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На три ступени вверх: Узбекистан улучшил положение в рейтинге ФИФА
На три ступени вверх: Узбекистан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Мужская национальная сборная по футболу поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА, заняв 83-е место. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T16:21+0500
2021-08-12T16:28+0500
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Узбекистанские футболисты улучшили свое положение в рейтинге Международной футбольной ассоциации (FIFA/Coca-Cola World Ranking). С мая этого года сборная поднялась на три позиции.В рейтинге, опубликованном 12 августа на официальном сайте FIFA, команда набрала 1 284 очка и заняла 83-е место, тогда как в предыдущем рейтинге узбекские спортсмены были на 86-й позиции.Рейтинг возглавляет сборная Бельгии, на второй строчке — пятикратные чемпионы мира, сборная Бразилии, на третьей – действующие чемпионы мира французы.Женская сборная Узбекистана занимает в рейтинге ФИФА 43 строчку.Напомним, последние три года международная ассоциация использует новую систему оценки команд. Если раньше высчитывался средний игровой балл за определенный период, то теперь считается сумма баллов за победы и поражения во всех проведенных командой играх за конкретный отрезок времени. При этом на оценку за каждую игру влияет разница в рейтинге двух команд, тип чемпионата и отдельного матча.Между тем 16 мая в очередном отборочном туре чемпионата мира Узбекистан "всухую" проиграл Саудовской Аравии со счетом 3:0 и оказался за бортом мирового первенства. После чего было принято решение сменить главного тренера коллектива Вадима Абрамова. Имя нового тренера пока не объявлено, но как сообщил сайт Tribuna.uz со ссылкой свой источник, на этот пост может вновь вернуться немец Ханс-Юрген Геде, работавший в команде в 2003-2004 годах.
https://uz.sputniknews.ru/20210705/uzbekistanskiy-futbolist-ibroximxalil-yuldashev-mojet-pereyti-v-djenoa-19536622.html
https://uz.sputniknews.ru/20210619/vadim-abramov-pokinul-post-glavnogo-trenera-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-19315187.html
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узбекистан, фифа, рейтинг

На три ступени вверх: Узбекистан улучшил положение в рейтинге ФИФА

16:21 12.08.2021 (обновлено: 16:28 12.08.2021)
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© Ассоциация футбола УзбекистанаСборная Узбекистана по футболу во время тренировки
Сборная Узбекистана по футболу во время тренировки - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© Ассоциация футбола Узбекистана
Мужская национальная сборная по футболу поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА, заняв 83-е место.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Узбекистанские футболисты улучшили свое положение в рейтинге Международной футбольной ассоциации (FIFA/Coca-Cola World Ranking). С мая этого года сборная поднялась на три позиции.
В рейтинге, опубликованном 12 августа на официальном сайте FIFA, команда набрала 1 284 очка и заняла 83-е место, тогда как в предыдущем рейтинге узбекские спортсмены были на 86-й позиции.
Рейтинг возглавляет сборная Бельгии, на второй строчке — пятикратные чемпионы мира, сборная Бразилии, на третьей – действующие чемпионы мира французы.
Женская сборная Узбекистана занимает в рейтинге ФИФА 43 строчку.
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Напомним, последние три года международная ассоциация использует новую систему оценки команд. Если раньше высчитывался средний игровой балл за определенный период, то теперь считается сумма баллов за победы и поражения во всех проведенных командой играх за конкретный отрезок времени. При этом на оценку за каждую игру влияет разница в рейтинге двух команд, тип чемпионата и отдельного матча.
Между тем 16 мая в очередном отборочном туре чемпионата мира Узбекистан "всухую" проиграл Саудовской Аравии со счетом 3:0 и оказался за бортом мирового первенства. После чего было принято решение сменить главного тренера коллектива Вадима Абрамова. Имя нового тренера пока не объявлено, но как сообщил сайт Tribuna.uz со ссылкой свой источник, на этот пост может вновь вернуться немец Ханс-Юрген Геде, работавший в команде в 2003-2004 годах.
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