https://uz.sputniknews.ru/20210726/vypusk-sputnika-v-v-uzbekistane-nachnetsya-v-blijayshee-vremya--zamsekretarya-sb-rf-19832582.html

Выпуск "Спутника V" в Узбекистане начнется "в ближайшее время" – замсекретаря СБ РФ

Выпуск "Спутника V" в Узбекистане начнется "в ближайшее время" – замсекретаря СБ РФ

Узбекистан на просторах СНГ станет уже третьей страной, где будет налажено производство вакцины "Спутник V". 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T20:17+0500

2021-07-26T20:17+0500

2021-07-26T20:17+0500

общество

вакцина "спутник v"

ситуация с коронавирусом в узбекистане

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистан планирует приступить к выпуску российской вакцины "Спутник V" в ближайшее время, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интервью Нургалиев "Российской газете", Узбекистан на просторах СНГ станет уже третьей страной, где будет налажено производство вакцины.Как отметил Нургалиев, Россия будет оказываться помощь и поддержку странам СНГ в борьбе с распространением опасных инфекционных заболеваний и биологическими угрозами, как и в плане ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.Он напомнил, что в государствах СНГ началось активное применение вакцины "Спутник V", она зарегистрирована в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.Ранее сообщалось, что Москва и Ташкент рассматривают вопрос о выпуске "Спутника V" на столичном предприятии Jurabek Laboratories. Российские специалисты намеревались провести аудит возможных площадок.В понедельник стало известно, что Министерство инновационного развития Узбекистана и китайская компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical также договорились производить узбекско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAC2001 на базе СП Jurabek Laboratories с первоначальным производственным объемом до 10 миллионов доз препарата в месяц.

https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-indii-zapustili-proizvodstvo-vaktsiny-sputnik-v-18882742.html

https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html

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вакцина "спутник v", ситуация с коронавирусом в узбекистане, узбекистан