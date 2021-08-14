https://uz.sputniknews.ru/20210814/sotrudniki-tashkentskix-elektrosetey-privilis-ot-koronavirusa-20077079.html
Сотрудники ташкентских электросетей привились от коронавируса
Сотрудники ташкентских электросетей привились от коронавируса
Работники "Ташкентских городских магистральных электрические сетей" привились узбекско-китайской и американской вакцинами. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T15:18+0500
2021-08-14T15:18+0500
2021-08-14T15:18+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Все руководство и рядовые сотрудники ташкентских электросетей вакцинированы от коронавирусной инфекции, сообщает АО "Национальные электрические сети Узбекистана" в своем Telegram-канале.Работники филиала привились американским препаратом Moderna и узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001.Ранее о стопроцентной вакцинации военнослужащих отчиталось Министерство обороны. Среди руководства страны прививку получили Президент страны Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, министр культуры Озодбек Назарбеков и другие чиновники.На днях Узбекистан подписал соглашение о совместном узбекско-китайском выпуске рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001. Тем временем, пробная партия российской вакцины "Спутник V", выпущенная на базе узбекского предприятия Jurabek Laboratories, уже прошла контроль качества в российском центре имени Н.Ф. Гамалеи. В скором времени стартует массовое производство препарата. Напомним, с 19 июля в Узбекистане введена обязательная вакцинация определенных категорий граждан. На 13 августа, по данным Минздрава, в стране введено около 12 миллионов доз вакцины и полностью привито почти 1,4 миллиона человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/v-tashkent-dostavlena-esche-odna-partiya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny--19971431.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от covid-19 в узбекистане
Сотрудники ташкентских электросетей привились от коронавируса
Работники "Ташкентских городских магистральных электрические сетей" привились узбекско-китайской и американской вакцинами.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik
. Все руководство и рядовые сотрудники ташкентских электросетей вакцинированы от коронавирусной инфекции, сообщает АО "Национальные электрические сети Узбекистана" в своем Telegram-канале.
Работники филиала привились американским препаратом Moderna и узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001.
Ранее о стопроцентной вакцинации военнослужащих отчиталось Министерство обороны. Среди руководства страны прививку получили Президент страны Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, министр культуры Озодбек Назарбеков и другие чиновники.
На днях Узбекистан подписал соглашение
о совместном узбекско-китайском выпуске рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001.
Тем временем, пробная партия российской вакцины "Спутник V", выпущенная на базе узбекского предприятия Jurabek Laboratories, уже прошла
контроль качества в российском центре имени Н.Ф. Гамалеи. В скором времени стартует массовое производство препарата.
Напомним, с 19 июля в Узбекистане введена обязательная вакцинация определенных категорий граждан. На 13 августа, по данным Минздрава, в стране введено около 12 миллионов доз вакцины и полностью привито почти 1,4 миллиона человек.