https://uz.sputniknews.ru/20210728/kto-v-uzbekistane-zamenit-chusovitinu-legendarnaya-gimnastka-rasskazala-o-preemnitsax-19858744.html

Кто в Узбекистане заменит Чусовитину: легендарная гимнастка рассказала о преемницах

Кто в Узбекистане заменит Чусовитину: легендарная гимнастка рассказала о преемницах

Единственная в истории гимнастка, выступавшая на восьми Олимпиадах, узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина после завершения профессиональной карьеры в... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T18:37+0500

2021-07-28T18:37+0500

2021-07-28T19:42+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

гимнастика

оксана чусовитина

узбекистан

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— Оксана, как долго вы планируете еще оставаться в Токио?— В Японии я до 9 августа, потому что баллотируюсь в комиссию атлетов МОК, нужно дождаться оглашения результатов.— Какую цель для себя вы будете считать главной в случае избрания в МОК?— Хочу, чтобы спорт был самым чистым и прозрачным. Если спортсмены не могут кому-то что-то сказать, то комиссия в этом помогает.— Вы думаете, возможно сделать спорт свободным от допинга и скандалов?— Если постепенно, шаг за шагом, это делать, то, конечно, можно. Всё в этом мире достижимо.— Голосовать до 3 августа за вашу кандидатуру будут сами спортсмены. Сталкивались ли с кем-то в Токио, не спрашивали, за кого планируют отдать свой голос ваши коллеги?— Никто в открытую не обсуждает, конечно. Но когда я встречаю каких-то наших атлетов, кто будет голосовать, они все говорят: "Ой, Оксанка, мы за тебя проголосовали". Но я не хожу и не прошу.— Протесты в Токио, которые проходили во время церемонии открытия на улицах города, удалось вам наблюдать?— Лично я в Токио никаких протестов не видела, всё хорошо.— Если говорить о мерах безопасности в период распространения коронавируса, справляются ли, на ваш взгляд, власти Токио и организаторы Олимпиады со всеми вызовами XXI века?— Принимающая сторона делает все возможное: мы каждое утро сдаем слюну в пробирку, везде стоят растворы с дезинфекцией, и организаторы следят, просят всех, кто заходит или выходит, чтобы они мыли руки. В комнатах всё убирают, всё протирают дезинфектором.— Система допинг-контроля на Играх у некоторых ваших коллег уже вызвала нарекания. Поддерживаете возмущения спортсменов?— Есть процедура, иногда и ко мне приходили в 6.30 утра, но это всё прописано. Вот так вот спортсменам не везет, кто попадает на этот допинг-контроль, но я думаю, что все в одинаковых условиях.— Это восьмая ваша Олимпиада — есть с чем сравнивать. Стираются ли эмоции, впечатления от города, соревнований, соперниц?— Каждый раз что-то происходит по-новому, а что-то остается неизменным. Но приезжая на какую-то Олимпиаду, ты все равно чувствуешь волнение, ты все равно знаешь, что здесь собрались самые лучшие спортсмены. Волнение присутствует, поэтому некогда вспоминать прошлые выступления.— Такие жесткие ограничительные меры вызывают споры среди атлетов?— Спортсмены не ссорятся, сколько я знаю коллег, все сделали прививки, чтобы просто себя обезопасить. Мы ждали этих Игр пять лет, даже не четыре года. Если есть хоть какая-то возможность себя обезопасить, я думаю, любой спортсмен за такую безопасность.— В какой момент соревнований вы поняли, что ваше выступление на Олимпиаде завершилось?— Я вам скажу честно, как всегда. Я это понимала, когда уже приехала на Игры, и видела, чувствовала свое состояние. Но, как всегда, надежда умирает последней. Если бы Игры состоялись год назад, я бы говорила иначе. Это кажется, что год не так много, это для молодого спортсмена. А нам уже приходится удерживать свою форму. Но, к сожалению, удерживать себя на таком уровне тяжело. Поэтому как случилось — так случилось. Я еще в Штутгарте, когда квалифицировалась на Олимпиаду, чувствовала, что в Токио это будет моя последняя Олимпиада, и я больше тренироваться не буду. Знаете… Как будто внутри ты чувствуешь, что всё, хватит.— Если говорить о ваших последовательницах, есть ли в Узбекистане молодые гимнастки, на кого нужно обратить внимание, кто достойно продолжит ваше дело на международной арене?— Удается ли общаться с кем-то из олимпийской команды Узбекистана. Многие расстроены неудачами боксеров…— Мы общаемся со всеми, но если человек не говорит сам, я никогда не буду ворошить ему душу, что-то спрашивать. Боксеров очень жаль, я болею, переживаю за наших участников. Но это спорт и Олимпиада — этим все сказано.— Как вы отреагировали на победу российских гимнасток?— Я девчонок встретила до командного финала. Они выходили из столовой, я им просто пожелала удачи, потому что знаю, что лучше не трогать спортсмена перед стартом. Вы знаете, я очень за них рада, просто счастлива. Молодцы, девочки! Еще раньше я в интервью говорила, что они, если соберутся и всё сделают, могут обойти и сборную США. Так что это заслуженная победа, я очень ими горжусь.— Травма Симоны Байлз. Можете что-то посоветовать молодой спортсменке, как пережить этот удар?— Я не знаю, травма у нее или не травма, потому что она вчера ходила нормально, передвигалась. Но знаете, это большое напряжение – Олимпиада. Я хочу от всей души пожелать ей удачи, чтобы всё пришло в норму, чтобы ничего серьезного не было. Она еще очень молода и у нее все впереди. Любое поражение — это первый шаг к победе.— Как оцениваете общий соревновательный уровень этих Игр?— Уровень очень высокий, и приехавшие сюда спортсменки, каждая достойна медали. К сожалению, их всего три, но каждая достойна. И я буду с интересом наблюдать за финалами. Победит сильнейший.— Вы уже говорили, что не видите себя тренером после завершения карьеры спортсменки. А такие предложения поступали?— Пока предложений не поступало. Тренером я точно не буду. На ТВ я себя тоже не вижу. У меня другие планы: я хочу открыть в Ташкенте свой клуб, хочу заниматься молодежным спортом, привлекать как можно больше молодежи, чтобы у нас было здоровое поколение.— Вы останетесь в Узбекистане после завершения карьеры?— Даже не задумывалась об этом. Конечно, я останусь в Узбекистане, это моя страна, я ее очень люблю, у меня там все мои друзья, вся моя жизнь. У меня даже мыслей не было куда-то уезжать или переезжать.

https://uz.sputniknews.ru/20210727/oksana-chusovitina-planiruet-izbiratsya-v-komissiyu-atletov-mok-19835881.html

https://uz.sputniknews.ru/20210725/chusovitina-obyavila-o-zavershenii-sportivnoy-karery-19819641.html

https://uz.sputniknews.ru/20210725/plakali-daje-kommentatory-mir-ovatsiyami-provojaet-iz-sporta-gimnastku-oksanu-chusovitinu-19820584.html

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Максим Огненный

Максим Огненный

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Максим Огненный

гимнастика, оксана чусовитина, узбекистан