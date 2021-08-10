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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/rf-ukrepila-voennuyu-bazu-v-tadjikistane-iz-za-obstanovki-na-granitse-s-afganistanom-20022091.html
РФ укрепила военную базу в Таджикистане из-за обстановки на границе с Афганистаном
РФ укрепила военную базу в Таджикистане из-за обстановки на границе с Афганистаном
На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова и другое снаряжение. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T14:11+0500
2021-08-10T14:24+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
таджикистан
военная база
военные учения
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Последние образцы стрелкового вооружения, огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба", которые были задействованы в совместных учениях РФ, Таджикистана и Узбекистана, поступили на самый крупный военный объект России за рубежом — базу в Таджикистане.Напомним, на полигоне "Харб-Майдон" завершились военные учения, в которых были задействования более 2,5 тысяч военнослужащих Узбекистана, Таджикистана и РФ. Были отработаны навыки реагирования на угрозы условного проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны ЦА. Одновременно, военные маневры проводились и на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном.На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба", пояснили в пресс-службе ЦВО.Обстановка в Афганистане обострилась после начала вывода американского военного контингента. Радикальное движение "Талибан"* продолжает захватывать все новые территории и на сегодняшний день контролирует уже большую часть страны.Несколько дней назад пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что в настоящее время нет необходимости задействовать силы структуры для защиты таджикско-афганской границы, пограничники Таджикистана полностью контролируют ситуацию.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210802/trexstoronnie-manevry-u-granits-afganistana-s-kakoy-tselyu-ix-provodyat-19923283.html
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таджикистан, военная база, военные учения

РФ укрепила военную базу в Таджикистане из-за обстановки на границе с Афганистаном

14:11 10.08.2021 (обновлено: 14:24 10.08.2021)
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На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова и другое снаряжение.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Последние образцы стрелкового вооружения, огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба", которые были задействованы в совместных учениях РФ, Таджикистана и Узбекистана, поступили на самый крупный военный объект России за рубежом — базу в Таджикистане.
Напомним, на полигоне "Харб-Майдон" завершились военные учения, в которых были задействования более 2,5 тысяч военнослужащих Узбекистана, Таджикистана и РФ. Были отработаны навыки реагирования на угрозы условного проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны ЦА. Одновременно, военные маневры проводились и на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном.
На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба", пояснили в пресс-службе ЦВО.
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Обстановка в Афганистане обострилась после начала вывода американского военного контингента. Радикальное движение "Талибан"* продолжает захватывать все новые территории и на сегодняшний день контролирует уже большую часть страны.
Несколько дней назад пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что в настоящее время нет необходимости задействовать силы структуры для защиты таджикско-афганской границы, пограничники Таджикистана полностью контролируют ситуацию.
* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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