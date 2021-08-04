https://uz.sputniknews.ru/20210804/v-uzbekistane-obyavili-pervogo-pretendenta-na-post-prezidenta-19943958.html

В Узбекистане объявили первого претендента на пост президента

В Узбекистане объявили первого претендента на пост президента

Экологическая партия Узбекистана на внеочередном пленуме Центрального совета объявила имя кандидата на главный политический пост страны. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T14:38+0500

2021-08-04T14:38+0500

2021-08-04T14:44+0500

выборы президента узбекистана-2021

кандидат

экологическая партия узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Экологическая партия Узбекистана выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах президента Республики Узбекистан. Об этом пресс-служба политического органа написала в своем Telegram-канале.Как сообщается, имя претендента на главный пост страны было объявлено на внеочередном пленуме Центрального совета партии.Выборы президента республики в этом году пройдут 24 октября. Избирательная кампания официально стартовала с 23 июля. Это голосование станет первым, проводимым с учетом поправок в Избирательный кодекс. Существенно это повлияет не только на участников гонки, но и на электорат, в том числе на граждан, оказавшихся за рубежом.Например, теперь своим конституционным правом смогут воспользоваться все совершеннолетние узбекистанцы, находящиеся за границей, независимо от того, состоят они на консульском учете или нет.Также, во время предвыборной кампании кандидатов на пост президента будут организованы дебаты. Они пройдут по аналогии с парламентскими выборами в 2019 году.На прошлой недели Центризбирком презентовал логотип предстоящих выборов. В нем отражена дата предстоящего мероприятия и использованы цвета государственного флага.В фирменном знаке также используется один из главных символов на выборах — "галочка".

https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html

https://uz.sputniknews.ru/20210723/na-chto-gotov-novyy-prezident-uzbekistana-lidery-partiy-ozvuchili-predvybornye-plany-19807580.html

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кандидат, экологическая партия узбекистана