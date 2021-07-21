https://uz.sputniknews.ru/20210721/uzbekistan-tretiy-den-podryad-ustanavlivaet-covid-antirekord-za-2021-god-19760841.html
Узбекистан третий день подряд устанавливает COVID-антирекорд за 2021 год
Узбекистан третий день подряд устанавливает COVID-антирекорд за 2021 год
Почти 700 зараженных коронавирусом выявили в стране за прошедшие сутки. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T11:09+0500
2021-07-21T11:09+0500
2021-07-21T11:12+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
рекорд
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/15/19761307_0:854:2048:2006_1920x0_80_0_0_948e9017c8be3fab4ce7c56197b66e21.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 698 — это наибольший показатель в 2021 году, и меняется он третий день подряд.Очередной антирекорд был установлен накануне (+658 новых случаев), до этого — в воскресенье (+585). Обе эти отметки теперь пройдены.За прошедший день также были зафиксированы четыре случая смерти от COVID-19, общее число умерших от пандемии составило 809 человек.По данным Минздрава, общее число выздоровевших в Узбекистане возросло до 116 009. Во вторник из больниц были выписаны 495 человек, в понедельник — 649, в воскресенье — 562. Сейчас на лечении находятся 4 511 граждан, заболевших коронавирусом.Напомним, что в Узбекистане с 1 апреля активно ведется вакцинация населения. Гражданам предлагается сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V".Также вскоре станет доступна вакцина AstraZeneca.Между тем в республике уже ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/privivka-ot-covid-vnesena-v-natsionalnyy-kalendar-uzbekistana-19747510.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/15/19761307_0:662:2048:2198_1920x0_80_0_0_e785a8a00f18a1ae89ac5545706e2b1e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, рекорд, узбекистан
Узбекистан третий день подряд устанавливает COVID-антирекорд за 2021 год
11:09 21.07.2021 (обновлено: 11:12 21.07.2021)
Почти 700 зараженных коронавирусом выявили в стране за прошедшие сутки.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 698 — это наибольший показатель в 2021 году, и меняется он третий день подряд.
Очередной антирекорд был установлен накануне
(+658 новых случаев), до этого — в воскресенье (+585). Обе эти отметки теперь пройдены.
Общее число заболевших коронавирусом в республике достигло 121 329, сообщили
в Минздраве.
За прошедший день также были зафиксированы четыре случая смерти от COVID-19, общее число умерших от пандемии составило 809 человек.
По данным Минздрава, общее число выздоровевших в Узбекистане возросло до 116 009. Во вторник из больниц были выписаны 495 человек, в понедельник — 649, в воскресенье — 562.
Сейчас на лечении находятся 4 511 граждан, заболевших коронавирусом.
Напомним, что в Узбекистане с 1 апреля активно ведется вакцинация населения. Гражданам предлагается сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V".
Также вскоре станет доступна вакцина AstraZeneca.
Между тем в республике уже ввели
обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.