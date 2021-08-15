https://uz.sputniknews.ru/20210815/bayden-rasporyadilsya-napravit-svoix-voennyx-v-afganistan-20082130.html

Байден распорядился направить своих военных в Афганистан

Байден распорядился направить своих военных в Афганистан

Госдеп США будет поддерживать власти Афганистана в их стремлении к политическому урегулированию в стране. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-15T11:48+0500

2021-08-15T11:48+0500

2021-08-15T11:48+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сша

афганистан

джо байден

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Президент США заявил, что если действия талибов* в Афганистане поставят под угрозу безопасность сотрудников посольства Соединенных Штатов или дипмиссию, то за этим последует решительный отпор. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.Джо Байден распорядился направить в ИРА пять тысяч солдат, которые должны будут обеспечить безопасную эвакуацию дипработников, а также жителей страны, которые помогали в период миссии, и тех, кто подвергается риску. А службе разведке США поручено противостоять возможным террористическим угрозам.При этом, согласно заявлению, Госдеп США будет поддерживать власти Афганистана в их стремлении к политическому урегулированию в стране.Накануне после известия о том, что боевики движения "Талибан"* захватили город Мазари-Шариф, который находится на севере Афганистана всего в часе езды от Термеза, правительственные силы спешно покинули город.В МИД Узбекистана заявили, что 84 военнослужащих Афганистана пересекли границу с Узбекистаном. Их задержали, предоставив им временное размещение и необходимую медицинскую помощь раненным.* - организация, запрещенная на территории РФ и других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210812/kabul-predlojili-talibam-uchastie-vo-vlasti-pri-prekraschenii-nasiliya-20052560.html

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