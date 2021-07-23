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Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/uzbekistanskie-fextovalschiki-skrestyat-sabli-s-protivnikami-iz-kitaya-i-rumynii-19798623.html
Узбекистанские фехтовальщики скрестят сабли с противниками из Китая и Румынии
Узбекистанские фехтовальщики скрестят сабли с противниками из Китая и Румынии
В Токио прошла жеребьевка по фехтованию, определившая имена соперников узбекских спортсменов. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T13:03+0500
2021-07-23T13:08+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
национальный олимпийский комитет узбекистана
токио
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. На Олимпийских играх в Токио прошла жеребьевка по фехтованию, определившая имена соперников узбекистанских спортсменов, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.В этом виде спорта у Узбекистана три представителя. Двое из них выйдут на поединки уже 24 июля. В этот день пройдут выступления шпажистов и саблистов.Саблистка Зайнаб Дайибекова начнет свое участие в Играх 26 июля. Имя ее оппонента станет известно позже.Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля в 16.00 по ташкентскому времени. За несколько часов до этого Узбекистан внезапно поменял своих знаменосцев.Ранее в НОК сообщили, что флаг страны понесут гимнастка Оксана Чусовитина и боксер Бобо-Усмон Батуров. Однако теперь стало известно, что вместо них это сделают боксер Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова.Чусовитина является чемпионкой Олимпийских игр Барселона-1992, трехкратной чемпионкой мира, победительницей Азиатских игр. Она вошла в книгу Рекордов Гиннесса как единственная гимнастка в мире, принявшая участие в летних Олимпийских играх семь раз подряд.Она должна была стать и первой женщиной в истории Узбекистана, которая пройдет с флагом республики на летней Олимпиаде.Комментируя неожиданное решение в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, легендарная спортсменка призналась, что ей ничего не объяснили, а просто поставили перед фактом. "Мотивацию убили", — сказала она.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/opredeleny-pervye-soperniki-dzyudoistov-bokserov-i-txekvondistov-iz-uzbekistana--spisok-19792633.html
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https://uz.sputniknews.ru/20210722/olimpiada-i-tokio--vsegda-bolshie-problemy-spustya-43-goda-igry-snova-proydut-v-yaponii-19791631.html
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национальный олимпийский комитет узбекистана, токио

Узбекистанские фехтовальщики скрестят сабли с противниками из Китая и Румынии

13:03 23.07.2021 (обновлено: 13:08 23.07.2021)
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© Sputnik / Grigory SysoevСпортсмен из Гонконга Чань Цзинь Фэй в поединке против Софьи Великой в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште
Спортсмен из Гонконга Чань Цзинь Фэй в поединке против Софьи Великой в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Grigory Sysoev
В Токио прошла жеребьевка по фехтованию, определившая имена соперников узбекских спортсменов.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. На Олимпийских играх в Токио прошла жеребьевка по фехтованию, определившая имена соперников узбекистанских спортсменов, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
В этом виде спорта у Узбекистана три представителя. Двое из них выйдут на поединки уже 24 июля. В этот день пройдут выступления шпажистов и саблистов.

"По итогам жеребьевки соперницей Малики Хакимовой стала Йивен Сун из Китая. А саблист Шерзод Мамутов выступит против румына Юлиана Теодосиу", — говорится в сообщении.

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Саблистка Зайнаб Дайибекова начнет свое участие в Играх 26 июля. Имя ее оппонента станет известно позже.
Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля в 16.00 по ташкентскому времени. За несколько часов до этого Узбекистан внезапно поменял своих знаменосцев.
Ранее в НОК сообщили, что флаг страны понесут гимнастка Оксана Чусовитина и боксер Бобо-Усмон Батуров. Однако теперь стало известно, что вместо них это сделают боксер Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова.
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Чусовитина является чемпионкой Олимпийских игр Барселона-1992, трехкратной чемпионкой мира, победительницей Азиатских игр. Она вошла в книгу Рекордов Гиннесса как единственная гимнастка в мире, принявшая участие в летних Олимпийских играх семь раз подряд.
Она должна была стать и первой женщиной в истории Узбекистана, которая пройдет с флагом республики на летней Олимпиаде.
Комментируя неожиданное решение в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, легендарная спортсменка призналась, что ей ничего не объяснили, а просто поставили перед фактом. "Мотивацию убили", — сказала она.
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