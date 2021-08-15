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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210815/rf-namerena-sozvat-ekstrennoe-zasedanie-sb-oon-po-afganistanu-20084729.html
РФ намерена созвать экстренное заседание СБ ООН по Афганистану
РФ намерена созвать экстренное заседание СБ ООН по Афганистану
В ходе экстренного заседания будут обсуждены вопросы безопасности в Афганистане и республиках региона. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T15:48+0500
2021-08-15T15:48+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
безопасность
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.Однако, по словам дипломата, встреча уже не изменит расклада сил, ведь "раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать".Сегодня в СМИ появились данные о том, что талибы* взяли под контроль все погранпереходы Афганистана. Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.Ранее талибы взяли контроль над вторым и третьим по величине городами в стране - Кандагаром и Гератом.
https://uz.sputniknews.ru/20210812/kabul-predlojili-talibam-uchastie-vo-vlasti-pri-prekraschenii-nasiliya-20052560.html
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афганистан, безопасность

РФ намерена созвать экстренное заседание СБ ООН по Афганистану

15:48 15.08.2021
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© AFP 2018 / MASSOUD HOSSAINIФлаг Афганистана
Флаг Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
© AFP 2018 / MASSOUD HOSSAINI
В ходе экстренного заседания будут обсуждены вопросы безопасности в Афганистане и республиках региона.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.
Однако, по словам дипломата, встреча уже не изменит расклада сил, ведь "раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать".
Межафганские переговоры начались в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия
12 августа, 15:44
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Сегодня в СМИ появились данные о том, что талибы* взяли под контроль все погранпереходы Афганистана. Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.
Ранее талибы взяли контроль над вторым и третьим по величине городами в стране - Кандагаром и Гератом.
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