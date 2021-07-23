https://uz.sputniknews.ru/20210723/uzbekistanskie-fextovalschiki-skrestyat-sabli-s-protivnikami-iz-kitaya-i-rumynii-19798623.html

Узбекистанские фехтовальщики скрестят сабли с противниками из Китая и Румынии

Узбекистанские фехтовальщики скрестят сабли с противниками из Китая и Румынии

В Токио прошла жеребьевка по фехтованию, определившая имена соперников узбекских спортсменов. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T13:03+0500

2021-07-23T13:03+0500

2021-07-23T13:08+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

национальный олимпийский комитет узбекистана

токио

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. На Олимпийских играх в Токио прошла жеребьевка по фехтованию, определившая имена соперников узбекистанских спортсменов, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.В этом виде спорта у Узбекистана три представителя. Двое из них выйдут на поединки уже 24 июля. В этот день пройдут выступления шпажистов и саблистов.Саблистка Зайнаб Дайибекова начнет свое участие в Играх 26 июля. Имя ее оппонента станет известно позже.Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля в 16.00 по ташкентскому времени. За несколько часов до этого Узбекистан внезапно поменял своих знаменосцев.Ранее в НОК сообщили, что флаг страны понесут гимнастка Оксана Чусовитина и боксер Бобо-Усмон Батуров. Однако теперь стало известно, что вместо них это сделают боксер Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова.Чусовитина является чемпионкой Олимпийских игр Барселона-1992, трехкратной чемпионкой мира, победительницей Азиатских игр. Она вошла в книгу Рекордов Гиннесса как единственная гимнастка в мире, принявшая участие в летних Олимпийских играх семь раз подряд.Она должна была стать и первой женщиной в истории Узбекистана, которая пройдет с флагом республики на летней Олимпиаде.Комментируя неожиданное решение в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, легендарная спортсменка призналась, что ей ничего не объяснили, а просто поставили перед фактом. "Мотивацию убили", — сказала она.

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национальный олимпийский комитет узбекистана, токио