https://uz.sputniknews.ru/20210815/bayden-rasporyadilsya-napravit-svoix-voennyx-v-afganistan-20082130.html
Байден распорядился направить своих военных в Афганистан
Байден распорядился направить своих военных в Афганистан
Госдеп США будет поддерживать власти Афганистана в их стремлении к политическому урегулированию в стране. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T11:48+0500
2021-08-15T11:48+0500
2021-08-15T11:48+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сша
афганистан
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1d/19871139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c369748bc0f3b00ed9241f32b2d073c.jpg
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Президент США заявил, что если действия талибов* в Афганистане поставят под угрозу безопасность сотрудников посольства Соединенных Штатов или дипмиссию, то за этим последует решительный отпор. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.Джо Байден распорядился направить в ИРА пять тысяч солдат, которые должны будут обеспечить безопасную эвакуацию дипработников, а также жителей страны, которые помогали в период миссии, и тех, кто подвергается риску. А службе разведке США поручено противостоять возможным террористическим угрозам.При этом, согласно заявлению, Госдеп США будет поддерживать власти Афганистана в их стремлении к политическому урегулированию в стране.Накануне после известия о том, что боевики движения "Талибан"* захватили город Мазари-Шариф, который находится на севере Афганистана всего в часе езды от Термеза, правительственные силы спешно покинули город.В МИД Узбекистана заявили, что 84 военнослужащих Афганистана пересекли границу с Узбекистаном. Их задержали, предоставив им временное размещение и необходимую медицинскую помощь раненным.* - организация, запрещенная на территории РФ и других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210812/kabul-predlojili-talibam-uchastie-vo-vlasti-pri-prekraschenii-nasiliya-20052560.html
сша
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1d/19871139_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_528ba17fd86757e1703f357a163dc73e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, афганистан, джо байден
Байден распорядился направить своих военных в Афганистан
Госдеп США будет поддерживать власти Афганистана в их стремлении к политическому урегулированию в стране.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Президент США заявил, что если действия талибов* в Афганистане поставят под угрозу безопасность сотрудников посольства Соединенных Штатов или дипмиссию, то за этим последует решительный отпор. Соответствующее заявление размещено на сайте
Белого дома.
Джо Байден распорядился направить в ИРА пять тысяч солдат, которые должны будут обеспечить безопасную эвакуацию дипработников, а также жителей страны, которые помогали в период миссии, и тех, кто подвергается риску. А службе разведке США поручено противостоять возможным террористическим угрозам.
При этом, согласно заявлению, Госдеп США будет поддерживать власти Афганистана в их стремлении к политическому урегулированию в стране.
Накануне после известия о том, что боевики движения "Талибан"* захватили
город Мазари-Шариф, который находится на севере Афганистана всего в часе езды от Термеза, правительственные силы спешно покинули город.
В МИД Узбекистана заявили
, что 84 военнослужащих Афганистана пересекли границу с Узбекистаном. Их задержали, предоставив им временное размещение и необходимую медицинскую помощь раненным.
* - организация, запрещенная на территории РФ и других стран