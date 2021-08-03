https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-uzbekistane-zaymutsya-proizvodstvom-olivkovogo-masla-19930311.html

В Узбекистане займутся производством оливкового масла

В Узбекистане займутся производством оливкового масла

Этот шаг позволит привлечь зарубежные агротехнологии для создания в Узбекистане собственных плантаций оливок и производства оливкового масла. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T15:32+0500

2021-08-03T15:32+0500

2021-08-03T16:24+0500

экономика

сельское хозяйство

сурхандарьинская область

подписание документов

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекистан присоединился к международному соглашению, в соответствии с которым он сможет развивать сотрудничество в выращивании и переработке столовых оливок. Соответствующий закон подписал президент страны, сообщает газета "Народное слово".Этот шаг позволит привлечь зарубежные агротехнологии для создания в Узбекистане собственных плантаций оливок и производства оливкового масла.В начале лета в ходе своего визита в Сурхандарьинскую область Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по выращиванию в стране оливковых плантаций, которые должны появиться в восьми районах области. Для этого планируется закупить саженцы из Испании, Италии и Турции.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-gotovitsya-stat-novym-olivkovym-gigantom-planety-19450161.html

сурхандарьинская область

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сельское хозяйство, сурхандарьинская область, подписание документов, президент узбекистана