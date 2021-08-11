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Украинский лоукостер запускает авиаперелеты между Киевом и Самаркандом
Украинский лоукостер запускает авиаперелеты между Киевом и Самаркандом
По данным Bees Airline, полеты будут выполняться на Boeing 737-800. Самолеты начнут летать один раз в неделю – по понедельникам. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline с 30 августа запустит прямые рейсы по маршруту "Киев – Самарканд – Киев". Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.По данным Bees Airline, перелеты будут выполняться на Boeing 737-800. Самолеты начнут летать один раз в неделю – по понедельникам.Киев – СамаркандСамарканд – КиевДля того чтобы вылететь из Киева в Самарканд, пассажиру необходимо будет оплатить от 4 261 гривны ($159 или почти 1, 7 млн сумов). Перелет в обратном направлении уже будет стоить дороже — от 5 333 гривен ($199 или свыше 2,1 млн сумов).Отмечается, что продажа авиабилетов открылась с 9 августа этого года. Bees Airline – украинская бюджетная авиакомпания. Она была основана в 2019 году. Восемнадцатого марта 2021-го состоялся первый полёт авиакомпании в Египет.С 8 апреля возобновить авиарейсы по направлению "Киев — Ташкент — Киев" планировали "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Ранее прямые регулярные перелеты между Украиной и Узбекистаном не выполнялись. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации Uzbekistan Airways с МАУ.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/skyup-nachnet-letat-v-uzbekistan-letom-tseny-na-bilety-19073783.html
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узбекистан, самарканд, авиасообщение, киев, украина

Украинский лоукостер запускает авиаперелеты между Киевом и Самаркандом

10:56 11.08.2021 (обновлено: 11:03 11.08.2021)
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНовый пассажирский авиалайнер Airbus A350 XWB прибыл в московский аэропорт Шереметьево
Новый пассажирский авиалайнер Airbus A350 XWB прибыл в московский аэропорт Шереметьево - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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По данным Bees Airline, полеты будут выполняться на Boeing 737-800. Самолеты начнут летать один раз в неделю – по понедельникам.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline с 30 августа запустит прямые рейсы по маршруту "Киев – Самарканд – Киев". Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

По данным Bees Airline, перелеты будут выполняться на Boeing 737-800. Самолеты начнут летать один раз в неделю – по понедельникам.
Киев – Самарканд
вылет: 15.35;
прилет: 22.05.
Самарканд – Киев
вылет: 23.05;
прилет: 02.35.
Для того чтобы вылететь из Киева в Самарканд, пассажиру необходимо будет оплатить от 4 261 гривны ($159 или почти 1, 7 млн сумов). Перелет в обратном направлении уже будет стоить дороже — от 5 333 гривен ($199 или свыше 2,1 млн сумов).
Отмечается, что продажа авиабилетов открылась с 9 августа этого года.
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Bees Airline – украинская бюджетная авиакомпания. Она была основана в 2019 году. Восемнадцатого марта 2021-го состоялся первый полёт авиакомпании в Египет.
С 8 апреля возобновить авиарейсы по направлению "Киев — Ташкент — Киев" планировали "Международные авиалинии Украины" (МАУ).
Ранее прямые регулярные перелеты между Украиной и Узбекистаном не выполнялись. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации Uzbekistan Airways с МАУ.
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