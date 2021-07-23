https://uz.sputniknews.ru/20210723/mirziyoev-obyazal-xokimov-prinimat-grajdan-ejednevno-19805991.html

Мирзиёев обязал хокимов принимать граждан ежедневно

Мирзиёев обязал хокимов принимать граждан ежедневно

Шавкат Мирзиёев обязал хокимов работать с обращениями и принимать граждан ежедневно, а также открыть виртуальные приемные и страницы в соцсетях. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T20:08+0500

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политика

видеоселекторное совещание

народные приемные

хоким

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев обязал наладить ежедневный прием граждан во всех областных, районных и городских хокимиятах. Соответствующее поручение он дал на видеоселекторном совещании, посвященном мерам по новой организации системы работы с обращениями населения.Глава государства отметил, что некоторые руководители регионов отводят два дня в неделю на прием граждан и рассмотрение их обращений. Большинство же из них и вовсе уделяют для этого лишь один день в месяц.Вместе с тем, Мирзиёев дал неделю для того, чтобы у хокимов каждой области, района и города появились свои виртуальные приемные, а также отдельные страницы в социальных сетях для прямого круглосуточного обращения граждан.Министерствам же и ведомствам даны поручения проанализировать наиболее частые обращения в своем направлении и найти конкретные решения по ним. Каждому министру предстоит в недельный срок определить меры по решению системных вопросов.До 1 октября текущего года во всех министерствах и ведомствах, хокимиятах будет создана единая онлайн-платформа по регистрации обращений, их рассмотрению и контролю за их результатами. Посредством данной платформы будет осуществляться мониторинг деятельности министерств и ведомств, хокимиятов по работе с обращениями, ежемесячно вносится аналитическая информация в Сенат и правительство.Также будет налажена практика ежеквартального заслушивания в Сенате отчетов руководителей министерств, ведомств и регионов по решению вопросов, поднимаемых в обращениях населения, а в местных Кенгашах — отчетов хокимиятов.

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видеоселекторное совещание, народные приемные, хоким, шавкат мирзиёев