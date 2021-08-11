https://uz.sputniknews.ru/20210811/ukrainskiy-loukoster-zapuskaet-aviaperelety-mejdu-kievom-i-samarkandom-20031194.html

Украинский лоукостер запускает авиаперелеты между Киевом и Самаркандом

Украинский лоукостер запускает авиаперелеты между Киевом и Самаркандом

По данным Bees Airline, полеты будут выполняться на Boeing 737-800. Самолеты начнут летать один раз в неделю – по понедельникам. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

самарканд

авиасообщение

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украина

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline с 30 августа запустит прямые рейсы по маршруту "Киев – Самарканд – Киев". Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.По данным Bees Airline, перелеты будут выполняться на Boeing 737-800. Самолеты начнут летать один раз в неделю – по понедельникам.Киев – СамаркандСамарканд – КиевДля того чтобы вылететь из Киева в Самарканд, пассажиру необходимо будет оплатить от 4 261 гривны ($159 или почти 1, 7 млн сумов). Перелет в обратном направлении уже будет стоить дороже — от 5 333 гривен ($199 или свыше 2,1 млн сумов).Отмечается, что продажа авиабилетов открылась с 9 августа этого года. Bees Airline – украинская бюджетная авиакомпания. Она была основана в 2019 году. Восемнадцатого марта 2021-го состоялся первый полёт авиакомпании в Египет.С 8 апреля возобновить авиарейсы по направлению "Киев — Ташкент — Киев" планировали "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Ранее прямые регулярные перелеты между Украиной и Узбекистаном не выполнялись. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации Uzbekistan Airways с МАУ.

https://uz.sputniknews.ru/20210603/skyup-nachnet-letat-v-uzbekistan-letom-tseny-na-bilety-19073783.html

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