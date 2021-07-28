https://uz.sputniknews.ru/20210728/tovarooborot-mejdu-uzbekistanom-i-kazaxstanom-za-pyat-mesyatsev-vyros-pochti-napolovinu--19853873.html

Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном за пять месяцев вырос почти наполовину

Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном за пять месяцев вырос почти наполовину

По данным пресс-службы премьер-министра РК, с января по май этого года торговля между странами увеличилась на 46% и составила $1,5 млрд. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T13:47+0500

2021-07-28T13:47+0500

2021-07-28T13:56+0500

экономика

министр

товарооборот

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном составил $1,5 млрд за пять месяцев, или 46% в общем эквиваленте, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова с премьер-министром РК Аскаром Маминым.Во время переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в транзитно-транспортной сфере. В частности, были рассмотрены вопросы увеличения грузоперевозок, развития железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации крупных совместных инфраструктурных проектов. "Казахстанская и узбекистанская стороны принимают меры по наращиванию транспортно-логистического потенциала для увеличения объемов взаимной торговли. За январь-май 2021 года товарооборот вырос на 46% и составил $1,5 млрд. Экспорт РК в РУз увеличился на 58,4%", — информируется в релизе. Отмечается, что между Казахстаном и Узбекистаном также повысился показатель по всем видам грузовых перевозок. Только за I квартал 2021-го контейнерные перевозки увеличились до 233,9 тысячи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, двадцатифутовый эквивалент (ДФЭ) между странами вырос на 57%. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом за шесть месяцев этого года поднялся на 18% и составил 1,3 млн тонн. Помимо этого, стороны договорились с 29 июля открыть авиасообщение между Актобе и Нукусом. Самолеты начнут летать два раза в неделю.В заключительной части мероприятия министры также обсудили планы по строительству новой железнодорожной линии "Дарбаза — Махтаарал" и высокоскоростной магистрали "Туркестан — Шымкент — Ташкент".

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министр, товарооборот, казахстан, узбекистан