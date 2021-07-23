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https://uz.sputniknews.ru/20210723/mirziyoev-obyazal-xokimov-prinimat-grajdan-ejednevno-19805991.html
Мирзиёев обязал хокимов принимать граждан ежедневно
Мирзиёев обязал хокимов принимать граждан ежедневно
Шавкат Мирзиёев обязал хокимов работать с обращениями и принимать граждан ежедневно, а также открыть виртуальные приемные и страницы в соцсетях. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T20:08+0500
2021-07-23T20:41+0500
политика
видеоселекторное совещание
народные приемные
хоким
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев обязал наладить ежедневный прием граждан во всех областных, районных и городских хокимиятах. Соответствующее поручение он дал на видеоселекторном совещании, посвященном мерам по новой организации системы работы с обращениями населения.Глава государства отметил, что некоторые руководители регионов отводят два дня в неделю на прием граждан и рассмотрение их обращений. Большинство же из них и вовсе уделяют для этого лишь один день в месяц.Вместе с тем, Мирзиёев дал неделю для того, чтобы у хокимов каждой области, района и города появились свои виртуальные приемные, а также отдельные страницы в социальных сетях для прямого круглосуточного обращения граждан.Министерствам же и ведомствам даны поручения проанализировать наиболее частые обращения в своем направлении и найти конкретные решения по ним. Каждому министру предстоит в недельный срок определить меры по решению системных вопросов.До 1 октября текущего года во всех министерствах и ведомствах, хокимиятах будет создана единая онлайн-платформа по регистрации обращений, их рассмотрению и контролю за их результатами. Посредством данной платформы будет осуществляться мониторинг деятельности министерств и ведомств, хокимиятов по работе с обращениями, ежемесячно вносится аналитическая информация в Сенат и правительство.Также будет налажена практика ежеквартального заслушивания в Сенате отчетов руководителей министерств, ведомств и регионов по решению вопросов, поднимаемых в обращениях населения, а в местных Кенгашах — отчетов хокимиятов.
https://uz.sputniknews.ru/20170504/Chto-meshaet-rabote-priemnyh-5338882.html
https://uz.sputniknews.ru/20210723/kurs-na-investitsii-mirziyoev-sozdal-agentstvo-strategicheskogo-razvitiya-19803935.html
https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-uzbekistane-izbiratelnaya-kampaniya-po-prezidentskim-vyboram-startuet-23-iyulya--tsik-19797384.html
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видеоселекторное совещание, народные приемные, хоким, шавкат мирзиёев

Мирзиёев обязал хокимов принимать граждан ежедневно

20:08 23.07.2021 (обновлено: 20:41 23.07.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев обязал хокимов работать с обращениями и принимать граждан ежедневно, а также открыть виртуальные приемные и страницы в соцсетях.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев обязал наладить ежедневный прием граждан во всех областных, районных и городских хокимиятах. Соответствующее поручение он дал на видеоселекторном совещании, посвященном мерам по новой организации системы работы с обращениями населения.
Глава государства отметил, что некоторые руководители регионов отводят два дня в неделю на прием граждан и рассмотрение их обращений. Большинство же из них и вовсе уделяют для этого лишь один день в месяц.
“С завтрашнего дня во всех областных, районных и городских хокимиятах должен быть налажен ежедневный прием граждан”, — цитирует слова лидера пресс-секретарь Шерзод Асадов.
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Вместе с тем, Мирзиёев дал неделю для того, чтобы у хокимов каждой области, района и города появились свои виртуальные приемные, а также отдельные страницы в социальных сетях для прямого круглосуточного обращения граждан.
Министерствам же и ведомствам даны поручения проанализировать наиболее частые обращения в своем направлении и найти конкретные решения по ним. Каждому министру предстоит в недельный срок определить меры по решению системных вопросов.
“Теперь все обращения будут храниться в единой электронной базе, где народные приемные будут ежеквартально формировать открытый рейтинг государственных органов по работе с обращениями”, — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
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До 1 октября текущего года во всех министерствах и ведомствах, хокимиятах будет создана единая онлайн-платформа по регистрации обращений, их рассмотрению и контролю за их результатами. Посредством данной платформы будет осуществляться мониторинг деятельности министерств и ведомств, хокимиятов по работе с обращениями, ежемесячно вносится аналитическая информация в Сенат и правительство.
Также будет налажена практика ежеквартального заслушивания в Сенате отчетов руководителей министерств, ведомств и регионов по решению вопросов, поднимаемых в обращениях населения, а в местных Кенгашах — отчетов хокимиятов.
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