https://uz.sputniknews.ru/20210815/rf-namerena-sozvat-ekstrennoe-zasedanie-sb-oon-po-afganistanu-20084729.html

РФ намерена созвать экстренное заседание СБ ООН по Афганистану

РФ намерена созвать экстренное заседание СБ ООН по Афганистану

В ходе экстренного заседания будут обсуждены вопросы безопасности в Афганистане и республиках региона. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-15T15:48+0500

2021-08-15T15:48+0500

2021-08-15T15:48+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

безопасность

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.Однако, по словам дипломата, встреча уже не изменит расклада сил, ведь "раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать".Сегодня в СМИ появились данные о том, что талибы* взяли под контроль все погранпереходы Афганистана. Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.Ранее талибы взяли контроль над вторым и третьим по величине городами в стране - Кандагаром и Гератом.

https://uz.sputniknews.ru/20210812/kabul-predlojili-talibam-uchastie-vo-vlasti-pri-prekraschenii-nasiliya-20052560.html

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