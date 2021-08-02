https://uz.sputniknews.ru/20210802/shavkat-mirziyoev-otpravitsya-v-turkmenistan-v-kontse-nedeli---asadov-19916719.html

Шавкат Мирзиёев отправится в Туркменистан в конце недели — Асадов

Шавкат Мирзиёев отправится в Туркменистан в конце недели — Асадов

В рамках консультативной встречи глав государств Центральной Азии стороны обсудят вопросы, связанные с развитием регионального сотрудничества. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T14:38+0500

2021-08-02T14:38+0500

2021-08-02T14:47+0500

политика

шавкат мирзиёев

туркменистан

президент узбекистана

шерзод асадов

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Самым значимым событием повестки президента на этой неделе станет его визит в Туркменистан. О планах Шавката Мирзиёева на предстоящие семь дней сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в ходе традиционного брифинга, на котором присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.Глава государства намерен посетить соседнюю республику 6 августа — там он примет участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Будут обсуждены вопросы, связанные с развитием регионального сотрудничества.Напомним, о предстоящем форуме на высшем уровне руководители государств говорили по телефону 24 июля. Тогда сообщалось, что саммит состоится в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане 6 августа.Изначально саммит президентов республик Центральной Азии планировали провести в Бишкеке в августе прошлого года. Однако пандемия внесла коррективы и встречу решено было отложить на осень 2020-го, а затем и на август 2021 года. На Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" Шавкат Мирзиёев объявил, что саммит планируется на август.В начале же недели Шавкат Мирзиёев планирует провести презентацию по модернизации тепловых сетей в Ташкенте и видеоконференцию по обеспечению экономического роста в регионах и отраслях.

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шавкат мирзиёев, туркменистан, президент узбекистана, шерзод асадов