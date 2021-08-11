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На улицах Ташкента будут круглосуточно работать торгово-развлекательные заведения
На улицах Ташкента будут круглосуточно работать торгово-развлекательные заведения
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев одобрил проект строительства магистральной водопроводной сети из Тупаланганского водохранилища, который поручил... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T22:03+0500
2021-08-11T22:03+0500
общество
ташкент
экономика
президент узбекистана
сфера услуг
водоснабжение
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев одобрил проект строительства магистральной водопроводной сети из Тупаланганского водохранилища, который поручил разработать во время своей поездки в Сурхандарьинскую область два месяца назад. Об этом говорится на сайте президента.Согласно проекту, в нижней части водохранилища построят сооружения для гашения напора, очистки и распределения воды, от которых до водораспределительных узлов будет проложен 361 километр трубопроводов. Проект оценили в $138 млн. Завершить работы планируют к 2024 году. Он, как ожидается, позволит улучшить водоснабжение в домах 1 миллиона 700 тысяч жителей Сарыасийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Бандыханского, Кызырыкского, Шерабадского, Ангорского, Музработского, Термезского районов и Термеза.Шла речь и о развитии сферы услуг. В частности, до конца года запланировано создание 415 тысяч рабочих мест в этом секторе. Для этого будут открыты новые предприятия и появятся улицы, на которых будут круглосуточно работать торгово-развлекательные точки. Власти намерены стимулировать самозанятость среди населения: помещения на на первых этажах жилых домов и в подвалах будут сдаваться в аренду. В частности, в Ташкенте за два прошедших летних месяца начали деятельность в качестве самозанятых 24 тысячи человек, на новых предприятиях нашли работу еще 17 тысяч.Президент поручил внедрить этот опыт и в других регионах страны. При этом деятельность поставщиков услуг должна быть оформлена официально. Для этого им предоставят финансовые преференции.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/sistemu-vodosnabjeniya-uzbekistana-moderniziruyut-pochti-za-250-kreditnyx-sredstv-18781736.html
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ташкент, экономика, президент узбекистана, сфера услуг, водоснабжение

На улицах Ташкента будут круглосуточно работать торгово-развлекательные заведения

22:03 11.08.2021
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© AFP 2018 / Johannes EiseleЛюди катаются на светящихся качелях на Бродвее недалеко от Тайм-сквер в Нью-Йорке
Люди катаются на светящихся качелях на Бродвее недалеко от Тайм-сквер в Нью-Йорке - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
© AFP 2018 / Johannes Eisele
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев одобрил проект строительства магистральной водопроводной сети из Тупаланганского водохранилища, который поручил разработать во время своей поездки в Сурхандарьинскую область два месяца назад. Об этом говорится на сайте президента.
Согласно проекту, в нижней части водохранилища построят сооружения для гашения напора, очистки и распределения воды, от которых до водораспределительных узлов будет проложен 361 километр трубопроводов. Проект оценили в $138 млн. Завершить работы планируют к 2024 году. Он, как ожидается, позволит улучшить водоснабжение в домах 1 миллиона 700 тысяч жителей Сарыасийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Бандыханского, Кызырыкского, Шерабадского, Ангорского, Музработского, Термезского районов и Термеза.
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Шла речь и о развитии сферы услуг. В частности, до конца года запланировано создание 415 тысяч рабочих мест в этом секторе. Для этого будут открыты новые предприятия и появятся улицы, на которых будут круглосуточно работать торгово-развлекательные точки.
Власти намерены стимулировать самозанятость среди населения: помещения на на первых этажах жилых домов и в подвалах будут сдаваться в аренду. В частности, в Ташкенте за два прошедших летних месяца начали деятельность в качестве самозанятых 24 тысячи человек, на новых предприятиях нашли работу еще 17 тысяч.
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Президент поручил внедрить этот опыт и в других регионах страны. При этом деятельность поставщиков услуг должна быть оформлена официально. Для этого им предоставят финансовые преференции.
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