https://uz.sputniknews.ru/20210722/v-uzbekistane-naznachili-datu-vstupitelnyx-ekzamenov-v-spetsshkoly-19789964.html
В Узбекистане назначили дату вступительных экзаменов в спецшколы
В Узбекистане назначили дату вступительных экзаменов в спецшколы
В этом году в отборочных конкурсах примут участие более 106 тысяч претендентов. Пройти конкурсный отбор смогут лишь 34 тысячи 50 одаренных учеников. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T18:21+0500
2021-07-22T18:21+0500
2021-07-22T18:29+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вступительные экзамены в 5 и 7 классы специализированных государственных общеобразовательных учреждений, подведомственных Министерству народного образования, пройдут 29-30 июля, сообщается в Telegram-канале МНО.Соответствующее совместное решение принято Министерством народного образования и Государственным центром тестирования.Претендентам предстоит ответить в общей сложности на 30 вопросов по каждому предмету. Для этого отводится 60 минут. Помимо этого, 20 минут дополнительного времени до начала испытаний будет выделено для объяснения экзаменационного процесса.Там напомнили, в этом году в отборочных конкурсах примут участие более 106 тысяч претендентов. Пройти конкурсный отбор смогут лишь 34 тысячи 50 одаренных учеников.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/priem-v-prezidentskuyu-shkolu-ekzameny-kvota-i-otsenochnyy-tsenz-18681273.html
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https://uz.sputniknews.ru/20210624/xranyatsya-v-shkole-v-mno-obyasnili-pochemu-vypusknikam-devyatyx-klassov-ne-vydayut-attestatov-19400380.html
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школы, министерство народного образования узбекистана, образование, узбекистан
В Узбекистане назначили дату вступительных экзаменов в спецшколы
18:21 22.07.2021 (обновлено: 18:29 22.07.2021)
В этом году в отборочных конкурсах примут участие более 106 тысяч претендентов. Пройти конкурсный отбор смогут лишь 34 тысячи 50 одаренных учеников.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Вступительные экзамены в 5 и 7 классы специализированных государственных общеобразовательных учреждений, подведомственных Министерству народного образования, пройдут 29-30 июля, сообщается
в Telegram-канале МНО.
Соответствующее совместное решение принято Министерством народного образования и Государственным центром тестирования.
"Экзамены будут проводиться Государственным центром тестирования с соблюдением карантинных правил на открытом воздухе — аллеях и площадях", — говорится в сообщении.
Претендентам предстоит ответить в общей сложности на 30 вопросов по каждому предмету. Для этого отводится 60 минут. Помимо этого, 20 минут дополнительного времени до начала испытаний будет выделено для объяснения экзаменационного процесса.
"Учащимися специализированных школ станут дети в соответствии с набранными баллами в рамках установленной квоты", — отметили в министерстве.
Там напомнили, в этом году в отборочных конкурсах примут участие более 106 тысяч претендентов. Пройти конкурсный отбор смогут лишь 34 тысячи 50 одаренных учеников.