https://uz.sputniknews.ru/20210723/isk-rossii-v-evropeyskiy-sud-kontrataka-19802471.html

Иск России в Европейский суд: контратака

Иск России в Европейский суд: контратака

Генеральная прокуратура РФ 22 июля подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T16:21+0500

2021-07-23T16:21+0500

2021-07-23T16:50+0500

россия

жалоба

права человека

европейский суд по правам человека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/17/19802984_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_804b5139088d6f2ba9a16c85db68e05c.jpg

В ней содержится 10 претензий к Украине в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ, на мой взгляд, в силу своей пристрастности и ангажированности вряд ли может стать местом, где иск России будет рассмотрен объективно. Тогда для чего это сделано и каковы перспективы документа?Вопрос ребромПрактика подачи межгосударственных исков в ЕСПЧ относительно нова. Этот суд ориентирован на рассмотрение обращений граждан против своих стран в сфере нарушения прав человека. Тем не менее, в практике Европейского суда имеется 24 межгосударственных жалобы. Из этого, очевидно, и исходила российская сторона, направив консолидированную жалобу в адрес Украины.В иске высказывается целый ряд претензий в нарушении Украиной, в период после насильственной смены власти в 2014 году, прав человека.Среди них, в частности:Кроме того, Киев обвиняют в водной блокаде Крыма, что нанесло экономике полуострова ущерб на 1,4 трлн рублей.В свете этого Генпрокуратура требует от Украины прекратить блокаду Крыма, ограничение прав национальных меньшинств и отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.Как и ожидалось, в уверенном в своей безнаказанности Киеве российская жалоба вызвала скепсис и усмешку. Правда, на месте горе-дипломата я бы не была настолько самоуверенной.Примером может служить иск Грузии против России в ЕСПЧ, по итогам 12-летнего рассмотрения которого суд вынес вердикт, что "на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года".Кроме того, европейский суд не поддержал обвинения грузинской стороны о якобы имевшем место вторжении российских вооруженных сил на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на Цхинвал.Это только лишний раз подтверждает, что международные судебные инстанции никогда не выносят однозначных решений, формулируя свои приговоры в стиле "и вашим, и нашим". Украина уже столкнулась с подобными печальными последствиями в споре с Румынией по поводу острова Змеиный (и лишилась львиной доли континентального шельфа). Но история явно ничему не учит украинский МИД.Жалоба российской Генпрокуратуры является своеобразным ответом на 9 украинских исков и откровенно односторонние резолюции ПАСЕ по Украине.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "пусть эти самые структуры, которые финансируются и постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен".То есть, получив российский иск, судебному органу Совета Европы придется предметно обсуждать факты нарушения прав человека на Украине на основе документов, а не фантазий и политических интриг парламентских делегаций стран Восточной Европы и их сторонников из Западной. И от того, как поведет дело ЕСПЧ, напрямую зависит его международный авторитет.Факты преступлений Киева уже зафиксированыПри этом нельзя сказать, что Россия в процессе судебного разбирательства с Украиной в сфере прав человека находится в полном одиночестве.Насильственная украинизация и ассимиляция национальных меньшинств и русскоязычного большинства на Украине, носящие системный характер на уровне национального законодательства, не остались без внимания. За последние годы на Украине принят закон об образовании, фактически запретивший получение начального, среднего и высшего образования на родном языке.В ПАСЕ рекомендовали киевским властям "переосмыслить проблему образования на языках меньшинств, используя в качестве примера гибкую модель двуязычного образования для всех людей, принадлежащих к "коренным народам Украины" и "национальным меньшинствам" без какой-либо дискриминации".Киев не выполнил ни одной из рекомендаций ПАСЕ. Более того, были приняты дискриминационные нормы закона "О функционировании украинского языка как государственного", принуждающие под угрозой штрафов и уголовного преследования сотрудников всех организаций, политических партий и предприятий всех форм собственности говорить лишь на украинском.Эта вопиюще дискриминационная норма, оставляющая людям право говорить на родных языках лишь у себя на кухне, на днях была признана Конституционным судом Украины соответствующей основному закону. В дополнение к этим репрессивным нормам принят закон "О коренных народах", выбросивший из правового поля почти все проживающие на Украине народы, имеющие за пределами Украины свою государственность.Большой объем доказательств нарушения прав человека, совершения военных преступлений в Донбассе, применения пыток и внесудебных преследований, нарушения свободы слова, избирательных и социальных прав граждан содержат доклады Управления верховного комиссара ООН по правам человека.Последний Обзор ситуации с правами человека в Украине (1 февраля — 30 апреля 2021 года) фиксирует такие нарушения, как отрезание граждан от пенсий, социальных услуг, образования, работы и здравоохранения на территории Украины, продолжение работы тайных тюрем СБУ, отсутствие прогресса в расследовании преступлений в Одессе, на Майдане и политических убийств (например, Олеся Бузины), обвинения в госизмене оппозиционных партий и закрытие оппозиционных телеканалов. ООН также призывает Верховную Раду "разработать закон о защите меньшинств и, в частности, их языковых прав".Под нож отправлены право на правовую защиту, свободу и личную неприкосновенность, гарантии отсутствия произвольных арестов и внесудебных расправ. Ликвидируется равенство всех сторон в судебном процессе, а также презумпция невиновности. У граждан страны отнимают право на свободный выбор места жительства, свободу передвижения, возможность покидать свою собственную страну и в неё въезжать.Социальные обязательства в соответствии с Европейской социальной хартией ликвидированы в части положений об обеспечении прав трудящихся зарабатывать себе на жизнь по свободно избранной специальности, равной оплаты труда мужчин и женщин, предоставления женщинам оплачиваемого предродового и послеродового отпуска.Предполагается лишение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями права на социальную интеграцию и участие в жизни общества, права на жильё и защиту от нищеты и социального отторжения. Эти правовые ограничения касаются "зоны АТО", что само по себе является дискриминацией по месту жительства и прямо запрещено положениями международного права в сфере защиты прав человека.Так что доказательств, в том числе и на уровне международных организаций, вполне достаточно для предметного рассмотрения иска даже в том случае, если ЕСПЧ решит игнорировать аргументы российской стороны.Есть ли перспективы?Россия наверняка сможет доказать целый ряд обвинений. В частности, насильственная ассимиляция и нарушение прав национальных меньшинств не вызывают сомнений и у ряда международных структур. В части же ситуации в Донбассе, водной блокады Крыма, уничтожения мирных граждан на Майдане, в Одессе, Мариуполе 9 мая 2014 г. доказать свою позицию будет сложнее. И не только вследствие того, что подконтрольные Западу международные структуры считают Крым и Донбасс территорией Украины, а действия России – "оккупацией и аннексией".ЕСПЧ в силу своих полномочий не компетентен принимать решения в вопросах мира и войны, территориальной целостности государств и прочих вопросов международного права в области военных конфликтов. Это больше относится к компетенции Международного уголовного суда, юрисдикцию которого по событиям на Украине после государственного переворота легкомысленно признал Киев. Поскольку РФ не является членом МУС, отвечать за военные преступления в Гааге будут именно украинские каратели и представители власти. Впрочем, мы немного отдалились от темы.УВКПЧ ООН ранее признал немеждународный характер украинского конфликта: "Составители документа вслед за Международным уголовным судом констатируют, что на август 2014 года "уровень организации вооруженных группировок, функционирующих в Восточной Украине, включая ЛНР и ДНР, к тому времени достиг степени, достаточной для того, чтобы считать эти группировки сторонами немеждународного вооружённого конфликта". В этой части обвинений более перспективными выглядят частные иски жителей Донбасса и Крыма к Украине, отражающие нарушение их личных прав и ущерба, нанесенных вследствие проведения АТО и ООС, а также водной блокады Крыма.Безусловно, процесс грозит растянуться на многие годы, если не десятилетия, т. к. ЕСПЧ будет всячески избегать любых решений, неблагоприятных для Украины. Но в ходе разбирательства можно зафиксировать в судебном порядке целый ряд преступлений украинских властей, массовые факты нарушений прав человека и оценить само качество европейского правосудия. А это уже является аргументом для граждан европейских стран, ищущих справедливости в ЕСПЧ и оценки эффективности организации.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/kiev-reshil-smenit-vashington-na-postu-mirovogo-gegemona-19257847.html

https://uz.sputniknews.ru/20210713/na-puti-k-anti-rossii-ukraina-poteryaet-svoy-suverenitet-19653707.html

https://uz.sputniknews.ru/20210624/rech-o-millionax-ukrainskaya-rada-zanyalas-krymom-po-nastoyaschemu-19388171.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ольга Сухаревская

Ольга Сухаревская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ольга Сухаревская

жалоба, права человека, европейский суд по правам человека