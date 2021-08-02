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Шавкат Мирзиёев отправится в Туркменистан в конце недели — Асадов
Шавкат Мирзиёев отправится в Туркменистан в конце недели — Асадов
В рамках консультативной встречи глав государств Центральной Азии стороны обсудят вопросы, связанные с развитием регионального сотрудничества. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T14:38+0500
2021-08-02T14:47+0500
политика
шавкат мирзиёев
туркменистан
президент узбекистана
шерзод асадов
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Самым значимым событием повестки президента на этой неделе станет его визит в Туркменистан. О планах Шавката Мирзиёева на предстоящие семь дней сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в ходе традиционного брифинга, на котором присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.Глава государства намерен посетить соседнюю республику 6 августа — там он примет участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Будут обсуждены вопросы, связанные с развитием регионального сотрудничества.Напомним, о предстоящем форуме на высшем уровне руководители государств говорили по телефону 24 июля. Тогда сообщалось, что саммит состоится в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане 6 августа.Изначально саммит президентов республик Центральной Азии планировали провести в Бишкеке в августе прошлого года. Однако пандемия внесла коррективы и встречу решено было отложить на осень 2020-го, а затем и на август 2021 года. На Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" Шавкат Мирзиёев объявил, что саммит планируется на август.В начале же недели Шавкат Мирзиёев планирует провести презентацию по модернизации тепловых сетей в Ташкенте и видеоконференцию по обеспечению экономического роста в регионах и отраслях.
https://uz.sputniknews.ru/20210728/v-poiskax-vody-i-sveta-grozit-li-tsentralnoy-azii-massovaya-migratsiya-19863706.html
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шавкат мирзиёев, туркменистан, президент узбекистана, шерзод асадов

Шавкат Мирзиёев отправится в Туркменистан в конце недели — Асадов

14:38 02.08.2021 (обновлено: 14:47 02.08.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отправился в Андижанскую область
Шавкат Мирзиёев отправился в Андижанскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках консультативной встречи глав государств Центральной Азии стороны обсудят вопросы, связанные с развитием регионального сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Самым значимым событием повестки президента на этой неделе станет его визит в Туркменистан. О планах Шавката Мирзиёева на предстоящие семь дней сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в ходе традиционного брифинга, на котором присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.
Глава государства намерен посетить соседнюю республику 6 августа — там он примет участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Будут обсуждены вопросы, связанные с развитием регионального сотрудничества.
Напомним, о предстоящем форуме на высшем уровне руководители государств говорили по телефону 24 июля. Тогда сообщалось, что саммит состоится в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане 6 августа.
Амударья - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
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Изначально саммит президентов республик Центральной Азии планировали провести в Бишкеке в августе прошлого года. Однако пандемия внесла коррективы и встречу решено было отложить на осень 2020-го, а затем и на август 2021 года. На Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" Шавкат Мирзиёев объявил, что саммит планируется на август.
В начале же недели Шавкат Мирзиёев планирует провести презентацию по модернизации тепловых сетей в Ташкенте и видеоконференцию по обеспечению экономического роста в регионах и отраслях.
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