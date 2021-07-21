https://uz.sputniknews.ru/20210721/uzbekistan-tretiy-den-podryad-ustanavlivaet-covid-antirekord-za-2021-god-19760841.html

Узбекистан третий день подряд устанавливает COVID-антирекорд за 2021 год

Узбекистан третий день подряд устанавливает COVID-антирекорд за 2021 год

Почти 700 зараженных коронавирусом выявили в стране за прошедшие сутки. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T11:09+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 698 — это наибольший показатель в 2021 году, и меняется он третий день подряд.Очередной антирекорд был установлен накануне (+658 новых случаев), до этого — в воскресенье (+585). Обе эти отметки теперь пройдены.За прошедший день также были зафиксированы четыре случая смерти от COVID-19, общее число умерших от пандемии составило 809 человек.По данным Минздрава, общее число выздоровевших в Узбекистане возросло до 116 009. Во вторник из больниц были выписаны 495 человек, в понедельник — 649, в воскресенье — 562. Сейчас на лечении находятся 4 511 граждан, заболевших коронавирусом.Напомним, что в Узбекистане с 1 апреля активно ведется вакцинация населения. Гражданам предлагается сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V".Также вскоре станет доступна вакцина AstraZeneca.Между тем в республике уже ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.

https://uz.sputniknews.ru/20210720/privivka-ot-covid-vnesena-v-natsionalnyy-kalendar-uzbekistana-19747510.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, рекорд, узбекистан