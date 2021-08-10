https://uz.sputniknews.ru/20210810/rf-ukrepila-voennuyu-bazu-v-tadjikistane-iz-za-obstanovki-na-granitse-s-afganistanom-20022091.html

РФ укрепила военную базу в Таджикистане из-за обстановки на границе с Афганистаном

РФ укрепила военную базу в Таджикистане из-за обстановки на границе с Афганистаном

На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова и другое снаряжение. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T14:11+0500

2021-08-10T14:11+0500

2021-08-10T14:24+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

таджикистан

военная база

военные учения

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Последние образцы стрелкового вооружения, огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба", которые были задействованы в совместных учениях РФ, Таджикистана и Узбекистана, поступили на самый крупный военный объект России за рубежом — базу в Таджикистане.Напомним, на полигоне "Харб-Майдон" завершились военные учения, в которых были задействования более 2,5 тысяч военнослужащих Узбекистана, Таджикистана и РФ. Были отработаны навыки реагирования на угрозы условного проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны ЦА. Одновременно, военные маневры проводились и на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном.На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба", пояснили в пресс-службе ЦВО.Обстановка в Афганистане обострилась после начала вывода американского военного контингента. Радикальное движение "Талибан"* продолжает захватывать все новые территории и на сегодняшний день контролирует уже большую часть страны.Несколько дней назад пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что в настоящее время нет необходимости задействовать силы структуры для защиты таджикско-афганской границы, пограничники Таджикистана полностью контролируют ситуацию.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210802/trexstoronnie-manevry-u-granits-afganistana-s-kakoy-tselyu-ix-provodyat-19923283.html

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таджикистан, военная база, военные учения