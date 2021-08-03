В Узбекистане займутся производством оливкового масла

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекистан присоединился к международному соглашению, в соответствии с которым он сможет развивать сотрудничество в выращивании и переработке столовых оливок. Соответствующий закон подписал президент страны, сообщает газета "Народное слово".Этот шаг позволит привлечь зарубежные агротехнологии для создания в Узбекистане собственных плантаций оливок и производства оливкового масла.В начале лета в ходе своего визита в Сурхандарьинскую область Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по выращиванию в стране оливковых плантаций, которые должны появиться в восьми районах области. Для этого планируется закупить саженцы из Испании, Италии и Турции.
Этот шаг позволит привлечь зарубежные агротехнологии для создания в Узбекистане собственных плантаций оливок и производства оливкового масла.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекистан присоединился к международному соглашению, в соответствии с которым он сможет развивать сотрудничество в выращивании и переработке столовых оливок. Соответствующий закон подписал президент страны, сообщает газета "Народное слово".
Для справки:
Международное соглашение по оливковому маслу и столовым оливкам было принято 9 октября 2015 года в Женеве и является одним из правовых оснований Международного совета по оливкам (IOC).
Этот шаг позволит привлечь зарубежные агротехнологии для создания в Узбекистане собственных плантаций оливок и производства оливкового масла.