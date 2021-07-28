https://uz.sputniknews.ru/20210728/tovarooborot-mejdu-uzbekistanom-i-kazaxstanom-za-pyat-mesyatsev-vyros-pochti-napolovinu--19853873.html
Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном за пять месяцев вырос почти наполовину
Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном за пять месяцев вырос почти наполовину
По данным пресс-службы премьер-министра РК, с января по май этого года торговля между странами увеличилась на 46% и составила $1,5 млрд. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T13:47+0500
2021-07-28T13:47+0500
2021-07-28T13:56+0500
экономика
министр
товарооборот
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном составил $1,5 млрд за пять месяцев, или 46% в общем эквиваленте, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова с премьер-министром РК Аскаром Маминым.Во время переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в транзитно-транспортной сфере. В частности, были рассмотрены вопросы увеличения грузоперевозок, развития железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации крупных совместных инфраструктурных проектов. "Казахстанская и узбекистанская стороны принимают меры по наращиванию транспортно-логистического потенциала для увеличения объемов взаимной торговли. За январь-май 2021 года товарооборот вырос на 46% и составил $1,5 млрд. Экспорт РК в РУз увеличился на 58,4%", — информируется в релизе. Отмечается, что между Казахстаном и Узбекистаном также повысился показатель по всем видам грузовых перевозок. Только за I квартал 2021-го контейнерные перевозки увеличились до 233,9 тысячи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, двадцатифутовый эквивалент (ДФЭ) между странами вырос на 57%. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом за шесть месяцев этого года поднялся на 18% и составил 1,3 млн тонн. Помимо этого, стороны договорились с 29 июля открыть авиасообщение между Актобе и Нукусом. Самолеты начнут летать два раза в неделю.В заключительной части мероприятия министры также обсудили планы по строительству новой железнодорожной линии "Дарбаза — Махтаарал" и высокоскоростной магистрали "Туркестан — Шымкент — Ташкент".
https://uz.sputniknews.ru/20210611/kurs-na-sblijenie-uzbekistan-i-kazaxstan-izbavilis-ot-torgovyx-posrednikov-19206760.html
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министр, товарооборот, казахстан, узбекистан
Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном за пять месяцев вырос почти наполовину
13:47 28.07.2021 (обновлено: 13:56 28.07.2021)
По данным пресс-службы премьер-министра РК, с января по май этого года торговля между странами увеличилась на 46% и составила $1,5 млрд.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном составил $1,5 млрд за пять месяцев, или 46% в общем эквиваленте, сообщает
пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова с премьер-министром РК Аскаром Маминым.
Во время переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в транзитно-транспортной сфере. В частности, были рассмотрены вопросы увеличения грузоперевозок, развития железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации крупных совместных инфраструктурных проектов.
"Казахстанская и узбекистанская стороны принимают меры по наращиванию транспортно-логистического потенциала для увеличения объемов взаимной торговли. За январь-май 2021 года товарооборот вырос на 46% и составил $1,5 млрд. Экспорт РК в РУз увеличился на 58,4%", — информируется в релизе.
Отмечается, что между Казахстаном и Узбекистаном также повысился показатель по всем видам грузовых перевозок.
Только за I квартал 2021-го контейнерные перевозки увеличились до 233,9 тысячи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, двадцатифутовый эквивалент (ДФЭ) между странами вырос на 57%. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом за шесть месяцев этого года поднялся на 18% и составил 1,3 млн тонн.
Помимо этого, стороны договорились с 29 июля открыть авиасообщение между Актобе и Нукусом. Самолеты начнут летать два раза в неделю.
В заключительной части мероприятия министры также обсудили планы по строительству новой железнодорожной линии "Дарбаза — Махтаарал" и высокоскоростной магистрали "Туркестан — Шымкент — Ташкент".