане выпало 15 процентов от общего годового количества осадков, а затем еще и прошел град.Последствия разгула стихии ликвидируют сотрудники МЧС и МВД.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-namanganskoy-oblasti-likvidiruyut-posledstviya-navodneniya--foto-19769351.html
https://uz.sputniknews.ru/20210721/livnevye-dojdi-zatopili-ulitsy-namangana-i-andijana--video-19762810.html
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селевые потоки, андижанская область, наводнение, наманганская область, шахрисабз, мчс узбекистана

Разбушевавшаяся стихия: синоптики прогнозируют новые сели

18:59 21.07.2021
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© Daryo20 июля в горных районах Шахрисабза (Кашкадарьинская область) сошел сель
20 июля в горных районах Шахрисабза (Кашкадарьинская область) сошел сель - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© Daryo
Жителей просят принять меры предосторожности, а в случае необходимости звонить в МЧС по номеру 1050.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. После разгула стихии, бушевавшей в Шахрисабсе и Наманганской области, синоптики ожидают новые капризы природы.
По данным МЧС, в предгорных и горных районах республики вновь пройдут дожди, которые могут вызвать новые сели.
“21-23 июля в предгорных и горных районах республики в связи с ожидаемыми локальными дождями существует угроза схода селей”, — говорится в сообщении.
Жителей просят принять меры предосторожности, а в случае необходимости звонить в МЧС по номеру 1050.
В Наманганской области устраняют последствия наводнения - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
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В Наманганской области ликвидируют последствия наводнения — фото
17:45
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Накануне в горных районах Шахрисабза прошли сильные ливни с градом. Из-за разбушевавшейся стихии начали сходить сели. В результате мощные потоки воды размыли и деформировали дорогу, ведущую к кишлаку "Куль". Поселение оказалось на 10 часов отрезано от мира.
Продолжительные ливни вызвали сильное наводнение в Намангане и Андижане. Мощные селевые потоки разрушили инфраструктуру, затопило несколько районов. Только в одном Намангане выпало 15 процентов от общего годового количества осадков, а затем еще и прошел град.
Последствия разгула стихии ликвидируют сотрудники МЧС и МВД.
Последствия сильных дождей в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
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Ливневые дожди затопили улицы Намангана и Андижана — видео
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