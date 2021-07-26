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Выпуск "Спутника V" в Узбекистане начнется "в ближайшее время" – замсекретаря СБ РФ
Выпуск "Спутника V" в Узбекистане начнется "в ближайшее время" – замсекретаря СБ РФ
Узбекистан на просторах СНГ станет уже третьей страной, где будет налажено производство вакцины "Спутник V". 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T20:17+0500
2021-07-26T20:17+0500
общество
вакцина "спутник v"
ситуация с коронавирусом в узбекистане
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистан планирует приступить к выпуску российской вакцины "Спутник V" в ближайшее время, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интервью Нургалиев "Российской газете", Узбекистан на просторах СНГ станет уже третьей страной, где будет налажено производство вакцины.Как отметил Нургалиев, Россия будет оказываться помощь и поддержку странам СНГ в борьбе с распространением опасных инфекционных заболеваний и биологическими угрозами, как и в плане ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.Он напомнил, что в государствах СНГ началось активное применение вакцины "Спутник V", она зарегистрирована в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.Ранее сообщалось, что Москва и Ташкент рассматривают вопрос о выпуске "Спутника V" на столичном предприятии Jurabek Laboratories. Российские специалисты намеревались провести аудит возможных площадок.В понедельник стало известно, что Министерство инновационного развития Узбекистана и китайская компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical также договорились производить узбекско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAC2001 на базе СП Jurabek Laboratories с первоначальным производственным объемом до 10 миллионов доз препарата в месяц.
https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-indii-zapustili-proizvodstvo-vaktsiny-sputnik-v-18882742.html
https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html
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вакцина "спутник v", ситуация с коронавирусом в узбекистане, узбекистан

Выпуск "Спутника V" в Узбекистане начнется "в ближайшее время" – замсекретаря СБ РФ

20:17 26.07.2021
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Производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
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Узбекистан на просторах СНГ станет уже третьей страной, где будет налажено производство вакцины "Спутник V".
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистан планирует приступить к выпуску российской вакцины "Спутник V" в ближайшее время, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интервью Нургалиев "Российской газете", Узбекистан на просторах СНГ станет уже третьей страной, где будет налажено производство вакцины.

"В Белоруссии и Казахстане налажено ее производство по российским технологиям, а в Узбекистане планируется приступить к выпуску вакцины в ближайшее время", — отметил замсекретаря Совбеза РФ.

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Как отметил Нургалиев, Россия будет оказываться помощь и поддержку странам СНГ в борьбе с распространением опасных инфекционных заболеваний и биологическими угрозами, как и в плане ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

"И здесь уместно отметить, что пандемия COVID-19 показала сложность решения этой проблемы и еще раз акцентировала приоритеты сотрудничества нашего государства с партнерами по СНГ. Именно в страны СНГ Россия в первую очередь осуществляла поставки тестов, медикаментов, оказывала всестороннюю методическую и медицинскую помощь", — сказал Нургалиев.

Он напомнил, что в государствах СНГ началось активное применение вакцины "Спутник V", она зарегистрирована в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.
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Ранее сообщалось, что Москва и Ташкент рассматривают вопрос о выпуске "Спутника V" на столичном предприятии Jurabek Laboratories. Российские специалисты намеревались провести аудит возможных площадок.
В понедельник стало известно, что Министерство инновационного развития Узбекистана и китайская компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical также договорились производить узбекско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAC2001 на базе СП Jurabek Laboratories с первоначальным производственным объемом до 10 миллионов доз препарата в месяц.
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