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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210813/v-peterburge-nachali-vaktsinirovat-migrantov-20071648.html
В Петербурге начали вакцинировать мигрантов
В Петербурге начали вакцинировать мигрантов
Сделать прививку однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт” можно в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика. В день здесь готовы прививать до... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T20:43+0500
2021-08-13T20:43+0500
миграция
санкт-петербург
трудовые мигранты
вакцинация
вакцина "спутник лайт"
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. В культурной столице России открылся первый пункт вакцинации иностранных граждан от COVID-19.Сделать прививку однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт”, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, можно в Едином медицинском центре (ЕМЦ) на улице Красного Текстильщика.Как сообщается в пресс-релизе холдинга “Бронка Групп”, в состав которого входит ЕМЦ, в день здесь готовы прививать до 250 человек. Причем не только трудовых мигрантов, работающих по патенту, но и другие категории иностранных граждан, имеющих в России вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также граждан ЕАЭС.По словам генерального директора холдинга Никиты Мурова, вакцинация от коронавируса трудовых мигрантов сегодня является одной из приоритетных задач. Ведь они традиционно работают в таких “контактных” отраслях, как общепит, ретейл, транспорт, клининг, ЖКХ.Вакцинация проходит по заявкам от работодателей и по свободной записи через специально организованный call-центр ЕМЦ.ООО “Единый медицинский центр” – медицинское учреждение, расположенное на территории Единого центра документов, также входящего в холдинг “Бронка Групп” наряду с Единым миграционным центром Санкт-Петербурга и Ленинградской области.ЕМЦ является уполномоченной медицинской организацией, на базе которой осуществляется медицинское освидетельствование иностранцев, прибывших с целью трудовой деятельности на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Вакцинация иностранцев проводится однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт” по решению Минздрава России. В Санкт-Петербурге организатором прививочной кампании выступает подведомственное комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга АО “Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма”.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/vaktsinatsiya-migrantov-v-moskve-startovala-privivochnaya-kampaniya-preparatom-sputnik-layt-19494849.html
https://uz.sputniknews.ru/20210630/kak-idet-vaktsinatsiya-migrantov-ot-covid-19-na-territorii-tts-sadovod-v-moskve-19480842.html
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санкт-петербург, трудовые мигранты, вакцинация, вакцина "спутник лайт"

В Петербурге начали вакцинировать мигрантов

20:43 13.08.2021
181
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Лужниках
Центр вакцинации от COVID-19 в Лужниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Перейти в фотобанк
Сделать прививку однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт” можно в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика. В день здесь готовы прививать до 250 человек.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. В культурной столице России открылся первый пункт вакцинации иностранных граждан от COVID-19.
Сделать прививку однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт”, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, можно в Едином медицинском центре (ЕМЦ) на улице Красного Текстильщика.
Как сообщается в пресс-релизе холдинга “Бронка Групп”, в состав которого входит ЕМЦ, в день здесь готовы прививать до 250 человек. Причем не только трудовых мигрантов, работающих по патенту, но и другие категории иностранных граждан, имеющих в России вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также граждан ЕАЭС.
Медицинский работник набирает в шприц российскую вакцину Спутник Лайт, применяемую для вакцинации на территории ТЦ Садовод в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
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Вакцинация мигрантов: в Москве стартовала прививочная кампания препаратом "Спутник Лайт"
1 июля, 14:17
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По словам генерального директора холдинга Никиты Мурова, вакцинация от коронавируса трудовых мигрантов сегодня является одной из приоритетных задач. Ведь они традиционно работают в таких “контактных” отраслях, как общепит, ретейл, транспорт, клининг, ЖКХ.
“Активная работа в этом направлении поможет не только быстрее выработать коллективный иммунитет и снизить распространение вируса, но и избежать повторения локдауна с закрытием, например, фудкортов и торговых центров”, — отмечает Муров.
Вакцинация проходит по заявкам от работодателей и по свободной записи через специально организованный call-центр ЕМЦ.
ООО “Единый медицинский центр” – медицинское учреждение, расположенное на территории Единого центра документов, также входящего в холдинг “Бронка Групп” наряду с Единым миграционным центром Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
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Как идет вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве
30 июня, 16:54
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ЕМЦ является уполномоченной медицинской организацией, на базе которой осуществляется медицинское освидетельствование иностранцев, прибывших с целью трудовой деятельности на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Вакцинация иностранцев проводится однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт” по решению Минздрава России. В Санкт-Петербурге организатором прививочной кампании выступает подведомственное комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга АО “Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма”.
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