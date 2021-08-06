Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/fetisova-zavershila-vystuplenie-na-olimpiade-v-tokio-19977258.html
Фетисова завершила выступление на Олимпиаде в Токио
Фетисова завершила выступление на Олимпиаде в Токио
Художественная гимнастка из Узбекистана в личном многоборье набрала 75 500 баллов и заняла 24-е место. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T16:14+0500
2021-08-06T16:23+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
узбекистан
национальный олимпийский комитет узбекистана
гимнастика
олимпийские игры в токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/06/19977031_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_5b1f9f98acbf5bb386e9f555ec0c00cd.jpg
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Завершилось участие узбекистанской художественной гимнастки Екатерины Фетисовой в летних Олимпийских играх в Токио, сообщает Национальный олимпийский комитет.Гимнастка набрала 19 800 баллов за упражнение с обручем, 19 400 баллов за упражнение с мячом, 17 950 баллов – с булавой и 18 350 баллов – с лентой. Всего за четыре выступления в личном многоборье спортсменка набрала 75 500 очков. Это 24-й результат из 26 участниц.Напомним, за несколько часов до Олимпийских игр Екатерина Фетисова сменила другого члена нашей сборной Сабину Ташкенбаеву, которая не смогла участвовать в Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус.На данный момент в копилке олимпийской сборной Узбекистана две золотые и две бронзовые медали. "Золото" для страны завоевали тяжелоатлет Акбар Джураев и тхэквондист Улугбек Рашитов. Первая бронзовая медаль принадлежит дзюдоисту Давлату Бобонову. И уже сегодня вторую "бронзу" получил борец Бекзод Абдурахманов, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-13-go-dnya-turnira-i-pervaya-vynujdennaya-zamena-19968618.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/06/19977031_0:0:1021:766_1920x0_80_0_0_cd9a2c275a3685975bfeec12d22602ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, национальный олимпийский комитет узбекистана, гимнастика, олимпийские игры в токио

Фетисова завершила выступление на Олимпиаде в Токио

16:14 06.08.2021 (обновлено: 16:23 06.08.2021)
681
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЕкатерина Фетисова
Екатерина Фетисова - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Художественная гимнастка из Узбекистана в личном многоборье набрала 75 500 баллов и заняла 24-е место.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Завершилось участие узбекистанской художественной гимнастки Екатерины Фетисовой в летних Олимпийских играх в Токио, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Гимнастка набрала 19 800 баллов за упражнение с обручем, 19 400 баллов за упражнение с мячом, 17 950 баллов – с булавой и 18 350 баллов – с лентой. Всего за четыре выступления в личном многоборье спортсменка набрала 75 500 очков. Это 24-й результат из 26 участниц.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЕкатерина Фетисова
Екатерина Фетисова - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Екатерина Фетисова
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Напомним, за несколько часов до Олимпийских игр Екатерина Фетисова сменила другого члена нашей сборной Сабину Ташкенбаеву, которая не смогла участвовать в Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЕкатерина Фетисова
Екатерина Фетисова - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Екатерина Фетисова
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
На данный момент в копилке олимпийской сборной Узбекистана две золотые и две бронзовые медали. "Золото" для страны завоевали тяжелоатлет Акбар Джураев и тхэквондист Улугбек Рашитов. Первая бронзовая медаль принадлежит дзюдоисту Давлату Бобонову. И уже сегодня вторую "бронзу" получил борец Бекзод Абдурахманов, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
Джавраил Шапиев (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
Узбекистан на ОИ-2020: итоги 13-го дня турнира и первая вынужденная замена
Вчера, 21:53
5550
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:32Ударная авиация и решающий бой: финальная фаза российско-узбекских учений в Термезе
22:06Главам ЦА представили промышленный потенциал региона
21:43Мирзиёев и Жапаров обсудили взаимодействие в энергетике
20:31Лаборатория на колесах проверит Ташобласть на ВИЧ
19:50Оседлать успех: в Узбекистане намерены развивать коневодство и конный спорт
19:49Сила в единстве: масштабные учения в ЦА
19:48Узбекистан на ОИ-2020: бронзовая медаль и надежды на очередные победы
19:48Женщины-лидеры Центральной Азии обменялись опытом в решении гендерных проблем
19:01Более ста лиц без гражданства в Бухаре получили паспорта Узбекистана
18:21Талибы* захватили столицу афганской провинции Нимроз - город Зарандж
18:11Пронес телефон — отстранен от экзамена: в Узбекистане выявляют абитуриентов-нарушителей
17:48ВГИК набрал первую актерскую мастерскую из студентов Узбекистана
17:23"Такое не забывается и оставляет след на всю жизнь" — журналистка о Засурском
17:20В Иране состоялась инаугурация президента Ибрахима Раиси
16:27В Узбекистане стала известна дата начала приема документов в докторантуру
16:14Фетисова завершила выступление на Олимпиаде в Токио
16:11Главное из выступления Мирзиёева на встрече глав государств ЦА
15:55"Бронза" в вольной борьбе: четвертая медаль ОИ-2020
14:52Российская тактика по уничтожению боевиков будет применяться в Узбекистане — Герасимов
14:40Мобильных детских садов в Узбекистане станет больше