https://uz.sputniknews.ru/20210806/fetisova-zavershila-vystuplenie-na-olimpiade-v-tokio-19977258.html

Фетисова завершила выступление на Олимпиаде в Токио

Фетисова завершила выступление на Олимпиаде в Токио

Художественная гимнастка из Узбекистана в личном многоборье набрала 75 500 баллов и заняла 24-е место. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T16:14+0500

2021-08-06T16:14+0500

2021-08-06T16:23+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистан

национальный олимпийский комитет узбекистана

гимнастика

олимпийские игры в токио

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Завершилось участие узбекистанской художественной гимнастки Екатерины Фетисовой в летних Олимпийских играх в Токио, сообщает Национальный олимпийский комитет.Гимнастка набрала 19 800 баллов за упражнение с обручем, 19 400 баллов за упражнение с мячом, 17 950 баллов – с булавой и 18 350 баллов – с лентой. Всего за четыре выступления в личном многоборье спортсменка набрала 75 500 очков. Это 24-й результат из 26 участниц.Напомним, за несколько часов до Олимпийских игр Екатерина Фетисова сменила другого члена нашей сборной Сабину Ташкенбаеву, которая не смогла участвовать в Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус.На данный момент в копилке олимпийской сборной Узбекистана две золотые и две бронзовые медали. "Золото" для страны завоевали тяжелоатлет Акбар Джураев и тхэквондист Улугбек Рашитов. Первая бронзовая медаль принадлежит дзюдоисту Давлату Бобонову. И уже сегодня вторую "бронзу" получил борец Бекзод Абдурахманов, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210805/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-13-go-dnya-turnira-i-pervaya-vynujdennaya-zamena-19968618.html

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узбекистан, национальный олимпийский комитет узбекистана, гимнастика, олимпийские игры в токио