https://uz.sputniknews.ru/20210805/stalo-izvestno-imya-vtorogo-kandidata-v-prezidenty-uzbekistana-19959181.html

Стало известно имя второго кандидата в президенты Узбекистана

Стало известно имя второго кандидата в президенты Узбекистана

Очередным претендентом на пост главы государства объявлен лидер социал-демократической партии "Адолат" Бахром Абдухалимов. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T12:37+0500

2021-08-05T12:37+0500

2021-08-05T12:42+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

кандидат

национальный правовой информационный центр "адолат"

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Социал-демократическая партия "Адолат" выдвинула вторую кандидатуру на пост главы Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik. Очередным кандидатом в президенты стал лидер партии Бахром Абдухалимов. Об этом было объявлено сегодня, в четверг, на специальном пленуме Центрального совета партии.Абдухалимов родился 27 февраля 1959 года в Ташкенте. Он окончил Ташкентский государственный университет в 1981-м. Ему присвоена степень доктора исторических наук. Ученый является экспертом в области истории наук Центральной Азии и востоковедения.Построение своей карьеры он начал с младшего научного сотрудника Института востоковедения Академии наук Узбекистана. Некоторое время спустя стал старшим сотрудником, а затем заведующим отделом, ученым секретарем, заместителем директора по науке и директором АН республики. С 2011 года Абдухалимов работает вице-президентом Академии наук. Партию "Адолат" он возглавил в октябре 2020-го.Ранее первую кандидатуру для участия в президентских выборах Узбекистана выдвинула Экологическая партия. Претендентом стал председатель исполнительного комитета центрального аппарата партии Нарзулла Обломуродов.

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https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html

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президентские выборы в узбекистане, кандидат, национальный правовой информационный центр "адолат"