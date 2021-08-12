https://uz.sputniknews.ru/20210812/knr-i-uzbekistan-gotovy-zapustit-sovmestnoe-proizvodstvo-vaktsin-ot-covid-20052260.html
КНР и Узбекистан готовы запустить совместное производство вакцин от COVID
КНР и Узбекистан готовы запустить совместное производство вакцин от COVID
Кроме договоренности о производстве препарата, стороны подписали соглашение о закупках и поставках этой вакцины. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T15:18+0500
2021-08-12T15:18+0500
2021-08-12T15:19+0500
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и узбекистанская Jurabek Laboratories подписали соглашение, которое предусматривает совместный запуск производства рекомбинантной вакцины от коронавируса. Такие сведения появились в Telegram-канале посольства КНР в Узбекистане.Стороны также подписали документ о закупках и поставках этого препарата.Несколько дней назад стало известно, что российская вакцина "Спутник V", выпущенная также на базе предприятия Jurabek Laboratories, прошла контроль качества в российском центре имени Н.Ф. Гамалеи и уже со следующей недели в республике стартует ее массовое производство.На первоначальном этапе на предприятии планируется производить до двух миллионов доз "Спутник V" в месяц.С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. Неделю назад в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.
https://uz.sputniknews.ru/20210802/asadov-nazval-osnovnuyu-tsel-zapuska-v-uzbekistane-proizvodstva-sputnik-v-19919356.html
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узбекистан, китай, вакцина, производство
КНР и Узбекистан готовы запустить совместное производство вакцин от COVID
15:18 12.08.2021 (обновлено: 15:19 12.08.2021)
Кроме договоренности о производстве препарата, стороны подписали соглашение о закупках и поставках этой вакцины.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и узбекистанская Jurabek Laboratories подписали соглашение, которое предусматривает совместный запуск производства рекомбинантной вакцины от коронавируса. Такие сведения появились в Telegram-канале
посольства КНР в Узбекистане.
Стороны также подписали документ о закупках и поставках этого препарата.
Несколько дней назад стало известно
, что российская вакцина "Спутник V", выпущенная также на базе предприятия Jurabek Laboratories, прошла контроль качества в российском центре имени Н.Ф. Гамалеи и уже со следующей недели в республике стартует ее массовое производство.
На первоначальном этапе на предприятии планируется производить до двух миллионов доз "Спутник V" в месяц.
С 19 июля в республике введена
обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. Неделю назад в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.