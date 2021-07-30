https://uz.sputniknews.ru/20210730/komu-nujno-budet-proyti-dvuxnedelnyy-karantin-posle-priezda-v-uzbekistan---mid-19884847.html

Кому нужно будет пройти двухнедельный карантин после приезда в Узбекистан — МИД

Кому нужно будет пройти двухнедельный карантин после приезда в Узбекистан — МИД

Туристы из стран "желтой" и "красной" зон должны будут заполнить анкету-обязательство о соблюдении 14-дневной самоизоляции по месту жительства или в гостинице. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T13:58+0500

2021-07-30T13:58+0500

2021-07-30T16:29+0500

туризм

мид узбекистана

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В МИД Узбекистана проинформировали о новых правилах въезда в страну в условиях пандемии. Те, кто планирует посетить Узбекистан по ж/д пути или авиарейсом, должны при регистрации предъявить медицинскую справку, подтверждающую отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР. Материал должен быть отобран не ранее чем за 72 часа до отправления.Тест можно сдать лишь в определенных лабораториях, которые имеют право проводить исследование. Со списком медучреждений можно ознакомиться по ссылке.Въезжающим в Узбекистан через автомобильные пограничные КПП придется за свой счет пройти экспресс-тест на антиген коронавирусной инфекции в специальных поликлиниках или лабораториях, действующих там же. Разрешат въехать в страну только тем путешественникам, чей результат будет отрицательным.Туристы из стран "желтой" и "красной" зон должны будут заполнить анкету-обязательство о соблюдении 14-дневной самоизоляции по месту жительства или в гостинице. Прибывающие же из стран, входящих в "зеленую" зону, допускаются в Узбекистан (если отсутствуют симптомы коронавирусной инфекции).При необходимости туроператоры, приглашающие в страну иностранцев и лиц без гражданства, постоянно не проживающих в Узбекистане, должны предоставить сотрудникам СГБ и ГТК справку с информацией о лицах, оказывающих туристические услуги, и договор на оказание туристических услуг.В пунктах пропуска через госграницу республики, международных аэропортов и вокзалов установлено, что туристы, въезжающие в Узбекистан из стран "желтых" и "красных" зон самостоятельно, без использования услуг туроператора или турагента, допускаются на территорию страны на общих условиях.Если результат теста на наличие признаков COVID-19 будет положительным по прибытии в Узбекистан, турист будет возвращен в страну проживания в соответствии с действующим порядком перевозки пассажиров соответствующих авиакомпаний или других транспортных компаний.Накануне стало известно, что иностранцев, въезжающих в Узбекистан на автомобилях, не пропустят в страну, если у них будет выявлен COVID-19 при тестировании на границе. Это решение утверждено республиканской спецкомиссией в целях предотвращения завоза COVID-19 из-за рубежа.С 1 октября Узбекистан открыл границы для въезда и выезда любого вида транспорта.Въезжающим необходимо предоставить отрицательный ПЦР-анализ на COVID, а с 25 декабря также была введены обязательные экспресс-тесты в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах.С 15 марта обязательное экспресс-тестирование отменено. Однако на фоне нового роста числа заболевших с 22 июня экспресс-тесты для въезжающих вновь введены.

https://uz.sputniknews.ru/20210424/narushitelyam-karantina-nachali-oformlyat-elektronnye-protokoly-18477709.html

https://uz.sputniknews.ru/20210417/v-uzbekistane-snova-usilivayut-karantin-18381082.html

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мид узбекистана, ситуация с коронавирусом в узбекистане