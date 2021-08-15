https://uz.sputniknews.ru/20210815/rf-namerena-sozvat-ekstrennoe-zasedanie-sb-oon-po-afganistanu-20084729.html
РФ намерена созвать экстренное заседание СБ ООН по Афганистану
РФ намерена созвать экстренное заседание СБ ООН по Афганистану
В ходе экстренного заседания будут обсуждены вопросы безопасности в Афганистане и республиках региона. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T15:48+0500
2021-08-15T15:48+0500
2021-08-15T15:48+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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безопасность
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.Однако, по словам дипломата, встреча уже не изменит расклада сил, ведь "раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать".Сегодня в СМИ появились данные о том, что талибы* взяли под контроль все погранпереходы Афганистана. Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.Ранее талибы взяли контроль над вторым и третьим по величине городами в стране - Кандагаром и Гератом.
https://uz.sputniknews.ru/20210812/kabul-predlojili-talibam-uchastie-vo-vlasti-pri-prekraschenii-nasiliya-20052560.html
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афганистан, безопасность
РФ намерена созвать экстренное заседание СБ ООН по Афганистану
В ходе экстренного заседания будут обсуждены вопросы безопасности в Афганистане и республиках региона.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, сообщает РИА Новости
со ссылкой на спецпредставителя президента РФ, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.
Однако, по словам дипломата, встреча уже не изменит расклада сил, ведь "раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать".
Сегодня в СМИ появились данные о том, что талибы* взяли под контроль все погранпереходы Афганистана. Вчера после захвата
города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали
и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.
Ранее талибы взяли контроль над вторым и третьим по величине городами в стране - Кандагаром и Гератом.