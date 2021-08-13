https://uz.sputniknews.ru/20210813/v-peterburge-nachali-vaktsinirovat-migrantov-20071648.html

В Петербурге начали вакцинировать мигрантов

В Петербурге начали вакцинировать мигрантов

Сделать прививку однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт” можно в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика. В день здесь готовы прививать до... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-13T20:43+0500

2021-08-13T20:43+0500

2021-08-13T20:43+0500

миграция

санкт-петербург

трудовые мигранты

вакцинация

вакцина "спутник лайт"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/09/19607977_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_7f168957c3ebbd84033238e6dd1c5b1e.jpg

ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. В культурной столице России открылся первый пункт вакцинации иностранных граждан от COVID-19.Сделать прививку однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт”, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, можно в Едином медицинском центре (ЕМЦ) на улице Красного Текстильщика.Как сообщается в пресс-релизе холдинга “Бронка Групп”, в состав которого входит ЕМЦ, в день здесь готовы прививать до 250 человек. Причем не только трудовых мигрантов, работающих по патенту, но и другие категории иностранных граждан, имеющих в России вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также граждан ЕАЭС.По словам генерального директора холдинга Никиты Мурова, вакцинация от коронавируса трудовых мигрантов сегодня является одной из приоритетных задач. Ведь они традиционно работают в таких “контактных” отраслях, как общепит, ретейл, транспорт, клининг, ЖКХ.Вакцинация проходит по заявкам от работодателей и по свободной записи через специально организованный call-центр ЕМЦ.ООО “Единый медицинский центр” – медицинское учреждение, расположенное на территории Единого центра документов, также входящего в холдинг “Бронка Групп” наряду с Единым миграционным центром Санкт-Петербурга и Ленинградской области.ЕМЦ является уполномоченной медицинской организацией, на базе которой осуществляется медицинское освидетельствование иностранцев, прибывших с целью трудовой деятельности на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Вакцинация иностранцев проводится однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт” по решению Минздрава России. В Санкт-Петербурге организатором прививочной кампании выступает подведомственное комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга АО “Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма”.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/vaktsinatsiya-migrantov-v-moskve-startovala-privivochnaya-kampaniya-preparatom-sputnik-layt-19494849.html

https://uz.sputniknews.ru/20210630/kak-idet-vaktsinatsiya-migrantov-ot-covid-19-na-territorii-tts-sadovod-v-moskve-19480842.html

санкт-петербург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

санкт-петербург, трудовые мигранты, вакцинация, вакцина "спутник лайт"