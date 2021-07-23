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Пятый день подряд: Узбекистан снова побил свой COVID-антирекорд
Пятый день подряд: Узбекистан снова побил свой COVID-антирекорд
Между тем показатель выздоровления от коронавируса в республике по-прежнему высокий — 95%. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T10:38+0500
2021-07-23T10:38+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 738 — это наибольший показатель в 2021 году.Страна продолжает бить собственные антирекорды: накануне прирост составил +719, до этого — +698, +658 и +585 новых случаев. Данные показатели ранее считались максимальными. Однако теперь все эти отметки пройдены.За прошедший день также были зафиксированы пять случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии общее число жертв составило 819 человек.По данным Минздрава, всего от коронавируса вылечились 117 303 пациента.В четверг из больниц были выписаны 548 человек, в среду — 746, во вторник — 495, в понедельник — 649. Сейчас от коронавируса лечатся 4 479 пациентов.Напомним: в Узбекистане с 1 апреля активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается вколоть один из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российский "Спутник V".Также вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.Ранее в республике также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения, а прививку от COVID внесли в национальный календарь вакцинации.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, узбекистан

Пятый день подряд: Узбекистан снова побил свой COVID-антирекорд

10:38 23.07.2021
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© СС0 / Unsplash / Markus WinklerМаска
Маска - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© СС0 / Unsplash / Markus Winkler
Между тем показатель выздоровления от коронавируса в республике по-прежнему высокий — 95%.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 738 — это наибольший показатель в 2021 году.
Страна продолжает бить собственные антирекорды: накануне прирост составил +719, до этого — +698, +658 и +585 новых случаев. Данные показатели ранее считались максимальными. Однако теперь все эти отметки пройдены.
Общее число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 122 786, сообщили в Минздраве.
За прошедший день также были зафиксированы пять случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии общее число жертв составило 819 человек.
По данным Минздрава, всего от коронавируса вылечились 117 303 пациента.
В четверг из больниц были выписаны 548 человек, в среду — 746, во вторник — 495, в понедельник — 649. Сейчас от коронавируса лечатся 4 479 пациентов.
Напомним: в Узбекистане с 1 апреля активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается вколоть один из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российский "Спутник V".
Также вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.
Ранее в республике также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения, а прививку от COVID внесли в национальный календарь вакцинации.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
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