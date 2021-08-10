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В Минобрнауки РФ заявили о равноправии студентов независимо от наличия прививки
В Минобрнауки РФ заявили о равноправии студентов независимо от наличия прививки
Для проведения карантинных мероприятий вузам необходимы точные данные о прохождении вакцинации студентами, заявил чиновник. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T16:55+0500
2021-08-10T16:55+0500
2021-08-10T17:00+0500
общество
студенты
прививки
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире российского канала, что недопустимо деление студентов вузов на привитых и непривитых, передает РИА Новости.По его словам, вузы обязаны обеспечить равные права для всех обучающихся. При этом глава ведомства уточнил: имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.Напомним, в апреле этого года в рамках выставки Expo Russia Uzbekistan 2021 глава представительства "Россотрудничества" в Ташкенте Михаил Вождаев заявил, что в российских вузах обучаются около 35 тысяч студентов из Узбекистана, но это число потенциально может удвоиться.Ранее представитель "Россотрудничества" сообщал, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест.
https://uz.sputniknews.ru/20210403/ne-stolitsami-edinymi-pochemu-uzbekistantsam-stoit-obratit-vnimanie-na-regionalnye-vuzy-rf-18125840.html
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студенты, прививки, высшее образование
В Минобрнауки РФ заявили о равноправии студентов независимо от наличия прививки
16:55 10.08.2021 (обновлено: 17:00 10.08.2021)
Для проведения карантинных мероприятий вузам необходимы точные данные о прохождении вакцинации студентами, заявил чиновник.
ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире российского канала, что недопустимо деление студентов вузов на привитых и непривитых, передает РИА Новости
.
По его словам, вузы обязаны обеспечить равные права для всех обучающихся.
При этом глава ведомства уточнил: имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.
Напомним, в апреле этого года в рамках выставки Expo Russia Uzbekistan 2021 глава представительства "Россотрудничества" в Ташкенте Михаил Вождаев заявил
, что в российских вузах обучаются около 35 тысяч студентов из Узбекистана, но это число потенциально может удвоиться.
Ранее представитель "Россотрудничества" сообщал, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест.