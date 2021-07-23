https://uz.sputniknews.ru/20210723/pyatyy-den-podryad-uzbekistan-snova-pobil-svoy-covid-antirekord-19795015.html

Пятый день подряд: Узбекистан снова побил свой COVID-антирекорд

Пятый день подряд: Узбекистан снова побил свой COVID-антирекорд

Между тем показатель выздоровления от коронавируса в республике по-прежнему высокий — 95%. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T10:38+0500

2021-07-23T10:38+0500

2021-07-23T10:38+0500

общество

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус covid-19

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 738 — это наибольший показатель в 2021 году.Страна продолжает бить собственные антирекорды: накануне прирост составил +719, до этого — +698, +658 и +585 новых случаев. Данные показатели ранее считались максимальными. Однако теперь все эти отметки пройдены.За прошедший день также были зафиксированы пять случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии общее число жертв составило 819 человек.По данным Минздрава, всего от коронавируса вылечились 117 303 пациента.В четверг из больниц были выписаны 548 человек, в среду — 746, во вторник — 495, в понедельник — 649. Сейчас от коронавируса лечатся 4 479 пациентов.Напомним: в Узбекистане с 1 апреля активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается вколоть один из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российский "Спутник V".Также вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.Ранее в республике также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения, а прививку от COVID внесли в национальный календарь вакцинации.

https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, узбекистан