https://uz.sputniknews.ru/20210811/na-ulitsax-tashkenta-budut-kruglosutochno-rabotat-torgovo-razvlekatelnye-zavedeniya-20045537.html

На улицах Ташкента будут круглосуточно работать торгово-развлекательные заведения

На улицах Ташкента будут круглосуточно работать торгово-развлекательные заведения

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев одобрил проект строительства магистральной водопроводной сети из Тупаланганского водохранилища, который поручил... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T22:03+0500

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общество

ташкент

экономика

президент узбекистана

сфера услуг

водоснабжение

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев одобрил проект строительства магистральной водопроводной сети из Тупаланганского водохранилища, который поручил разработать во время своей поездки в Сурхандарьинскую область два месяца назад. Об этом говорится на сайте президента.Согласно проекту, в нижней части водохранилища построят сооружения для гашения напора, очистки и распределения воды, от которых до водораспределительных узлов будет проложен 361 километр трубопроводов. Проект оценили в $138 млн. Завершить работы планируют к 2024 году. Он, как ожидается, позволит улучшить водоснабжение в домах 1 миллиона 700 тысяч жителей Сарыасийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Бандыханского, Кызырыкского, Шерабадского, Ангорского, Музработского, Термезского районов и Термеза.Шла речь и о развитии сферы услуг. В частности, до конца года запланировано создание 415 тысяч рабочих мест в этом секторе. Для этого будут открыты новые предприятия и появятся улицы, на которых будут круглосуточно работать торгово-развлекательные точки. Власти намерены стимулировать самозанятость среди населения: помещения на на первых этажах жилых домов и в подвалах будут сдаваться в аренду. В частности, в Ташкенте за два прошедших летних месяца начали деятельность в качестве самозанятых 24 тысячи человек, на новых предприятиях нашли работу еще 17 тысяч.Президент поручил внедрить этот опыт и в других регионах страны. При этом деятельность поставщиков услуг должна быть оформлена официально. Для этого им предоставят финансовые преференции.

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ташкент, экономика, президент узбекистана, сфера услуг, водоснабжение