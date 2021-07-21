https://uz.sputniknews.ru/20210721/razbushevavshayasya-stixiya-sinoptiki-prognoziruyut-novye-seli-19770851.html

Разбушевавшаяся стихия: синоптики прогнозируют новые сели

Разбушевавшаяся стихия: синоптики прогнозируют новые сели

Жителей просят принять меры предосторожности, а в случае необходимости звонить в МЧС по номеру 1050. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T18:59+0500

2021-07-21T18:59+0500

2021-07-21T18:59+0500

селевые потоки

происшествия

андижанская область

наводнение

наманганская область

шахрисабз

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. После разгула стихии, бушевавшей в Шахрисабсе и Наманганской области, синоптики ожидают новые капризы природы.По данным МЧС, в предгорных и горных районах республики вновь пройдут дожди, которые могут вызвать новые сели.Жителей просят принять меры предосторожности, а в случае необходимости звонить в МЧС по номеру 1050.Накануне в горных районах Шахрисабза прошли сильные ливни с градом. Из-за разбушевавшейся стихии начали сходить сели. В результате мощные потоки воды размыли и деформировали дорогу, ведущую к кишлаку "Куль". Поселение оказалось на 10 часов отрезано от мира.Продолжительные ливни вызвали сильное наводнение в Намангане и Андижане. Мощные селевые потоки разрушили инфраструктуру, затопило несколько районов. Только в одном Намангане выпало 15 процентов от общего годового количества осадков, а затем еще и прошел град.Последствия разгула стихии ликвидируют сотрудники МЧС и МВД.

https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-namanganskoy-oblasti-likvidiruyut-posledstviya-navodneniya--foto-19769351.html

https://uz.sputniknews.ru/20210721/livnevye-dojdi-zatopili-ulitsy-namangana-i-andijana--video-19762810.html

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селевые потоки, андижанская область, наводнение, наманганская область, шахрисабз, мчс узбекистана