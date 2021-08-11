https://uz.sputniknews.ru/20210811/ukrainskiy-loukoster-zapuskaet-aviaperelety-mejdu-kievom-i-samarkandom-20031194.html
Украинский лоукостер запускает авиаперелеты между Киевом и Самаркандом
Украинский лоукостер запускает авиаперелеты между Киевом и Самаркандом
По данным Bees Airline, полеты будут выполняться на Boeing 737-800. Самолеты начнут летать один раз в неделю – по понедельникам. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T10:56+0500
2021-08-11T10:56+0500
2021-08-11T11:03+0500
общество
узбекистан
самарканд
авиасообщение
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/722/28/7222854_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0efb7e40b248ad9eb1f74196c5e1c9c6.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline с 30 августа запустит прямые рейсы по маршруту "Киев – Самарканд – Киев". Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.По данным Bees Airline, перелеты будут выполняться на Boeing 737-800. Самолеты начнут летать один раз в неделю – по понедельникам.Киев – СамаркандСамарканд – КиевДля того чтобы вылететь из Киева в Самарканд, пассажиру необходимо будет оплатить от 4 261 гривны ($159 или почти 1, 7 млн сумов). Перелет в обратном направлении уже будет стоить дороже — от 5 333 гривен ($199 или свыше 2,1 млн сумов).Отмечается, что продажа авиабилетов открылась с 9 августа этого года. Bees Airline – украинская бюджетная авиакомпания. Она была основана в 2019 году. Восемнадцатого марта 2021-го состоялся первый полёт авиакомпании в Египет.С 8 апреля возобновить авиарейсы по направлению "Киев — Ташкент — Киев" планировали "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Ранее прямые регулярные перелеты между Украиной и Узбекистаном не выполнялись. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации Uzbekistan Airways с МАУ.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/skyup-nachnet-letat-v-uzbekistan-letom-tseny-na-bilety-19073783.html
узбекистан
самарканд
киев
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/722/28/7222854_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c9e8ec14a2a2c5ca04a8925beba0f753.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, самарканд, авиасообщение, киев, украина
Украинский лоукостер запускает авиаперелеты между Киевом и Самаркандом
10:56 11.08.2021 (обновлено: 11:03 11.08.2021)
По данным Bees Airline, полеты будут выполняться на Boeing 737-800. Самолеты начнут летать один раз в неделю – по понедельникам.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline с 30 августа запустит
прямые рейсы по маршруту "Киев – Самарканд – Киев". Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
По данным Bees Airline, перелеты будут выполняться на Boeing 737-800. Самолеты начнут летать один раз в неделю – по понедельникам.
Для того чтобы вылететь из Киева в Самарканд, пассажиру необходимо будет оплатить от 4 261 гривны ($159 или почти 1, 7 млн сумов). Перелет в обратном направлении уже будет стоить дороже — от 5 333 гривен ($199 или свыше 2,1 млн сумов).
Отмечается, что продажа авиабилетов открылась с 9 августа этого года.
Bees Airline – украинская бюджетная авиакомпания. Она была основана в 2019 году. Восемнадцатого марта 2021-го состоялся первый полёт авиакомпании в Египет.
С 8 апреля возобновить
авиарейсы по направлению "Киев — Ташкент — Киев" планировали "Международные авиалинии Украины" (МАУ).
Ранее прямые регулярные перелеты между Украиной и Узбекистаном не выполнялись. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации Uzbekistan Airways с МАУ.