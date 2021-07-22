https://uz.sputniknews.ru/20210722/v-uzbekistane-naznachili-datu-vstupitelnyx-ekzamenov-v-spetsshkoly-19789964.html

В Узбекистане назначили дату вступительных экзаменов в спецшколы

В Узбекистане назначили дату вступительных экзаменов в спецшколы

В этом году в отборочных конкурсах примут участие более 106 тысяч претендентов. Пройти конкурсный отбор смогут лишь 34 тысячи 50 одаренных учеников. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T18:21+0500

2021-07-22T18:21+0500

2021-07-22T18:29+0500

общество

школы

министерство народного образования узбекистана

образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вступительные экзамены в 5 и 7 классы специализированных государственных общеобразовательных учреждений, подведомственных Министерству народного образования, пройдут 29-30 июля, сообщается в Telegram-канале МНО.Соответствующее совместное решение принято Министерством народного образования и Государственным центром тестирования.Претендентам предстоит ответить в общей сложности на 30 вопросов по каждому предмету. Для этого отводится 60 минут. Помимо этого, 20 минут дополнительного времени до начала испытаний будет выделено для объяснения экзаменационного процесса.Там напомнили, в этом году в отборочных конкурсах примут участие более 106 тысяч претендентов. Пройти конкурсный отбор смогут лишь 34 тысячи 50 одаренных учеников.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/priem-v-prezidentskuyu-shkolu-ekzameny-kvota-i-otsenochnyy-tsenz-18681273.html

https://uz.sputniknews.ru/20210608/tri-shkoly-na-vybor-v-mno-rasskazali-o-novshestvax-pri-podache-dokumentov-v-pervyy-klass-19148481.html

https://uz.sputniknews.ru/20210624/xranyatsya-v-shkole-v-mno-obyasnili-pochemu-vypusknikam-devyatyx-klassov-ne-vydayut-attestatov-19400380.html

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школы, министерство народного образования узбекистана, образование, узбекистан