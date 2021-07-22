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В Узбекистане назначили дату вступительных экзаменов в спецшколы
В Узбекистане назначили дату вступительных экзаменов в спецшколы
В этом году в отборочных конкурсах примут участие более 106 тысяч претендентов. Пройти конкурсный отбор смогут лишь 34 тысячи 50 одаренных учеников. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T18:21+0500
2021-07-22T18:29+0500
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школы
министерство народного образования узбекистана
образование
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вступительные экзамены в 5 и 7 классы специализированных государственных общеобразовательных учреждений, подведомственных Министерству народного образования, пройдут 29-30 июля, сообщается в Telegram-канале МНО.Соответствующее совместное решение принято Министерством народного образования и Государственным центром тестирования.Претендентам предстоит ответить в общей сложности на 30 вопросов по каждому предмету. Для этого отводится 60 минут. Помимо этого, 20 минут дополнительного времени до начала испытаний будет выделено для объяснения экзаменационного процесса.Там напомнили, в этом году в отборочных конкурсах примут участие более 106 тысяч претендентов. Пройти конкурсный отбор смогут лишь 34 тысячи 50 одаренных учеников.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/priem-v-prezidentskuyu-shkolu-ekzameny-kvota-i-otsenochnyy-tsenz-18681273.html
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школы, министерство народного образования узбекистана, образование, узбекистан

В Узбекистане назначили дату вступительных экзаменов в спецшколы

18:21 22.07.2021 (обновлено: 18:29 22.07.2021)
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© Пресс-служба МНОШкольники Узбекистана
Школьники Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© Пресс-служба МНО
В этом году в отборочных конкурсах примут участие более 106 тысяч претендентов. Пройти конкурсный отбор смогут лишь 34 тысячи 50 одаренных учеников.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вступительные экзамены в 5 и 7 классы специализированных государственных общеобразовательных учреждений, подведомственных Министерству народного образования, пройдут 29-30 июля, сообщается в Telegram-канале МНО.
Соответствующее совместное решение принято Министерством народного образования и Государственным центром тестирования.
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"Экзамены будут проводиться Государственным центром тестирования с соблюдением карантинных правил на открытом воздухе — аллеях и площадях", — говорится в сообщении.

Претендентам предстоит ответить в общей сложности на 30 вопросов по каждому предмету. Для этого отводится 60 минут. Помимо этого, 20 минут дополнительного времени до начала испытаний будет выделено для объяснения экзаменационного процесса.
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"Учащимися специализированных школ станут дети в соответствии с набранными баллами в рамках установленной квоты", — отметили в министерстве.

Там напомнили, в этом году в отборочных конкурсах примут участие более 106 тысяч претендентов. Пройти конкурсный отбор смогут лишь 34 тысячи 50 одаренных учеников.
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