Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210814/sotrudniki-tashkentskix-elektrosetey-privilis-ot-koronavirusa-20077079.html
Сотрудники ташкентских электросетей привились от коронавируса
Сотрудники ташкентских электросетей привились от коронавируса
Работники "Ташкентских городских магистральных электрические сетей" привились узбекско-китайской и американской вакцинами. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T15:18+0500
2021-08-14T15:18+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0e/20077052_0:48:800:498_1920x0_80_0_0_bb9aa43911545387437efa93c843282c.jpg
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Все руководство и рядовые сотрудники ташкентских электросетей вакцинированы от коронавирусной инфекции, сообщает АО "Национальные электрические сети Узбекистана" в своем Telegram-канале.Работники филиала привились американским препаратом Moderna и узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001.Ранее о стопроцентной вакцинации военнослужащих отчиталось Министерство обороны. Среди руководства страны прививку получили Президент страны Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, министр культуры Озодбек Назарбеков и другие чиновники.На днях Узбекистан подписал соглашение о совместном узбекско-китайском выпуске рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001. Тем временем, пробная партия российской вакцины "Спутник V", выпущенная на базе узбекского предприятия Jurabek Laboratories, уже прошла контроль качества в российском центре имени Н.Ф. Гамалеи. В скором времени стартует массовое производство препарата. Напомним, с 19 июля в Узбекистане введена обязательная вакцинация определенных категорий граждан. На 13 августа, по данным Минздрава, в стране введено около 12 миллионов доз вакцины и полностью привито почти 1,4 миллиона человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/v-tashkent-dostavlena-esche-odna-partiya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny--19971431.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0e/20077052_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_40b56378e948ae09a1784a0eeb4a8618.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцинация от covid-19 в узбекистане

Сотрудники ташкентских электросетей привились от коронавируса

15:18 14.08.2021
607
© АО "Национальные электрические сети"Сотрудники Ташкентских электросетей привились от коронавируса
Сотрудники Ташкентских электросетей привились от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2021
© АО "Национальные электрические сети"
Работники "Ташкентских городских магистральных электрические сетей" привились узбекско-китайской и американской вакцинами.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Все руководство и рядовые сотрудники ташкентских электросетей вакцинированы от коронавирусной инфекции, сообщает АО "Национальные электрические сети Узбекистана" в своем Telegram-канале.
Работники филиала привились американским препаратом Moderna и узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001.
Один млн доз узбекско-китайской вакцины - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Общество
В Ташкент доставлена еще одна партия узбекско-китайской вакцины
6 августа, 10:46
1092
Ранее о стопроцентной вакцинации военнослужащих отчиталось Министерство обороны. Среди руководства страны прививку получили Президент страны Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, министр культуры Озодбек Назарбеков и другие чиновники.
На днях Узбекистан подписал соглашение о совместном узбекско-китайском выпуске рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001.
Тем временем, пробная партия российской вакцины "Спутник V", выпущенная на базе узбекского предприятия Jurabek Laboratories, уже прошла контроль качества в российском центре имени Н.Ф. Гамалеи. В скором времени стартует массовое производство препарата.
Напомним, с 19 июля в Узбекистане введена обязательная вакцинация определенных категорий граждан. На 13 августа, по данным Минздрава, в стране введено около 12 миллионов доз вакцины и полностью привито почти 1,4 миллиона человек.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:02Российский пожарный самолет разбился в Турции, выживших нет
18:21Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к народу
17:33Узбекистанские зенитчики сразятся на АрМИ-2021 с соперниками из пяти стран
16:38В Узбекистане утвержден состав участковых избирательных комиссий
15:18Сотрудники ташкентских электросетей привились от коронавируса
14:39Талибы уже в Герате и Кандагаре — чем ответит Кабул?
14:15К землетрясениям готовы: на ташкентской телебашне прошли учения МЧС
13:46Провинция за провинцией: как талибы захватывают власть в Афганистане
13:42В энергетике Узбекистана реализуются десять крупнейших проектов – Минэнерго
12:49Количество детей, отравившихся в ДОО в Ташкентской области, выросло до 30
12:35Важно, чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось в ЦА – Лавров
11:35Кому выгоден "переезд" ВВС США из Афганистана в Узбекистан
ВчераМирзиёев проинспектировал строительство парка “Новый Узбекистан”
ВчераЭффект домино: что принесет падение Кабула?
ВчераВоенные Узбекистана прибыли в РФ для участия в АрМИ-2021
ВчераМалый и средний бизнес Узбекистана оцифруют и выведут на международный рынок
ВчераВ Петербурге начали вакцинировать мигрантов
ВчераПроблемы и будни скорой помощи в Узбекистане
ВчераГотовы бороться за победу в Лиге чемпионов: Месси рассказал о своих планах в ФК "ПСЖ"
ВчераВ Узбекистане создадут национальную сборную по хоккею