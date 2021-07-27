https://uz.sputniknews.ru/20210727/tadjikistan-opasaetsya-proniknoveniya-terroristov-pod-vidom-bejentsev-19842221.html

Таджикистан опасается проникновения террористов под видом беженцев

Таджикистан опасается проникновения террористов под видом беженцев

Таджикистан готов принять беженцев из Афганистана, опасаясь при этом получить вместо них террористов. Поэтому говорить о каких-либо цифрах в этом деле... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T16:30+0500

2021-07-27T16:30+0500

2021-07-27T16:56+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

беженцы

афганистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Таджикистан опасается, что во время приема беженцев под их видом в страну могут проникнуть члены террористических организаций, заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.По его словам, которые приводит РИА Новости, это проблема является наиболее важной, так как в Афганистане подобных группировок действует множество. При этом страна все же готова принять у себя беженцев, однако в каком именно количестве — пока говорить рано, заявил министр.При этом глава внешнеполитического ведомства Таджикистана обратил внимание журналистов на то, что вопрос о принятии афганцев, работавших с американскими военными, не рассматривался.Не стоит на повестки дня и вопрос возвращения российских пограничников на таджикско-афганскую границу. В Таджикистане есть группа пограничных советников, и они работают в обычном режиме, сказал министр.По его словам, сотрудничество Таджикистана и России в военно-технической сфере — одно из основных направлений стратегических отношений двух стран.Ранее заместитель главы Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики Эмомали Иброхимзода заявил, что Таджикистан готов принять 100 и более тысяч беженцев из Афганистана.Он отметил, что на военных полигонах Минобороны страны, расположенных вблизи границы, есть для этого условия. При этом он сообщил, что республика в июле уже приняла свыше 1 500 человек. Им оказали необходимую медицинскую помощью, поселили в палатки, обеспечили трехразовым горячим питанием, постельными принадлежностями и кухонной утварью.Позже они вернулись на родину в города Кабул и Мазари-Шариф. Для их перевозки было организовано одиннадцать чартерных рейсов.Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американского военного контингента с территории страны, который должен завершиться 11 сентября. Боевики радикального движения "Талибан"* уже овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Противостояния приводят к росту числа беженцев.* – террористическая организация, запрещенная в РФ

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беженцы, афганистан, таджикистан