https://uz.sputniknews.ru/20210810/v-minobrnauki-rf-zayavili-o-ravnopravii-studentov-nezavisimo-ot-nalichiya-privivki-20024878.html

В Минобрнауки РФ заявили о равноправии студентов независимо от наличия прививки

В Минобрнауки РФ заявили о равноправии студентов независимо от наличия прививки

Для проведения карантинных мероприятий вузам необходимы точные данные о прохождении вакцинации студентами, заявил чиновник. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T16:55+0500

2021-08-10T16:55+0500

2021-08-10T17:00+0500

общество

студенты

прививки

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире российского канала, что недопустимо деление студентов вузов на привитых и непривитых, передает РИА Новости.По его словам, вузы обязаны обеспечить равные права для всех обучающихся. При этом глава ведомства уточнил: имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.Напомним, в апреле этого года в рамках выставки Expo Russia Uzbekistan 2021 глава представительства "Россотрудничества" в Ташкенте Михаил Вождаев заявил, что в российских вузах обучаются около 35 тысяч студентов из Узбекистана, но это число потенциально может удвоиться.Ранее представитель "Россотрудничества" сообщал, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест.

https://uz.sputniknews.ru/20210403/ne-stolitsami-edinymi-pochemu-uzbekistantsam-stoit-obratit-vnimanie-na-regionalnye-vuzy-rf-18125840.html

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студенты, прививки, высшее образование