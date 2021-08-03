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В Узбекистане займутся производством оливкового масла
В Узбекистане займутся производством оливкового масла
Этот шаг позволит привлечь зарубежные агротехнологии для создания в Узбекистане собственных плантаций оливок и производства оливкового масла. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T15:32+0500
2021-08-03T16:24+0500
экономика
сельское хозяйство
сурхандарьинская область
подписание документов
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекистан присоединился к международному соглашению, в соответствии с которым он сможет развивать сотрудничество в выращивании и переработке столовых оливок. Соответствующий закон подписал президент страны, сообщает газета "Народное слово".Этот шаг позволит привлечь зарубежные агротехнологии для создания в Узбекистане собственных плантаций оливок и производства оливкового масла.В начале лета в ходе своего визита в Сурхандарьинскую область Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по выращиванию в стране оливковых плантаций, которые должны появиться в восьми районах области. Для этого планируется закупить саженцы из Испании, Италии и Турции.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-gotovitsya-stat-novym-olivkovym-gigantom-planety-19450161.html
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сельское хозяйство, сурхандарьинская область, подписание документов, президент узбекистана

В Узбекистане займутся производством оливкового масла

15:32 03.08.2021 (обновлено: 16:24 03.08.2021)
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© Sputnik / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкОливки - плоды оливкового дерева
Оливки - плоды оливкового дерева - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Олег Ласточкин
/
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Этот шаг позволит привлечь зарубежные агротехнологии для создания в Узбекистане собственных плантаций оливок и производства оливкового масла.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекистан присоединился к международному соглашению, в соответствии с которым он сможет развивать сотрудничество в выращивании и переработке столовых оливок. Соответствующий закон подписал президент страны, сообщает газета "Народное слово".
Для справки:

Международное соглашение по оливковому маслу и столовым оливкам было принято 9 октября 2015 года в Женеве и является одним из правовых оснований Международного совета по оливкам (IOC).

Этот шаг позволит привлечь зарубежные агротехнологии для создания в Узбекистане собственных плантаций оливок и производства оливкового масла.
Оливки - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
Экономика
Узбекистан готовится стать новым "оливковым гигантом" планеты
29 июня, 08:35
27085
В начале лета в ходе своего визита в Сурхандарьинскую область Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по выращиванию в стране оливковых плантаций, которые должны появиться в восьми районах области.
Для этого планируется закупить саженцы из Испании, Италии и Турции.
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